FPT Telecom lãi ròng quý 2 cao kỷ lục, có hơn tỷ USD đem gửi ngân hàng

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã FOX) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2025, ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ này tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 4.775 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp cải thiện lên 50%, tương đương lãi gộp 2.408 tỷ.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 215 tỷ, tăng 22%, chi phí tài chính tăng khoảng 10% lên hơn 106 tỷ. Các khoản chi bán hàng và quản lý tăng lần lượt 24% và 11, kết quả FOX báo lãi ròng quý 2 đạt gần 884 tỷ đồng, tăng 21% và cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt hơn 9.357 tỷ đồng và gần 1.649 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 19% so với cùng kỳ. Năm nay, FPT Telexom đặt mục tiêu doanh thu 19.900 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024 và lãi trước thuế mục tiêu đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 17%, nếu hoàn thành sẽ thiết lập mức kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận. So với kế hoạch, FOX đã hoàn thành 50% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

FPT Telecom cho biết, kết quả khả quan đến từ việc tiếp tục nâng chất lượng hạ tầng truyền dẫn, đẩy mạnh chăm sóc khách hàng, tối ưu chi phí, cải thiện năng suất lao động và hiệu quả hoạt động tài chính.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của FPT Telecom tăng hơn 6% so với đầu năm lên gần 25.247 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng đạt 13.225 tỷ đồng, tương đương hơn 52% tổng tài sản. Khoản mục này tăng gần 1.200 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả tăng khoảng 18% so với đầu năm lên 15.467 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm gần 9.173 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu FOX đang giao dịch tại vùng đỉnh lịch sử, chốt phiên 24/7 đạt 75.000 đồng/cp, tăng 22% từ đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 55.000 tỷ đồng (2,1 tỷ USD).

Liên quan, trong ngày 16/7, Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an đã được tổ chức.

Việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, nhằm tăng cường tiềm lực cho Bộ Công an trong thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và viễn thông chuyên dùng trong tình hình mới.

Trước khi bàn giao, SCIC sở hữu gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 50,17% vốn điều lệ. CTCP FPT là cổ đông lớn thứ 2 sở hữu 45,66% vốn điều lệ. Đại diện Bộ Công an và SCIC ký kết biên bản bàn giao.