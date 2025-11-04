FPTS đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP May Sông Hồng (MCK: MSH, sàn HoSE) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến người nội bộ.

Theo đó, FPTS đã đăng ký bán ra gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH nhằm mục đích thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 6/11/2025 đến ngày 5/12/2025 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Ảnh minh họa

Nếu giao dịch thành công, FPTS sẽ giảm sở hữu cổ phiếu MSH từ gần 13,2 triệu cổ phiếu xuống còn 12 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,728% xuống còn 10,665% vốn tại May Sông Hồng.

Trước đó, FPTS cũng đã đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2025 đến ngày 16/9/2025. Tuy nhiên, giao dịch đã diễn ra không thành công do giá thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, FPTS vẫn giữ nguyên sở hữu gần 13,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 11,728% vốn tại May Sông Hồng như hiện tại.

Về tình hình kinh doanh của May Sông Hồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.646,7 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 349,7 tỷ đồng, tăng 31,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 56,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 31,1% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 33,3 tỷ đồng xuống còn hơn 22 tỷ đồng.

Về chi phí bán hàng, doanh nghiệp ghi nhận hơn 45,7 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,1%, lên mức gần 83,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, May Sông Hồng báo lãi ròng hơn 200,7 tỷ đồng, tăng 54,2% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần gần 4.149,7 tỷ đồng, tăng 7,7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 467,9 tỷ đồng, tăng 73,6%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của May Sông Hồng tăng 9,7% so với đầu năm, lên mức gần 4.960,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.480,5 tỷ đồng, tăng 12,8 tỷ đồng.