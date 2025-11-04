Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPTS đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH

04-11-2025 - 10:10 AM | Thị trường chứng khoán

FPTS vừa đăng ký bán ra gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH của May Sông Hồng nhằm mục đích thực hiện nghiệp vụ tự doanh.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP May Sông Hồng (MCK: MSH, sàn HoSE) về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến người nội bộ.

Theo đó, FPTS đã đăng ký bán ra gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH nhằm mục đích thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 6/11/2025 đến ngày 5/12/2025 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

FPTS đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nếu giao dịch thành công, FPTS sẽ giảm sở hữu cổ phiếu MSH từ gần 13,2 triệu cổ phiếu xuống còn 12 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,728% xuống còn 10,665% vốn tại May Sông Hồng.

Trước đó, FPTS cũng đã đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu MSH trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2025 đến ngày 16/9/2025. Tuy nhiên, giao dịch đã diễn ra không thành công do giá thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, FPTS vẫn giữ nguyên sở hữu gần 13,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 11,728% vốn tại May Sông Hồng như hiện tại.

Về tình hình kinh doanh của May Sông Hồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.646,7 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 349,7 tỷ đồng, tăng 31,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 56,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 31,1% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 33,3 tỷ đồng xuống còn hơn 22 tỷ đồng.

Về chi phí bán hàng, doanh nghiệp ghi nhận hơn 45,7 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,1%, lên mức gần 83,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, May Sông Hồng báo lãi ròng hơn 200,7 tỷ đồng, tăng 54,2% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần gần 4.149,7 tỷ đồng, tăng 7,7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 467,9 tỷ đồng, tăng 73,6%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của May Sông Hồng tăng 9,7% so với đầu năm, lên mức gần 4.960,4 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.480,5 tỷ đồng, tăng 12,8 tỷ đồng.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty chứng khoán trở lại "game" tăng vốn: Nâng khối lượng phát hành lên 950 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến gần 11.000 tỷ đồng

Một công ty chứng khoán trở lại "game" tăng vốn: Nâng khối lượng phát hành lên 950 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến gần 11.000 tỷ đồng Nổi bật

Chuyên gia FiinTrade gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị “lãng quên”, có thể nổi sóng mạnh trong năm 2026

Chuyên gia FiinTrade gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị “lãng quên”, có thể nổi sóng mạnh trong năm 2026 Nổi bật

Dragon Capital giảm sở hữu tại Đất Xanh xuống dưới 10%

Dragon Capital giảm sở hữu tại Đất Xanh xuống dưới 10%

10:10 , 04/11/2025
Warren Buffett bán ròng cổ phiếu liên tục 12 quý, âm thầm tiếp tục 'xả hàng' Apple

Warren Buffett bán ròng cổ phiếu liên tục 12 quý, âm thầm tiếp tục 'xả hàng' Apple

10:09 , 04/11/2025
Chứng khoán Bảo Việt chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%

Chứng khoán Bảo Việt chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%

10:02 , 04/11/2025
Một “đại gia” trên sàn chứng khoán chuẩn bị trả cổ tức hơn 46.000 đồng/cp

Một “đại gia” trên sàn chứng khoán chuẩn bị trả cổ tức hơn 46.000 đồng/cp

10:01 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên