FSEL mở rộng “băng thông” tri thức, rút ngắn học ngoại ngữ cho học sinh Việt

Hạ tầng công nghệ - Bài toán sống còn với một nền tảng EdTech quy mô lớn

"Tháng tự học" là chương trình do FSEL phối hợp cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai với mong muốn thu hẹp khoảng cách về chất lượng dạy, học ngoại ngữ giữa các trường học khu vực thành phố và nông thôn. Trong tuần đầu tiên của "Tháng tự học" tại Thành phố Hà Nội, hệ thống FSEL ghi nhận khoảng 415.000 học sinh lựa chọn khóa học, nhiều thời điểm số lượng học cùng lúc trên hệ thống lên đến hơn 300.000. "Đây là một con số ấn tượng, thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của giáo viên và học sinh trong toàn thành phố", đại diện FSEL khẳng định.

FSEL được phát triển bởi những chuyên gia hàng đầu trong mỗi lĩnh vực từ giáo dục đến công nghệ tại. Nguồn ảnh: Báo Nhân dân

Quy mô tăng nhanh kéo theo những thách thức lớn về hệ thống và vận hành của FSEL khi phải liên tục xử lý lưu lượng truy cập gia tăng đột biến. "Đối tượng học sinh của FSEL chủ yếu từ 11-18 tuổi dẫn đến thời gian tham gia Tháng tự học thường xuyên diễn ra vào buổi tối hoặc cuối tuần đã tạo nên khó khăn cho FSEL khi lượng truy cập vào cùng một thời điểm rất lớn, khiến performance hệ thống phải chịu tải nặng", ông Nguyễn Thành Chung - Trưởng phòng phần mềm FSEL chia sẻ.

Với đặc thù các bài học có thời lượng lâu, thời gian truy cập kéo dài khiến hệ thống của FSEL không chỉ cần ổn định ở thời điểm truy cập cao điểm, mà còn phải duy trì hiệu suất liên tục trong suốt phiên học. Ngoài ra, việc xử lý đồng thời hàng trăm nghìn lượt tương tác, từ xem video, làm bài tập đến chấm điểm tự động đã tạo ra áp lực lớn cho toàn bộ kiến trúc hạ tầng hệ thống.

Không chỉ là bài toán hiệu suất, bảo mật cũng là vấn đề FSEL ưu tiên hàng đầu. Với hàng triệu học sinh truy cập và lượng dữ liệu cá nhân tăng nhanh qua từng chiến dịch, nền tảng thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công tinh vi từ bên ngoài, đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật phải chủ động nghiên cứu và triển khai các dịch vụ bảo mật đa lớp nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn tuyệt đối.

Củng cố hạ tầng công nghệ, mở rộng quy mô học tập toàn quốc bằng giải pháp Cloud "may đo" từ FPT

Trước yêu cầu ngày càng cao về hiệu suất hệ thống, khả năng mở rộng nhanh và đảm bảo an toàn thông tin khi vận hành nền tảng học trực tuyến quy mô lớn, FSEL đã hợp tác với FPT để triển khai các dịch vụ điện toán đám mây FPT Cloud, nhằm giải quyết triệt để các thách thức hiện tại, đồng thời tạo nền tảng công nghệ vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

FPT Load Balancing tích hợp FPT Kubernetes Engine sử dụng hạ tầng FPT Cloud Server giúp FSEL tối ưu hiệu quả phân phối và xử lý tải hệ thống trong các giai đoạn cao điểm. Khi lượng truy cập tăng đột biến, cụm máy chủ ảo linh hoạt mở rộng tài nguyên theo nhu cầu, đồng thời tự động điều hướng lưu lượng đến các cụm máy chủ khác nhau để đảm bảo tốc độ truy cập mượt mà. Nhờ đó, nền tảng vẫn duy trì tốc độ truy cập ổn định ngay cả khi số lượng người học tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, giúp đảm bảo trải nghiệm học tập nhất quán, liên tục mà vẫn đảm bảo bài toán về tối ưu chi phí vận hành.

Đối với bài toán bảo mật, FSEL đã lựa chọn giải pháp FPT Security với 2 dịch vụ chính: FPT FPT Next-Gen Firewall và FPT DDoS Protection - đóng vai trò như hai lớp bảo vệ chủ lực giúp FSEL vận hành an toàn ở quy mô lớn. FPT Next-Gen Firewall hoạt động như tường lửa thông minh, chủ động phát hiện và ngăn chặn sớm các lỗ hổng bảo mật phổ biến, truy cập trái phép hay bot độc hại, qua đó bảo vệ lớp ứng dụng học tập, nội dung bài giảng và dữ liệu cá nhân của học sinh theo chuẩn bảo mật cao nhất. FPT DDoS Protection giúp tăng cường bảo vệ hạ tầng mạng, giúp nền tảng chống chịu hiệu quả trước các cuộc tấn công DDoS quy mô lớn từ bên ngoài. Trong quá trình triển khai chương trình "Tháng tự học", FPT phối hợp cùng FSEL phát hiện và ngăn chặn thành công 03 cuộc tấn công DDoS nhắm vào hệ thống FSEL với lần tấn công băng thông lớn nhất lên đến 38.7 Gbps.

Ông Nguyễn Đại Phúc - Giám đốc Công nghệ FSEL. Nguồn ảnh: FPT Smart Cloud

Ứng dụng những công nghệ điện toán đám mây tiên tiến, FSEL đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về độ ổn định hệ thống, giảm thiểu sự cố kỹ thuật, giữ vững tốc độ truy cập ngay cả khi mở rộng quy mô đến hàng triệu người dùng. "Với nhà cung cấp như FPT, nền tảng điện toán đám mây FPT Cloud giúp FSEL có thể cung cấp tài nguyên nhanh chóng, linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Không phải lo về cập nhật, bảo hành hay an toàn hệ thống vì Cloud đã bao trùm tất cả" ông Nguyễn Đại Phúc - Giám đốc Công nghệ FSEL chia sẻ.

Hợp tác cùng FPT không chỉ giúp FSEL giải quyết bài toán hạ tầng tức thời, mà còn mở ra một nền tảng công nghệ linh hoạt, an toàn để tăng tốc dài hạn. Trong thời gian tới, FSEL đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô gấp 5-10 lần để phục vụ hàng triệu học sinh trên cả nước.

Hành trình chuyển đổi số của FSEL không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là cam kết kiến tạo cơ hội học ngoại ngữ bình đẳng - nơi bất kỳ học sinh nào, ở bất kỳ đâu, cũng có thể tiếp cận tri thức theo cách chủ động, linh hoạt và hiện đại nhất.

Xem thêm các dịch vụ của FPT Cloud dành cho doanh nghiệp tại: https://fptcloud.com/