FTSE Russell đề xuất loạt hợp tác mới với Việt Nam sau dấu mốc nâng hạng

Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chiều 18/9, bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell đã trao đổi về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, các ưu tiên cải cách trong giai đoạn mới và những hướng hợp tác nhằm tăng chiều sâu, thanh khoản và khả năng thu hút dòng vốn quốc tế.

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Fiona Bassett chúc mừng Việt Nam về kết quả nâng hạng và đánh giá Việt Nam là một trong những câu chuyện phát triển hấp dẫn tại châu Á. Bà ghi nhận cam kết mạnh mẽ, bền bỉ của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường trong việc cải thiện khả năng tiếp cận, tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư.

Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược dài hạn và FTSE Russell sẵn sàng tiếp tục đồng hành với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Theo bà Fiona Bassett, lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở tầm nhìn và sự thống nhất giữa các cơ quan, thành viên thị trường, mà còn ở tinh thần chủ động nghiên cứu và tiếp thu thông lệ quốc tế.

FTSE Russell đề xuất triển khai hợp tác theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung phối hợp xây dựng các sản phẩm chỉ số cho thị trường Việt Nam, phục vụ nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Giai đoạn tiếp theo hướng tới phát triển các công cụ quản trị rủi ro, góp phần hỗ trợ một thị trường ngày càng chuyên nghiệp và có chiều sâu.

Bà Fiona Bassett cho rằng thị trường vốn sâu rộng và hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực dài hạn cho cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng. Trong giai đoạn tới, trọng tâm cải cách cần chuyển từ mở cửa và tiếp cận thị trường sang nâng cao chiều sâu, thanh khoản, khả năng chống chịu và phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức.

Lãnh đạo FTSE Russell đồng thời đề nghị các cơ quan của Việt Nam nghiên cứu sáng kiến phát triển thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài. Mục tiêu là hình thành công cụ phòng vệ rủi ro hiệu quả cho nhà đầu tư quốc tế, hỗ trợ quá trình xác lập giá, kết nối thanh khoản hai chiều và mở rộng sự tham gia của dòng vốn nước ngoài. Việc triển khai cần có sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các sở giao dịch và thành viên thị trường để rà soát đầy đủ yêu cầu pháp lý và điều kiện vận hành.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng thị trường

Bộ trưởng đánh giá cao các đề xuất của bà Fiona Bassett và cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi cởi mở, thẳng thắn với thành viên thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế uy tín như FTSE Russell để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và phương thức quản trị thị trường.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào năm định hướng lớn. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư; trong đó, dự án sửa đổi, bổ sung pháp luật về chứng khoán dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026, đồng thời rà soát chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho giai đoạn 5 - 10 năm tới.

Thứ hai, rà soát và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tăng độ mở, khả năng tiếp cận và thanh khoản của thị trường. Thứ ba, tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch. Thứ tư, đa dạng hóa sản phẩm nhằm mở rộng không gian đầu tư và đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro. Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Hai bên thống nhất tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi, gắn việc nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán Việt Nam với mục tiêu thu hút nguồn vốn dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và mang lại hiệu quả bền vững cho nhà đầu tư.