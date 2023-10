"Gã ăn xin" mang cả tải tiền đi mua iPhone 15 Pro Max và cái kết bất ngờ

Thật hay giả?

Lẽ dĩ nhiên đây chỉ là một video được kênh Instagram "Experiment King" tuyên bố là lên kịch bản để thử nghiệm tương tác (thậm chí là quảng cáo) tại thành phố Jodhpur của Ấn Độ.

Một nam diễn viên đã cố tình ăn mặc rách rưới như một người ăn xin trước khi cố gắng mua một chiếc iPhone 15 Pro Max - mẫu flagship (điện thoại hàng đầu) đắt nhất của Apple tại một cửa hàng điện thoại địa phương.

Trong video, "gã ăn xin" ghé thăm một loạt showroom (phòng trưng bày) điện thoại di động và mặc dù đã bị nhiều cửa hàng từ chối phục vụ vì trang phục đặc biệt của mình, anh ta vẫn tìm được một nơi không những cho phép anh ta vào mà còn đồng ý nhận tiền xu để thanh toán.

"Gã ăn xin" đã đổ bao tiền xu xuống sàn trước khi cầm lên đưa cho chủ cửa hàng và nhân viên, những người sau đó tiến hành kiểm đếm. Cuối cùng anh ta đã nhận được một chiếc iPhone 15 Pro Max.

Mang bao tải tiền xu mua iPhone 15 Pro Max và cái kết bất ngờ (Nguồn: Instagram/Experiment King).

Phản ứng của dân mạng Ấn Độ

Sau khi video nói trên được chia sẻ trên Instagram đã nhận được hơn 40 triệu lượt thích. Cư dân mạng Ấn Độ phản ứng bằng sự hài hước và châm biếm.

Một tài khoản Instagram tuyên bố: "Đây là một kịch bản... không ai trong những người ăn xin hiện nay trông giống gã này".

Một tài khoản khác thì cho rằng bài học rút ra cho các cửa hàng là đừng đánh giá một người qua trang phục của họ.

Tài khoản thứ ba thì nhận xét: "Đây là một thử nghiệm thú vị và kích thích tư duy".

Đa phần cư dân mạng Ấn Độ đánh giá cao thử nghiệm trong khi những người khác bất ngờ trước phản ứng cảm động của các nhân viên cửa hàng cuối cùng.

Ảnh: Instagram/Experiment King.

iPhone 15 có bán tốt ở Ấn Độ hay không?

iPhone 15 đã được mở bán gần 1 tháng, và theo số liệu từ trang phân tích TechInsights, iPhone 15 bản tiêu chuẩn là mẫu bán chạy nhất ở Ấn Độ.

Theo nhà phân tích ngành Abhilash Kumar, người Ấn Độ thích mẫu tiêu chuẩn hơn, tiếp theo là iPhone 15 Pro Max, 15 Pro và 15 Plus.

Hiện tại, tất cả các phiên bản iPhone 15 đều đã cháy hàng ở Ấn Độ, mặc dù Apple có thể bổ sung các mẫu tiêu chuẩn dễ dàng hơn (khoảng 1 tuần), việc cung cấp các mẫu Pro đi theo thị trường toàn cầu và cần ít nhất ba tuần để có hàng.

Hình minh họa.

TechInsights cũng lưu ý rằng mặc dù iPhone 15 Pro Max bán ở Ấn Độ có giá cao hơn so với ở Mỹ nhưng nhu cầu vẫn lớn vì các khách hàng dường như đang đánh giá cao camera, khung titan và cổng sạc USB-C trên mẫu này.

Ông Kumar thì lưu ý thêm rằng iPhone 15 Plus được đón nhận tốt hơn iPhone 14 Plus và 1 trong các lý do là vì nó được ra mắt cùng với các mẫu còn lại, trong khi vào năm 2022, khách hàng phải đợi đến tháng 10 mới có thể chạm tay vào iPhone 14 Plus .

Điều này kết hợp với lớn hơn, Dynamic Island, chip A16 Bionic, camera cải tiến và cổng sạc USB-C, khiến iPhone 15 Plus mang lại giá trị nhiều hơn cho những ai muốn có màn hình lớn hơn nhưng không cần phải trả quá nhiều tiền cho iPhone 15 Pro Max.

TechInsights cũng nhấn mạnh rằng trong tất cả các mẫu, iPhone 15 Plus là lựa chọn thông minh vì nó mang đến những tính năng thú vị, luôn sẵn hàng và ở mức giá tốt hơn iPhone 15 Pro Max.