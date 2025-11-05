"Gã khổng lồ" 1 triệu tỷ duy nhất ở VN kích hoạt thương vụ lớn: Nhà đầu tư chiến lược sẵn sàng vào cuộc?

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là doanh nghiệp phi ngân hàng 1 triệu tỷ duy nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Thông tin từ Petrovietnam, thực hiện Đề án cơ cấu lại Petrovietnam đến hết năm 2025 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Petrovietnam sẽ thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình Dầu khí (PVMR).

Mục đích của việc chuyển nhượng nhằm tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi như thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, năng lượng và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Theo đó, Tập đoàn sẽ tổ chức bán đấu giá công khai 20,5 triệu cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tương ứng 41% vốn điều lệ thực góp của PVMR, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX).

Giá khởi điểm là 14.100 đồng/cổ phần , bước giá 100 đồng/cổ phần, tỷ lệ đặt cọc 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

Thương vụ đấu giá cổ phần tại PVMR đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình tái cơ cấu danh mục đầu tư của Petrovietnam, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực cốt lõi.

Việc chuyển nhượng này giúp Tập đoàn tập trung nguồn lực cho các mảng hoạt động chiến lược như thăm dò – khai thác, chế biến dầu khí, phát triển năng lượng và dịch vụ kỹ thuật cao, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

PVMR được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Sau hơn 15 năm phát triển, công ty đã vươn lên trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bảo trì – bảo dưỡng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến cho các công trình dầu khí và công nghiệp trọng điểm trên cả nước.

Các dự án tiêu biểu gồm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các công trình biển của Vietsovpetro, cùng nhiều nhà máy điện, đạm, nhiên liệu sinh học, kho cảng xăng dầu và khí hóa lỏng.

PVMR định hướng phát triển theo mô hình dịch vụ kỹ thuật cao, bảo trì – bảo dưỡng xanh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong nước và khu vực.

Các dịch vụ trọng tâm của PVMR gồm bảo trì – bảo dưỡng công trình công nghiệp và dầu khí; cung cấp vật tư, thiết bị và dây chuyền công nghệ; giám định – kiểm định – thẩm định kỹ thuật; tư vấn và kiểm toán năng lượng, năng lượng tái tạo; dịch vụ HSE; và thanh kiểm tra an toàn phương tiện hàng hải, kho cảng.