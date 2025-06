Gái xinh Bắc Bling giành học bổng gần 1 tỷ đồng của BUV, tất cả nhờ câu nói 7 chữ từ mẹ: "Ước gì con được học ở đây!"

Có những giấc mơ bắt đầu bằng một câu nói bâng quơ của mẹ. Có những hành trình không bắt đầu từ tài năng, mà từ sự bền bỉ từng ngày. Và có những bạn trẻ chọn “cháy” theo đam mê vì muốn giữ điều gì đó lớn hơn cả bản thân mình.

Trà My (SN 2007, Bắc Ninh) - sinh viên năm nhất chương trình Quản lý Tổ chức Sự kiện (Events Management), Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là một người như thế. Trà My không phải là tuýp người khiến người ta “wow” ngay bằng thành tích. Nhưng càng trò chuyện, càng thấy ở My một niềm tin dai dẳng: người trẻ không chỉ có thể học, làm, thành công mà còn có thể kể lại những câu chuyện văn hóa Việt theo cách mà ai cũng phải lắng nghe.

Đương nhiên, Trà My có thể chưa đủ lớn để làm điều đó một mình. Nhưng hành trình 5 năm qua, từ một cô bé tỉnh lẻ mơ vào BUV đến khát vọng muốn thổi hồn vào lịch sử - để văn hóa Việt không chỉ được ngắm, mà được chạm vào, cảm nhận và sống lại trong từng sự kiện, khiến người ta tin vào một điều gì đó ở cô bạn GenZ này.

Chân dung cô bạn Trà My.

1. Ước mơ 5 năm thành hiện thực không phải là dấu chấm hết, mà là dấu phẩy mở ra một chương mới

Năm lớp 8, My theo mẹ đi làm và vô tình bước vào khuôn viên trường BUV. Đó chỉ đơn giản là “một lần đi ngang qua” như bao người khác. Nhưng vào chính khoảnh khắc mẹ của Trà My buột miệng nói: “Ước gì con được học ở đây”, lại khiến trái tim cô bé 13 tuổi xao động.“Lúc ấy, mình không dám nói gì. Chỉ nhìn xung quanh thấy mọi thứ đẹp quá. Mình nhớ cây xanh, lối đi, những anh chị sinh viên đang ngồi đọc sách. Nó khác xa với những gì mình từng tưởng tượng về một ngôi trường đại học ở Việt Nam”, Trà My nhớ lại.

Cũng chính từ lúc đó, mong muốn thi đỗ vào ngôi trường quốc tế này của Trà My bắt đầu hình thành. Nhưng thực tế thì khác xa với mộng tưởng: Là học sinh một trường cấp hai ở tỉnh, thành tích không thuộc top xuất sắc, tiếng Anh cũng chưa có gì nổi bật, My từng nhiều lần nghi ngờ chính mình. Nhìn vào yêu cầu tuyển sinh, rồi so với khả năng của bản thân lúc ấy, cô không khỏi hoang mang.

“Có những lúc mình nghĩ mình nên dừng lại. Mình từng sợ. Sợ hồ sơ không đủ mạnh. Sợ bản thân không đủ giỏi, không đủ đặc biệt để được chọn”, nữ sinh chia sẻ.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, My chọn cách làm điều duy nhất mình có thể: tích lũy từng chút một. Từ năm lớp 9, cô bắt đầu tham gia hoạt động ngoại khóa, thử viết proposal, nhận những vai trò nhỏ trong các sự kiện cấp trường, sai ở đâu sửa ở đó, cốt là góp nhặt từng chút kinh nghiệm một giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn. My theo đuổi sự kiên trì.

“Mình nghĩ về cô bé lớp 8 đó nếu mình buông tay, thì ai sẽ giữ lời hứa ngày ấy với mẹ?”, My tự hỏi.

My nuôi hy vọng vào BUV từ nhỏ và mọi thứ đã được đền đáp khi nữ sinh nhận học bổng của BUV.

Sau cùng, mọi nỗ lực cũng được đền đáp. Ngày nhận tin trúng tuyển BUV và nhận hê số học bổng cao nhất 75% của học bổng hiệu trưởng (gần 860 triệu đồng), My không khóc. Chỉ lặng lẽ mỉm cười, vì cô biết: “Mình không còn là cô bé mơ mộng đơn thuần nữa. Mình bây giờ là một Trà My biết mơ một cách có kế hoạch, biết biến đam mê thành hành động.

Và mình tin chính hành trình 5 năm ấy, với tất cả những lần khóc - cười - gục - đứng lên, đã tạo nên một mình đủ mạnh mẽ để bước vào BUV không chỉ với tư cách là người nhận học bổng, mà là một người sẽ góp phần tạo ra giá trị cho nơi này”.

Ước mơ 5 năm thành hiện thực không phải là dấu chấm hết, mà là dấu phẩy mở ra một chương mới.

2. Tổ chức sự kiện không chỉ là sở thích, mà là đam mê

Trong hàng chục thứ để chọn khi còn học phổ thông từ vẽ, viết, làm content, học thêm, My chọn theo đuổi lĩnh vực tổ chức sự kiện. Không phải vì nó dễ, càng không phải vì nó hào nhoáng, mà bởi chính những buổi họp kịch bản, lên rundown, lo hậu cần, chạy chương trình… đã khiến cô cảm thấy mình thực sự được “vật lộn với đam mê”.

Ở đó, My không chỉ học cách dẫn dắt một đội nhóm, chịu trách nhiệm cho từng chi tiết nhỏ, mà còn nhìn thấy được một bức tranh tổng thể từ lúc ý tưởng chỉ là một dòng ghi chú đến khi sự kiện chính thức diễn ra. Và cảm giác đó khiến cô muốn tiếp tục theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc hơn.

Sự kiện đầu tiên mình mà Trà My đảm nhận là Nhà Không Nhựa, giữ vai trò trưởng BTC, quản lý hơn 50 người. Từ cột mốc ấy, My liên tục tìm cách “nâng cấp” bản thân qua từng chương trình, từng vị trí mới.

Nữ sinh bén duyên với việc tổ chức sự kiện.

Từ cộng tác viên, leader một nhóm nhỏ đến đạo diễn sân khấu, quản lý dự án… My dần trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong loạt chương trình quy mô lớn như Elegant Vietnam Fashion Show, River Flows In You, hay National Grand Youth Camp. Mỗi vai trò là một thử thách hoàn toàn khác nhau, buộc cô phải học lại từ đầu, va vấp, điều chỉnh. Nhưng dù ở vị trí nào, My cũng giữ vững một thái độ làm việc nhất quán: tận lực, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm đến cùng.

“Có một khoảnh khắc ở Elegant Vietnam Fashion Show mà mình nhớ mãi. Lúc đó, mỗi ngày mình chỉ ngủ khoảng 15 phút, vừa phải bê đồ dưới cái nắng gắt của Hà Giang, vừa chạy khắp nơi để xử lý đủ thứ việc từ hậu cần đến ekip sân khấu. Mệt rã rời thật, nhưng mình lại… thích cái cảm giác mệt đó. Nó cho mình thấy mình đang sống hết mình với công việc.

Và khi sự kiện chính thức bắt đầu, tiếng nhạc vang lên, MC cất lời, khán giả vỗ tay, mình đứng sau sân khấu và suýt khóc. Không phải vì kiệt sức, mà vì xúc động. Khoảnh khắc ấy khiến mình biết: Ừ, mình sinh ra là để làm nghề này. Dù cực, dù áp lực, nhưng mình muốn được tiếp tục làm. Làm nữa. Làm hoài”, Trà My nhớ lại.

Điều khiến My khác biệt là cô bạn không xem sự kiện như trải nghiệm để tô vẽ hồ sơ, mà là một ngành nghiêm túc cần đầu tư. Cô bạn nghiên cứu lý thuyết Marketing, đọc sách về quản trị sự kiện, tự học phần mềm thiết kế.

Với Trà My, mỗi chương trình đều có “cá tính” riêng và người làm sự kiện giỏi là người thổi được linh hồn đó vào trải nghiệm khán giả.

3. Văn hóa Việt không chỉ để giữ gìn mà còn để trình diễn trên sân khấu quốc tế

Giữa một thế giới nơi người ta dễ dàng nổi tiếng nhờ những trào lưu nhảy nhót, trang điểm hay khoe dáng trên mạng xã hội, việc lựa chọn lan toả văn hoá Việt có vẻ là con đường ít người đi. Nhưng Trà My - cô gái sinh ra và lớn lên tại Bắc Bling (cách gọi vui của Gen Z cho Bắc Ninh), mảnh đất “chạm đâu cũng thấy văn hoá” lại đặt niềm tin vào điều đó.

“Mình nghĩ giữ gìn và lan tỏa văn hóa Việt không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một sứ mệnh cần thiết. Mình muốn biến những giá trị truyền thống trở nên gần gũi, sống động và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ, không chỉ bằng cách bảo tồn mà còn bằng sự sáng tạo, đổi mới để văn hóa thật sự ‘bắt trend’ trong thời đại số”, My chia sẻ.

Đó là lý do dù học quản trị sự kiện, theo đuổi công nghệ nhưng sâu trong My vẫn có một mục tiêu lớn là đưa văn hóa Việt ra thế giới, theo một cách hoàn toàn mới. Với My, văn hóa không phải thứ để trưng bày trong bảo tàng. Nó cần được kể lại, diễn lại bằng thứ ngôn ngữ của thời đại ngày nay:

“Mình tin rằng Quan họ, Ca trù, Truyện Kiều hay Lụa Hà Đông không chỉ là những di sản văn hóa quý giá mà còn chứa đựng những câu chuyện, cảm xúc rất đời thường và sâu sắc, hoàn toàn có thể truyền tải mạnh mẽ qua ánh sáng sân khấu và công nghệ.

Công nghệ hiện đại không làm mất đi giá trị truyền thống mà ngược lại, giúp chúng được tái hiện sinh động hơn, gần gũi hơn với khán giả hiện đại. Khi kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ, chúng ta tạo ra một trải nghiệm đa chiều vừa giữ được cốt lõi tinh thần, vừa thu hút, cuốn hút người xem, đặc biệt là giới trẻ. Đó là cách để văn hóa Việt được ‘bật mood’, sống động trên từng khung hình, từng nhịp điệu, lan tỏa và phát triển trong thời đại mới”, nữ sinh hào hứng chia sẻ về mục tiêu của mình.

Trà My luôn nuôi hy vọng mang văn hóa Việt ra thế giới.

Trà My không phải người giỏi nhất, nổi bật nhất trong thế hệ của mình. Nhưng cô là một trong số ít người dám giữ lời hứa với chính mình suốt 5 năm chỉ để biến một lần đi ngang thành một hành trình có thật.

Từ ước mơ của mẹ đến đam mê sân khấu, từ tình yêu Quan họ đến mong muốn làm một “bản phối thời đại giữa truyền thống và công nghệ”, câu chuyện của My truyền cảm hứng không phải vì cô bạn đã thành công, mà vì chưa từng bỏ cuộc.

Trà My đang làm rất tốt điều đó.

Ảnh: NVCC