Đâu là tâm điểm tăng giá của thị trường chung cư?

Các quận cận trung tâm (cũ) như Hà Đông, Gia Lâm, Hoàng Mai đang là tâm điểm tăng giá của thị trường chung cư Hà Nội.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường căn hộ đã phục hồi rõ rệt từ tháng 6/2025. So với tháng 4/2025, (mức độ quan tâm) MĐQT chung cư tại TP.HCM (mới) tăng 11%, TP.HCM cũ tăng 9%. Đồng thời, lượng tin đăng bán chung cư tại TP.HCM mới và cũ cũng ghi nhận mức tăng 12%, cho thấy nguồn cung đang hồi phục theo nhu cầu.

Theo ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, sự quan tâm gia tăng dành cho TP.HCM mới là kết quả của quá trình giãn dân hợp lý, quy hoạch hành chính mới, cùng với sự hình thành của các trung tâm kinh tế - dịch vụ vệ tinh. Đây là những yếu tố nền tảng giúp khu vực này thu hút mạnh dòng tiền đầu tư trong trung và dài hạn.

Bên cạnh nhu cầu tại chỗ, TP.HCM tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư miền Bắc. Trong quý 2/2025, lượng tìm kiếm chung cư tại TP.HCM từ người dân địa phương vẫn chiếm tới 73% cho thấy sức hút nội tại ổn định.

Đặc biệt, dòng tiền từ miền Bắc đổ vào TP.HCM tăng mạnh, từ 44% (Q2/2024) lên 61% (Q2/2025). Đây là thời điểm trùng khớp với giai đoạn giá chung cư Hà Nội vượt TP.HCM, khiến nhà đầu tư miền Bắc xem TP.HCM như khu vực có dư địa tăng giá tốt hơn.

Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào Nam do nền giá còn dư địa tăng trưởng.

Trong bối cảnh giá nhà tại TP.HCM cũ đã cao hơn so với mặt bằng giá các vùng lân cận như Đồng Nai và Bình Dương đang trở thành xu hướng lựa chọn. Cụ thể, Bình Dương ghi nhận tỷ suất cho thuê 4,1%, còn Đồng Nai lên tới 4,4%, cao hơn rõ rệt so với TP.HCM cũ (2,8%). Không chỉ vậy, MĐQT tại Bình Dương tăng mạnh tới 46% trong nửa đầu 2025, cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển về nơi có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Tại Hà Nội, giá bán chung cư tiếp tục duy trì đà tăng và neo ở mức cao hơn so với tại TP.HCM. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, đầu năm 2023 giá bán chung cư Hà Nội trung bình ở mức 38 triệu đồng/m2, thấp hơn 23% so với mức giá trung bình ở TP.HCM cũ là 47 triệu đồng/m2. Năm 2024, giá chung cư Hà Nội đuổi kịp TP.HCM và đến nay đã đạt mức trung bình 70 triệu đồng/m2, cao hơn khoảng 11% so với TP.HCM. Hậu sáp nhập, giá trung bình tại TP.HCM mới là 57 triệu đồng/m2, thấp hơn 25% so với Hà Nội. Trong khi giá bán chênh lệch, mức giá thuê chung cư tiếp tục giữ ổn định ở hai thành phố lớn.

Mặt bằng giá bán tại Hà Nội cao và tăng trưởng nhanh hơn TP.HCM, trong khi giá thuê duy trì ổn định.

Mặt bằng giá bán tăng phản ánh rõ rệt sức cầu ổn định và mức tăng trưởng mạnh của thị trường Thủ đô, đặc biệt là tại các quận cận trung tâm – nơi đang được đầu tư hạ tầng đồng bộ và hình thành các đại đô thị quy mô lớn.

Cụ thể, các quận cận trung tâm (cũ) như Hà Đông, Gia Lâm, Hoàng Mai đang là tâm điểm tăng giá của thị trường chung cư. Lý do đến từ sự hình thành các đại đô thị đồng bộ về tiện ích, quy hoạch; Các dự án hạ tầng lớn như vành đai 4, cầu Trần Hưng Đạo, Tứ Liên... giúp rút ngắn thời gian di chuyển.

Xu hướng tăng trưởng giá tích cực ở những quận cận trung tâm Hà Nội.

Mặc dù giá các quận trung tâm vẫn cao hơn 20–30%, song vùng cận trung tâm đang có tốc độ tăng trưởng vượt trội, quỹ đất rộng, hạ tầng kết nối tốt, trở thành điểm đến mới cho cả người mua để ở và nhà đầu tư dài hạn.