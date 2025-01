Galaxy S25 Ultra chính thức ra mắt: Mỏng nhẹ hơn, AI ngày càng đỉnh nóc, giá từ 34 triệu đồng

Tại sự kiện Unpacked thường niên kết thúc cách đây ít giờ, Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu di động cao cấp nhất của mình là Galaxy S25 Ultra, sở hữu cấu hình mạnh nhất, những tính năng được xem là thông minh nhất cần có trên một chiếc smartphone hiện đại.

Ấn tượng đầu tiên của Galaxy S25 Ultra là thiết kế thông minh hơn, Samsung đã bo tròn các góc nhọn để tạo cảm giác thoải mái hơn khi cầm nắm chiếc điện thoại có kích thước rất lớn này.

Galaxy S25 Ultra cũng mỏng hơn (8,2 mm so với 8,6 mm) và nhẹ hơn (218 gram so với 233 gram) so với Galaxy S24 Ultra. Chiếc điện thoại này cũng sử dụng chất liệu titan cho phần khung (cũng như tên gọi cho tất cả màu sắc của nó) và tuyên bố độc quyền sử dụng loại kính Corning Gorilla Armor 2 mới, bền hơn so với kính gốm thế hệ trước.

Bên dưới lớp bảo vệ đó, màn hình vẫn có kích thước 6,8 inch QHD+, tấm nền Dynamic AMOED 2X với các công nghệ như Vision booster, Adaptive color tone.

Mẫu di động cao cấp nhất của Samsung trang bị con chip Snapdragon 8 Elite Mobile Platform dành riêng cho điện thoại Galaxy với RAM 12 GB, ống tản nhiệt lớn hơn 40%. Samsung cho hay con chip này có NPU nhanh hơn 40%, CPU và GPU nhanh hơn 30% so với thế hệ trước.

NPU nhanh hơn 40% mang đến một số tính năng AI mới. Chẳng hạn, bạn có thể kết nối với Gemini của Google bằng các nhấn và giữ nút nguồn ở cạnh bên.

Tính năng khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) giờ đây có thể nhận biết số điện thoại, email và các URL để tìm kiếm nhanh. Multi Modal Agent có thể dịch các đoạn text, bài phát biểu, ảnh, thậm chí cả video theo một cách hết sức tự nhiên – chẳng hạn bạn có thể yêu cầu Gemini tìm kiếm một bức ảnh cụ thể bên trong ứng dụng Ảnh.

Với việc Galaxy AI trên các sản phẩm dòng Galaxy hỗ trợ tốt cho tiếng Việt, người dùng có thể sử dụng giọng nói để yêu cầu máy thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, chẳng hạn tìm một quán ăn nào đó gần đây và gửi địa chỉ đến bạn bè của mình. Nó cũng có thể tóm tắt một video YouTube mà bạn đang xem, sau đó chuyển các nội dung tóm tắt này sang ứng dụng Note.

Tính năng Now Brief cung cấp tóm tắt thông tin về lịch trình, sức khoẻ và thói quen hàng ngày của bạn, theo một cách cá nhân hoá – dựa trên một công cụ phân tích dữ liệu cá nhân riêng. Công cụ này được giữ riêng tư trong Knox Vault, thậm chí còn có thứ gọi là mật mã hậu lượng tử để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các mối de doạ có thể phát sinh từ máy tính lượng tử trong tương lai.

Các tính năng AI này là một phần của giao diện One UI 7, phát triển trên nền tảng Android 15 – đồng nghĩa sẽ xuất hiện trên các dòng điện thoại Galaxy khác trong tương lai. Samsung cam kết cung cấp bản cập nhật nhất trong 7 năm, cùng với đó là cập nhật bảo mật.

Về camera, Galaxy S25 Ultra bổ sung một camera góc siêu rộng 50 MP f/1.9. Các camera còn lại không thay đổi với camera chính 200 MP f/1.7, camera tele 5x 50 MP f/3.4 và một camera zoom tầm trung 10 MP f/2.4. Phía trước là camera selfie 12 MP f/2.2. Hãng cho biết Galaxy S25 sử dụng engine AI ProVisual thế hệ tiếp theo, giúp cải thiện khả năng chụp, xem và chỉnh sửa ảnh.

Thiết bị này giờ đây có khả năng quay video HDR 10-bit một cách mặc định và lần đầu tên Samsung cung cấp Galaxy Log – chế độ ghi gam màu rộng hơn để phân loại màu sâu và chính xác hơn.

Trong chế độ Expert RAW, có tính năng Virtula Aperture mới cho phép bạn kiểm soát độ sâu trường ảnh. Cuối cùng, Portrait Studio cho phép bạn tạo hình đại diện cá nhân bằng AI.

Galaxy S24 Ultra có tất cả 7 màu sắc gồm đen, xám, đen mờ, vàng hồng, xanh bạc, trắng bạc và xanh ngọc bích.

Máy cho đặt hàng tại thị trường Việt Nam từ ngày 23/1/2025 đến hết ngày 13/2 với giá bán lẻ đề nghị là 33,9 triệu đồng cho bản 256 GB, 37,49 triệu đồng cho bản 512 GB và 44,79 triệu đồng cho bản 1 TB.

Ngoài bản Ultra cao cấp nhất, Samsung cũng giới thiệu các phiên bản Galaxy S25 tiêu chuẩn và S26+, dùng chung con chip Snapdargon 8 Elite, RAM 12 GB. Kích thước màn hình của 2 model này lần lượt là 6,2 và 6,7 inch, mỏng và nhẹ hơn thế hệ trước.

Galaxy S25 có giá bán từ 20,99 triệu đồng trong khi S25+ có giá từ 24,99 triệu đồng.