Galaxy Tab A11+ chính thức mở bán, giá từ 6,69 triệu đồng

Samsung Việt Nam vừa ra mắt Galaxy Tab A11+, mẫu máy tính bảng mới tập trung vào hiệu năng, độ bền phần mềm và trải nghiệm giải trí.

Thiết bị tiếp tục theo đuổi triết lý tối giản trong thiết kế, lấy cảm hứng từ dòng Galaxy S Series, đồng thời hứa hẹn trở thành lựa chọn cân bằng giữa giá bán và trải nghiệm sử dụng khi chính thức lên kệ từ ngày 28/11.

Galaxy Tab A11+ được trang bị One UI 8 trên nền Android 16 và tích hợp Samsung DeX mới, cho phép thao tác đa nhiệm trực quan hơn. Các tính năng hỗ trợ AI, công cụ tìm kiếm thông minh cùng kết nối 5G giúp tối ưu tốc độ và khả năng xử lý tác vụ.

Máy sở hữu tùy chọn cấu hình lên đến 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, đồng thời hỗ trợ mở rộng tối đa 2TB qua thẻ microSD, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng lớn của người dùng.

Ở mảng giải trí, Galaxy Tab A11+ gây chú ý với màn hình 90Hz, pin 7.040mAh và sạc nhanh 25W. Hệ thống bốn loa Dolby Atmos giúp cải thiện chất lượng âm thanh khi xem phim hoặc chơi game, hướng đến nhóm người dùng cần trải nghiệm nghe – nhìn ổn định trong thời gian dài.

Samsung cam kết cập nhật phần mềm cho dòng A11+ đến bảy thế hệ, đi kèm nền tảng bảo mật Samsung Knox. Đây được xem là yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc, nơi độ bền và hỗ trợ hậu mãi ngày càng được người dùng quan tâm.

Galaxy Tab A11+ có giá 6,69 triệu đồng cho bản Wi-Fi và 8,19 triệu đồng cho bản 5G. Người mua trong giai đoạn mở bán đến 31/12/2025 sẽ nhận ưu đãi quà tặng và gói dịch vụ trị giá hơn 3,6 triệu đồng.

Trước đó từ tháng 9, hãng đã mở bán phiên bản Tab A11 với giá từ 3,99 triệu cho bản Wi-Fi và 5,49 triệu đồng cho bản LTE.



