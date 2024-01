Gần 10 nghìn lượt khách lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng tuyết

Du khách thích thú trước hiện tượng băng giá ở đỉnh núi Mẫu Sơn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Theo thống kê, từ ngày 22 - 26/1 đã có gần 10.000 lượt du khách lên đỉnh núi Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn ngắm băng tuyết. Hoạt động du lịch tại Khu Du lịch Mẫu Sơn diễn ra nhộn nhịp. Lượng khách tăng cao đột biến khiến toàn bộ các cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng ăn uống tại Mẫu Sơn bị quá tải, không đủ phục vụ nhu cầu của khách. Lượng phương tiện giao thông lên, xuống núi quá đông cũng làm cho giao thông bị ùn ứ và ách tắc cục bộ kéo dài trong 3 ngày liên tiếp (22 - 25/1).

Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn, với đặc điểm thường xuyên là nơi đầu tiên trong cả nước xuất hiện băng tuyết sớm nên việc xuất hiện băng tuyết tại Khu Du lịch Mẫu Sơn luôn nhận được sự quan tâm của du khách. Trước tình hình đó, Trung tâm đã chủ động phân công cán bộ trực tại Mẫu Sơn, và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thông tin; vận động, quán triệt việc chủ động đón tiếp khách, đảm bảo giá cả dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm với mục tiêu không để xảy ra vụ việc phức tạp và thông tin phản ánh xấu về hoạt động du lịch tại địa bàn; phối hợp với lực lượng chức năng quản lý an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, thông tin liên lạc…

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch đã thực hiện công tác thông tin chỉ dẫn, hỗ trợ khách du lịch trực tiếp hoặc qua các nền tảng mạng xã hội, công nghệ số khi du khách đến Mẫu Sơn du lịch, ngắm băng tuyết.

Từ sáng 26/1, nhiệt độ đã tăng dần kèm theo gió mạnh nên băng tuyết trên đỉnh núi Mẫu Sơn bắt đầu tan; đến chiều cùng ngày băng tuyết đã tan hoàn toàn. Ước tính trong ngày 26/1 vẫn có vài trăm lượt khách du lịch lên thăm Mẫu Sơn.

Ngôi nhà cao nhất đỉnh núi Mẫu Sơn phủ đầy băng giá. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ngắm băng tuyết là loại hình du lịch trải nghiệm hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Để khai thác hiệu quả loại hình du lịch này, tỉnh Lạng Sơn cần có định hướng đầu tư phát triển lâu dài, nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông, đoạn đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn để tránh ùn tắc, phòng ngừa nguy cơ tai nạn; đầu tư, nâng cấp cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch tại đây.