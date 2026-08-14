Gần 120 đại diện quốc tế hội tụ tại Hải Phòng, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss World 2026

Nhịp cầu văn hóa và đòn bẩy du lịch quốc gia

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Ông Phạm Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương - Chủ đầu tư Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng cho biết: “Miss World không đơn thuần là đấu trường nhan sắc danh giá hàng đầu thế giới, mà còn là nhịp cầu văn hóa giúp lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra toàn cầu. Thông qua sức hút truyền thông quốc tế của cuộc thi, đây là cơ hội vàng để giới thiệu một Việt Nam an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và phát triển năng động; qua đó tạo đòn bẩy kích cầu du lịch, thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành kinh tế xanh quốc gia".

Ông Phạm Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Không những vậy, sự kiện đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược định vị thương hiệu du lịch Hải Phòng. Theo ông Phạm Minh Hiếu, việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe để đưa Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng trở thành điểm đến chính thức của Miss World 2026 là minh chứng rõ nét cho năng lực hạ tầng vượt trội, từng bước đưa thành phố Cảng vươn tầm thành trung tâm của các đại sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí đẳng cấp thế giới.

Bày tỏ niềm vui trong lần thứ hai trở lại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, bà Julia Morley CBE – Chủ tịch kiêm CEO Miss World – đánh giá cao không gian biển cùng sự đón tiếp nồng hậu, chuyên nghiệp của đơn vị đăng cai. Theo bà, đây là minh chứng rõ nét cho sự trân trọng và đồng hành tâm huyết mà Khu du lịch dành cho cuộc thi năm nay.

Điểm nhấn quan trọng trong buổi họp báo chính là lễ trao sash thí sinh, đại diện Ban tổ chức lần lượt trao chiếc sash mang tên quốc gia, vùng lãnh thổ cho từng người đẹp. Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc sash không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc đua nhan sắc lớn nhất hành tinh, mà còn thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm mang văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Gần 120 thí sinh nhận sash khởi động hành trình Miss World 2026. Ảnh: BTC

Dragon Ocean Đồ Sơn - năng lực điểm đến nâng tầm sự kiện quốc tế

Giới thiệu về lịch trình tại Hải Phòng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam – Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng cho biết thay vì tập trung tại một không gian duy nhất, các hoạt động trải nghiệm được thiết kế với nhiều điểm nhấn và triển khai tại nhiều khu vực trong Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Chặng đầu tiên của hành trình Miss World 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13/8 đến 20/8 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Dàn thí sinh sẽ bước vào các hoạt động đồng hành, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực ven biển và tham gia các phần thi thi phụ đầu tiên. Đặc biệt, show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XVI diễn ra vào ngày 18/8 tại Dragon Beach – Dragon Ocean Đồ Sơn sẽ là một trong những điểm nhấn của chặng Hải Phòng. Chương trình giới thiệu các bộ sưu tập mới đến từ những thương hiệu và nhà thiết kế tài năng như Lasen Vũ, Eric Moon – Duy Trần, Hà Duy, Khang Trịnh và Janie Bridal, với sự trình diễn của các thí sinh Miss World 2026 cùng dàn Hoa hậu, Á hậu Việt Nam.

Sau đó, Sport Challenge được tổ chức đồng thời tại Bãi biển Rồng và hồ Lagoon sẽ mang đến không khí sôi động với những thử thách đề cao tinh thần thể thao, sự năng động, sức bền và khả năng phối hợp. Ngoài ra, các hoạt động ghi hình quảng bá điểm đến cũng diễn ra xuyên suốt vào ngày 14 - 15/8 tại Sân golf Dragon Golf Links, Rừng ngập mặn Dragon Mangrove Forest, tổ hợp vui chơi giải trí Legend Park cùng nhiều không gian khác nằm trong Khu du lịch.

Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều chương trình văn hóa, du lịch, thể thao và giải trí quy mô lớn. Ảnh: BTC

Không chỉ sở hữu hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng còn có kinh nghiệm tổ chức nhiều chương trình văn hóa, du lịch, thể thao và giải trí quy mô lớn. Một trong những dấu ấn nổi bật là sự kiện xếp xe hình bản đồ Việt Nam xác lập Kỷ lục Thế giới, với hơn 1.700 ô tô tham dự, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức, điều phối, vận hành và bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng từng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lớn quy mô cấp quốc gia, tiêu biểu là Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam, đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024, cùng nhiều lễ hội, giải golf, chương trình nghệ thuật và sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách.

Song song với năng lực tổ chức và vận hành, chất lượng điểm đến cũng liên tục được ghi nhận. Năm 2026, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng được vinh danh “Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II; đồng thời được trao danh hiệu “Điểm đến mới nổi hấp dẫn nhất năm 2025” tại VITA Awards 2026, ghi nhận những nỗ lực trong quá trình phát triển hệ sinh thái du lịch và nâng cao chất lượng trải nghiệm.



