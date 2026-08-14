Quán lẩu bò trăm rưỡi đông tới mức khách ghé 4 lần chỉ 2 lần được ngồi

Ba ngỡ ngàng khi con trai dẫn đi ăn lẩu bò 150 nghìn

“Tiếp tục series dẫn ba đi ăn món lạ ở Sài Gòn”, Ngọc Tài mở đầu video. Lần này, món ăn mà anh lựa chọn là lẩu bò Triều Châu - một món mà theo anh, ba mình có thể chưa từng thử.

Điều khiến nhiều người chú ý lại không chỉ nằm ở nồi lẩu 150.000 đồng mà còn ở nhân vật xuất hiện cùng Ngọc Tài. Người đàn ông được anh gọi thân mật là “ba” chính là diễn viên Xuân Hiệp - gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh và các TVC.

Nhà sáng tạo nội dung Ngọc Tài dẫn ba là diễn viên Xuân Hiệp đi ăn lẩu bò Triều Châu

Ngoài công việc giảng dạy tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Bão ngầm, Duyên nghiệp, Lớp học tình yêu, Sơn ca không hát, Bí mật của người khác, Duyên trầu cau, Bóng tối rực rỡ... Ở lĩnh vực điện ảnh, ông xuất hiện trong Song Lang, Thang máy... Sau nhiều năm hoạt động, người thầy này đã tham gia diễn xuất trong hơn 100 bộ phim, đồng thời tạo được dấu ấn riêng trong làng phim Việt.

Địa điểm được Ngọc Tài lựa chọn là Tiệm Lẩu Bò Trăm Rưỡi tại 117 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận. Ngay khi vừa đến nơi, Xuân Hiệp đã phải cảm thán trước cảnh quán đông khách.

Địa điểm được Ngọc Tài lựa chọn là Tiệm Lẩu Bò Trăm Rưỡi tại 117 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận.

Ngọc Tài giới thiệu với ba: “Lẩu bò Triều Châu này ba biết không, ở đây nguyên một set có 150 mà có đủ các món để mình ăn luôn”. Anh cũng đặc biệt hào hứng với quầy nước chấm của quán, cho biết thời điểm quay video, khách đang được sử dụng miễn phí.

Với Xuân Hiệp, nước chấm lại là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một bữa ăn. Nam diễn viên chia sẻ: “Thực sự mà nói, ăn món gì cũng vậy, mình quan trọng nhất là cái nước chấm”.

Hình ảnh nồi lẩu bò hấp dẫn khiến nhiều người "sôi bụng"

Không chỉ có set lẩu giá 150.000 đồng, Ngọc Tài còn giới thiệu cho ba hai món mới tại chi nhánh này là gù bò và gầu bò - những phần thịt được anh gọi là “hai món hiếm của con bò”. Theo lời giới thiệu trong video, quán nhập bò mỗi ngày và thịt được thái bằng tay, khách có thể quan sát trực tiếp.

Trước khi thưởng thức lẩu, hai cha con thử một số món ăn chơi. Xuân Hiệp dành lời khen cho món tàu hũ ky cuộn tôm, đặc biệt ấn tượng với mùi đậu nành rõ rệt. “Trời ơi ngon! Đậm đà!”, nam diễn viên nhận xét.

Tàu hũ ky cuộn tôm và bò gân viên Tứ Xuyên được hai ba con diễn viên Xuân Hiệp dành lời khen

Đến phần lẩu, cả hai tiếp tục dành nhiều lời khen cho nước lẩu Kim Sa, có vị thơm, ngọt và thanh, kết hợp cùng rau củ. Phần nước chấm đi kèm cũng gây chú ý bởi cách trình bày khá bắt mắt.

2026-08-14 11.21.15

Quán lẩu bò 150 nghìn có gì?

Tiệm Lẩu Bò Trăm Rưỡi là chuỗi chuyên các món bò nhúng lẩu, với nhiều cơ sở tại TP.HCM. Ngoài địa chỉ 117 Phan Đình Phùng, chuỗi hiện có các cơ sở tại 228 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức; 701 Phan Văn Trị và 685 Quang Trung, Gò Vấp; 76 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây; 516 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc; 323 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long; 107 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp và 342 Phan Huy Ích, phường An Hội.

Chi nhánh nào của tiệm lẩu này cũng đông nghịt khách ngồi chờ

Các cơ sở có phong cách khá đồng nhất với không gian mở, thiết kế mang hơi hướng Trung Hoa, sử dụng đèn vàng ấm và những chiếc lồng đèn đỏ treo cao. Ngồi bên nồi lẩu nóng hổi, vừa ăn vừa ngắm dòng xe qua lại và đón gió trời tạo nên không khí khá thoải mái, phù hợp cho những buổi tụ tập bạn bè hoặc gia đình.

Thực đơn tập trung vào các món lẩu bò với mức giá tương đối dễ tiếp cận. Set lẩu bò tươi có giá 150.000 đồng, set lẩu bò Aukobe nhập khẩu cũng 150.000 đồng. Nếu muốn thử nhiều loại thịt hơn, thực khách có thể chọn set lẩu 3 loại bò tươi gồm bắp bò, thăn bò và bắp bò hoa tươi giá 169.000 đồng; hoặc set 3 loại bò nhập khẩu gồm bò Aukobe, ba rọi bò và gù bò cũng ở mức 169.000 đồng.

Thực khách cũng có thể gọi thêm các phần thịt nhúng như bắp bò tươi, thăn bò tươi cùng giá 69.000 đồng; gù bò tươi 79.000 đồng; gầu bò vân mỡ và ba chỉ bò Mỹ 59.000 đồng; lõi vai bò 69.000 đồng hay bò tẩm tam vị 119.000 đồng.

Thực đơn của quán đa dạng các loại thịt bò và thức ăn thả lẩu. Ảnh: Google Review

Các loại topping thả lẩu như thanh cua, đậu hũ phô mai, tôm hùm viên, bò viên, lá xách bò, túi tiền trứng cá, mọc bò... có giá khoảng 29.000-69.000 đồng. Đậu hũ và mì gói có giá 7.000 đồng, trong khi miến dong và các loại nấm giá 15.000 đồng.

Nếu muốn gọi món ăn chơi trước khi vào lẩu, thực khách có thể thử tàu hũ lắc muối cay tê 29.000 đồng, khoai môn lắc bơ 39.000 đồng, bò gân viên xóc Tứ Xuyên 39.000 đồng hay chân gà trộn cóc non 49.000 đồng.

Quán có 4 lựa chọn nước lẩu gồm hầm cay thơm, dầu cay, nấm rừng và mala trứng muối, phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau.

Những đánh giá của thực khách trên Google Review nhìn chung khá tích cực, đặc biệt về hương vị, mức giá và sự đông khách. Một thực khách cho biết từng gọi set lẩu 3 loại bò, nhận xét nước lẩu cay thơm đậm đà nhưng chỉ cay nhẹ, trong khi vị nấm có độ ngọt thanh. Thịt bò được thái mỏng, nhúng nhanh trong vài giây là có thể thưởng thức, kết hợp cùng nước chấm pha sẵn khá vừa miệng.

Một số hình ảnh thực tế do khách ăn tại quán chia sẻ. Ảnh: Google Review

Một số món ăn chơi như đậu hũ lắc muối cay và khoai môn lắc bơ cũng được đánh giá ổn, trong đó đậu hũ có lớp vỏ giòn, còn khoai môn béo bùi, thơm và giòn bên ngoài.

Có thực khách cho biết một bữa ăn 3 người, sau khi gọi thêm gầu bò và thăn bò, hết khoảng 492.000 đồng, tương đương 164.000 đồng/người. Một người khác chia sẻ đã ghé quán 4 lần nhưng chỉ có 2 lần được ngồi ăn ngay vì quán thường xuyên đông, thậm chí có lúc khách phải xếp hàng.

Ảnh: Google Review

Bên cạnh những lời khen về món ăn, giá cả, nước chấm và cách gọi món tiện lợi, một vài đánh giá cũng đề cập đến những điểm cần cải thiện, chẳng hạn lượng thịt trong một số set được cho là hơi khiêm tốn hoặc vấn đề vệ sinh tại một số thời điểm.

Dẫu vậy, hình ảnh quán luôn đông khách cùng mức giá từ 150.000 đồng cho một set lẩu bò vẫn khiến Tiệm Lẩu Bò Trăm Rưỡi trở thành một địa chỉ được nhiều thực khách tìm đến khi muốn thử lẩu bò kiểu Triều Châu với mức giá vừa túi tiền.

Nguồn: Tài Nè