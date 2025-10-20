Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch đầu tuần 20/10 đáng thất vọng. Áp lực bán dần mạnh lên trong phiên chiều, sắc đỏ và xanh lơ bao trùm khi có tới 655 mã giảm trong đó 148 cổ phiếu giảm sàn. Sàn HOSE ghi nhận tới 108 mã giảm hết biên độ.

VN-Index đóng cửa đạt 1.636 điểm, ghi nhận mức giảm kỷ lục 94,76 điểm (-5,47%). Đà bán dồn dập tại nhóm vốn hóa lớn, VN30 đánh rơi hơn 106 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 1,7 tỷ đơn vị, tương ứng giá trị trên 53.000 tỷ đồng.

Phiên giảm mạnh cũng đã "thổi bay" hơn 412.300 tỷ đồng (~ 16 tỷ USD) vốn hóa của HoSE, 19.500 tỷ đồng vốn hóa HNX và 29.650 tỷ đồng vốn hóa UPCOM; tổng cộng vốn hóa toàn thị trường giảm 442 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết ngày 20/10, giá trị vốn hóa của HoSE chỉ còn hơn 7,1 triệu tỷ đồng. Mức giảm gần 5,5% cũng đưa chứng khoán Việt Nam trở thành một trong những thị trường giảm mạnh nhất thế giới ngày đầu tuần.

Phiên giảm mạnh diễn ra sau khi thị trường vừa có giai đoạn tăng tốt, đặc biệt sau khi đón thông tin được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Dòng vốn ngoại không gia nhập càng khiến thị trường chung mất đi lực đỡ. Ghi nhận trong phiên khối ngoại bán ròng gần 2.000 tỷ đồng trên HoSE.

Xét về mức độ đóng góp, bộ đôi Vingroup là VIC và VHM đồng loạt giảm trên 4% qua đó lấy đi tổng cộng 15,7 điểm của VN-Index. Trong đó VIC giảm 4,5% xuống 194.900 đồng/cp, VHM giảm 6,9% xuống 108.000 đồng/cp.

Loạt Bluechips nhóm ngân hàng như VCB, TCB, BID, CTG… cũng trở thành những "tội đồ" lớn thổi bay điểm số VN-Index. Tính đến cuối phiên, VCB giảm 4%, TCB giảm sàn, BID hay CTG đồng loạt giảm trên 6%. HPG hay VPL cũng kết phiên giảm kịch sàn càng đè mạnh lên chỉ số chính. Việc những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của thị trường chứng khoán thời điểm hiện tại đồng loạt giảm biên độ mạnh cho thấy mức độ tiêu cực của phiên giao dịch hôm nay. Nhiều nhà đầu tư thậm chí còn đùa rằng cổ phiếu không giảm sàn là may rồi, khi mà hàng trăm mã quay đầu giảm hết biên độ.

Ở chiều ngược lại, sắc xanh le lói tại một số cổ phiếu như VTP, VAB, CTR… , song mức độ tăng không thấm vào đâu với đà lao dốc mạnh của các nhóm cổ phiếu còn lại.

Trên thực tế trước nhịp rơi mạnh hôm nay, thị trường đã có quãng diễn biến khởi sắc với "liều dopping" từ việc nâng hạng thị trường. Kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào quyết định mang tính bước ngoặt này đã lôi kéo dòng tiền gia nhập và đẩy chỉ số VN-Index chinh phục các đỉnh cao mới. VN-Index thiết lập ngưỡng kỷ lục trên 1.766 điểm trong khi VN30 lần đầu tiên vượt mốc 2.000 điểm. Việc thị giá lên cao sẽ dễ dàng kích thích hoạt động chốt lời, từ đó gây áp lực lên cho thị trường trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, thị trường trải qua giai đoạn hưng phấn, nhiều nhà đầu tư sử dụng vốn vay margin nhằm tăng sức mua, do đó chỉ một nhịp giảm mạnh tại một cổ phiếu cũng khiến áp lực bán lan rộng sang những cổ phiếu khác trong danh mục.

Nhiều chuyên gia cũng đã bày tỏ quan điểm thận trọng về thị trường. Theo Chứng khoán SHS, hiện tại không phải vùng giá hợp lý để nhà đầu tư gia tăng, mua đuổi, mà cần đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế đã mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3.

"Vùng giá quanh 1.700 điểm cũng không phải là vùng giá hấp dẫn để giải ngân đối với với nhiều nhóm mã, nhất là các nhóm mã đã có giải đoạn tăng giá mạnh đột biến trong năm nay", đội ngũ phân tích của SHS khuyến nghị.

Ông Đinh Việt Bách - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cũng cho rằng xác suất điều chỉnh trong tuần này là khá cao, thị trường cần kiểm định lại để tạo đà đi lên. Mốc hỗ trợ đầu tiên có thể là vùng 1.700 điểm, nếu VN-Index xuyên thủng vùng này, chỉ số có thể sẽ lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo tại đường MA10 tuần, quanh 1.670 điểm.



