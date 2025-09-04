Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 1,8 triệu người đi tàu điện dịp Quốc khánh 2/9

04-09-2025 - 10:55 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa thông tin về kết quả phục vụ hành khách của hai tuyến đường sắt đô thị (tàu điện) Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy dịp cao điểm Quốc khánh 2/9. Theo đó, gần 1,8 triệu lượt hành khách đã sử dụng dịch vụ tàu điện.

Cụ thể, Công ty Hanoi Metro cho biết, dịp phục vụ cao điểm Quốc khánh 2/9 được đơn vị thực hiện từ ngày 21/8 đến hết 2/9, hai tuyến đường sắt đô thị của Hanoi Metro là Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội đã vận chuyển gần 1,8 triệu lượt hành khách.

Gần 1,8 triệu người đi tàu điện dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Riêng trong 4 ngày, từ 30/8 đến hết 2/9, Hanoi Metro phục vụ miễn phí gần 690.000 lượt hành khách (tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông trên 468.000 lượt hành khách; tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội trên 217.000 lượt hành khách). Với ngày 1/9, tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông đã thiết lập kỷ lục mới khi vận chuyển hơn 165.000 lượt hành khách - mức sản lượng trong một ngày cao nhất từ trước đến nay

Hanoi Metro cũng cho biết, trong dịp này, đơn vị đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành như: Grab, VietABank, Coca-Cola, Bánh mì Phố, Bảo Ngọc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội… phát miễn phí gần 40.000 chai nước và hơn 2.000 suất bánh mì, bánh ngọt các loại đến tay hành khách.

Tàu điện Hà Nội chạy xuyên đêm phục vụ khách dịp Lễ Quốc khánh

Theo Anh Trọng

Tiền phong

