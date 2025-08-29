Tàu điện Hà Nội chạy xuyên đêm phục vụ khách dịp Lễ Quốc khánh

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện một số nhiệm vụ để giảm ùn tắc giao thông và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong các ngày tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh .



Đường sắt đô thị Hà Nội sẽ chạy xuyên đêm phục vụ hành khách dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: PV.

Theo đó, với hai tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông và số 3.1 Nhổn – Cầu Giấy, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) tổ chức phương án kéo dài thời gian hoạt động của tàu điện đến 3h10 ngày hôm sau (từ 5h30 ngày 29/8 đến 3h10 ngày 30/8 – bình thường chạy từ 5h30 đến 22h), thời gian giãn cách các lượt tàu là 10 phút vào ngày 29/8, và ngày 1/9.

Trong ngày 30/8 và ngày 2/9, tàu hoạt động từ 4h30 - 22h, trong đó từ 4h30-7h30 và 11h-14h tàu chạy giãn cách 6 phút/lượt, các khung giờ còn lại giãn cách chạy tàu 10 phút/lượt.

Với các xe buýt, trong thời gian trên, dừng hoạt động 18 tuyến phục vụ cơ quan chức năng phân luồng giao thông, bao gồm các tuyến có số hiệu: 24, 23, 31, 38, City tour 01, 34, 55, 41, 146, City tour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, City tour 02.

Trong thời gian phân luồng giao thông, cơ quan chức năng điều chỉnh lộ trình đối với 12 tuyến; 39 tuyến buýt khác được điều chỉnh dịch vụ để phục vụ buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức.