Gần 20-11, nhiều chủ vườn hoa... lo lắng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lại Thế Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng), nhận định dịp 20-11 năm nay sức mua sẽ thấp hơn những năm trước.

Theo ông, thời gian mưa bão vừa qua, một số vùng trồng hoa của Lâm Đồng cũng bị ảnh hưởng. Tuy vẫn bảo đảm nguồn cung nhưng dự báo các loại hoa chuyên phục vụ cho dịp lễ, hội như hồng, đồng tiền, cẩm chướng, hoa cắm kèm… dịp lễ 20-11 sắp tới sẽ không nhiều như mọi năm.

Ông Hưng cho biết hiện nhiều địa phương vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân.

Người dân vùng không bị ảnh hưởng cũng có xu hướng tiết kiệm hoặc để ủng hộ vùng thiên tai nên sẽ cắt giảm chi tiêu, trong đó có các khoản cho hoa, quà.

Hoa hồng cắt cành tại Đà Lạt. Ảnh: LÊ GIANG

Vì sức mua thấp nên giá thành hoa sắp tới cũng không tăng đột biến. "TP HCM là nơi có nhu cầu hoa Đà Lạt cao. Năm nay các thương lái vẫn đặt hàng nhiều như các năm" - ông nói.

Bà Hồ Thị Kiều My, chủ vườn lan Hồng Phúc (TP HCM), cho biết để chuẩn bị hoa cho dịp 20-11, các vườn hoa phải chuẩn bị từ 2-6 tháng trước. Việc các trường thông báo quá trễ khiến nhà vườn không thể xoay chuyển.

Bà My cho hay vườn lan Mokara Hồng Phúc đang "ngập hoa", thương lái không cắt vì thiếu đầu ra. Giá hoa Mokara loại dài hiện chỉ có 5.000 đồng/cành, thậm chí còn rẻ hơn rau (do rau đang tăng giá vì mưa bão) trong khi cùng kỳ năm ngoái ở mức 6.500 - 7.000 đồng/cành.

Cũng theo bà My, ngành trồng hoa phù hợp định hướng nông nghiệp đô thị được khuyến khích, nhiều nhà vườn được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất để đầu tư nhưng nay nhiều nhà vườn sẽ khó trả vốn đúng hạn.

Bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền, chủ một vườn lan lớn ở TP HCM, cũng than đang tồn đến 20.000 cành hoa lan Mokara vì thị trường đóng băng. Giá hoa sắp tới sẽ còn giảm để giải phóng hàng tồn, kéo theo nguy cơ thua lỗ. Từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, ngành hoa đã gặp khó khăn, nay liên tiếp thêm những cú sốc khiến hầu như không có đơn vị đầu tư mới.



