Gần 200 doanh nghiệp, 300 gian hàng cùng hội tụ tại triển lãm công nghệ đường sắt ở Hà Nội

Với quy mô khoảng 10.000 m², VRT&CON' 2026 có hơn 300 gian hàng, giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, công nghệ và giải pháp phục vụ lĩnh vực đường sắt hiện đại. Sự kiện quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, trong đó có nhiều tổ chức đến từ Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Anh.

Đây là lần thứ hai triển lãm được tổ chức, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, đặt ra những yêu cầu mới về công nghệ, năng lực vận hành, an toàn và khả năng làm chủ chuỗi cung ứng trong lĩnh vực đường sắt.

Nội dung trưng bày tại triển lãm tập trung vào 5 nhóm công nghệ trọng điểm, gồm xây dựng hạ tầng đường sắt; quản lý và tối ưu hóa vận hành; thông tin, tín hiệu và an toàn; phương tiện đường sắt; cùng các giải pháp nhà ga và depot thông minh.

Thông qua việc giới thiệu công nghệ, thiết bị và giải pháp, sự kiện tạo điều kiện để khách tham quan, chủ đầu tư, đơn vị vận hành và doanh nghiệp tiếp cận các xu hướng mới của ngành đường sắt thế giới, đồng thời tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu phát triển tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, VRT&CON' 2026 kết hợp hội nghị chuyên ngành, tọa đàm, kết nối doanh nghiệp và các chương trình giao thương quốc tế, hướng tới tạo ra cơ hội hợp tác cụ thể giữa các bên.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình B2B Matchmaking tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp các nhà cung cấp công nghệ, nhà sản xuất và đối tác quốc tế, trao đổi về nhu cầu hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng.

Các phiên hội nghị và tọa đàm chuyên sâu tập trung vào những vấn đề như phát triển hạ tầng, công nghệ đường sắt hiện đại, vận hành thông minh, an toàn hệ thống, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, VRT&CON không chỉ hướng tới giới thiệu công nghệ tiên tiến mà còn tạo không gian để các bên gặp gỡ, trao đổi và hình thành cơ hội hợp tác. Doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ và đối tác quốc tế, trong khi doanh nghiệp nước ngoài có thêm kênh tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Các hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam – quốc tế được triển khai xuyên suốt sự kiện, hướng tới những trao đổi thực chất về nhu cầu công nghệ, năng lực sản xuất, đầu tư và hợp tác dài hạn.

Với thông điệp hướng tới kiến tạo tương lai đường sắt Việt Nam, VRT&CON' 2026 kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nhu cầu phát triển của thị trường trong nước với năng lực công nghệ và nguồn lực quốc tế, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đường sắt hiện đại, thông minh, an toàn và bền vững.