Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

Bữa ăn bình dân khó tìm?

Giá xăng đã tăng liên tục trong hơn 1 tháng qua. Xăng E10 RON95 - III tăng từ 23.270 đồng/lít lên mức 28.254 đồng/lít, tức là tăng thêm gần 5.000 đồng/lít, tương đương tăng thêm tới hơn 21%.

Giá nhiên liệu tăng trở lại trong bối cảnh nhiều chi phí đầu vào vẫn neo cao, khiến giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tiếp tục chịu sức ép tăng.

Những hàng phở có giá dưới 40.000 đồng/bát không còn dễ tìm trên một số tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh minh họa.

Chị Hải Phương - nhân viên văn phòng tại Hà Nội - cho biết một bát phở giá 50.000-60.000 đồng đã trở nên quen thuộc. Những hàng phở có giá dưới 40.000 đồng/bát không còn dễ tìm trên một số tuyến phố, nhất là nơi tập trung các văn phòng.

Theo chị Phương, khi đi chợ cũng cảm nhận rõ biến động giá cả, ngay từ những khoản chi nhỏ. Có thời điểm mưa nhiều, giá một số loại rau thơm, rau gia vị tăng gấp 1,5-2 lần; hành lá có giá khoảng 30.000 đồng/kg. Với gia đình 4 thành viên, 500.000 đồng khó co kéo để mua sắm đồ ăn nửa tuần. Dù vậy, tự nấu ăn tại nhà vẫn là cách giúp chị tiết kiệm đáng kể so với ăn ngoài thường xuyên.

Chủ một quán bún mọc tại quận Đống Đa cho biết, từ đầu năm đến nay, quán mới tăng giá một lần, thêm 5.000 đồng/bát. Mức giá thấp nhất hiện là 45.000 đồng/bát, trong khi giá gas, nguyên liệu, nhân công đều đã tăng... Tuy nhiên, theo chủ quán, khách hàng hầu như không phàn nàn, lượng khách không sụt giảm, thậm chí đơn hàng đặt qua các ứng dụng giao đồ ăn còn tăng mạnh hơn.

Theo chủ một số cửa hàng, giá bán hàng hóa không chỉ phụ thuộc vào giá xăng dầu. Chi phí nguyên liệu, tiền thuê mặt bằng, tiền công và các khoản vận hành khác cũng quyết định giá thành mỗi suất ăn. Do đó, ngay cả khi giá nhiên liệu giảm, chủ hàng quán cũng khó điều chỉnh giá bán ngay lập tức nếu những khoản chi còn lại chưa giảm.

Sức mua tăng, áp lực giá vẫn hiện hữu

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng(CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng 8 và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, giá xăng tăng 9,3%, dầu diesel tăng 4,5%, góp phần đáng kể đẩy mặt bằng giá tiêu dùng đi lên.

Trong tháng 9, giao thông là nhóm có mức tăng giá mạnh nhất, lên tới 3,9% so với tháng trước, qua đó tác động làm CPI chung tăng 0,4 điểm phần trăm. Một số dịch vụ liên quan đến phương tiện đi lại cũng tăng.

Tính bình quân 9 tháng, CPI tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 3 nhóm hàng có mức tăng và đóng góp đáng kể vào CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; giao thông.

Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 5,92 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ba tháng còn lại, nhu cầu mua sắm được dự báo tiếp tục tăng, nhất là vào dịp lễ, Tết. Ảnh: Uyên Phương.

Theo bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê, nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng còn 7,8%, cao hơn mức 7,2% của cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, sức mua thực tế vẫn tăng, song một phần mức tăng doanh thu đến từ mặt bằng giá cao hơn.

Bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho biết nhu cầu sản xuất, vận chuyển và tiêu dùng tăng mạnh trong những tháng cuối năm, trong khi giá xăng dầu tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến khó lường của thị trường thế giới. Nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, sức ép sẽ không chỉ dừng ở nhóm giao thông mà có thể lan sang giá hàng hóa, dịch vụ và CPI.

Theo bà Hiền, cơ quan quản lý đã cân đối tổng nguồn và dự kiến về cơ bản bảo đảm đủ xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của các xung đột địa chính trị, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục được điều hành bám sát thị trường thế giới, kết hợp linh hoạt các công cụ bình ổn khi cần thiết.

Trong 3 tháng còn lại, nhu cầu mua sắm được dự báo tiếp tục đi lên, nhất là vào các dịp lễ, Tết; doanh nghiệp cũng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục kích cầu tiêu dùng, tuy nhiên khi sức mua và lượng hàng hóa lưu chuyển cùng tăng, tác động của giá xăng dầu tới mặt bằng giá cũng rõ nét hơn.