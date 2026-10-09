TC Group chính thức rót 120 triệu USD khởi công tổ hợp khách sạn, văn phòng 25 tầng tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội

Ngày 9/10, Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Cổ Loa, đơn vị thành viên của Tập đoàn Thành Công (TC Group), chính thức khởi công Dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi, thuộc khu nghỉ dưỡng The Five Hotel & Resort Evara tại Đông Anh, Hà Nội.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD, diện tích gần 10.000 m², được phát triển theo mô hình tổ hợp khách sạn, văn phòng và căn hộ dịch vụ cao cấp. Công trình dự kiến gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 80.000 m².

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, dự án sẽ được đưa vào vận hành trong giai đoạn cuối quý IV/2028 đến đầu quý I/2029.

Hai tòa tháp tích hợp khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ và văn phòng

Theo quy hoạch, tòa tháp A được định hướng phát triển thành khách sạn 5 sao, vận hành bởi một thương hiệu quốc tế cao cấp. Tòa tháp B tích hợp văn phòng và căn hộ dịch vụ hạng sang.

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp dự kiến cung cấp gần 800 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ, cùng khoảng 5.000 m² diện tích văn phòng. Các không gian chức năng bao gồm phòng hội nghị, triển lãm, khu làm việc chung (co-working) và business lounge, hướng đến nhóm khách du lịch, doanh nhân, chuyên gia và khách công tác.

Bên cạnh dịch vụ lưu trú và làm việc, dự án còn được quy hoạch các tiện ích như nhà hàng, khu mua sắm, bể bơi, phòng gym, sân chơi pickleball, sân tập golf, spa và khu vui chơi trẻ em.

Chủ đầu tư định hướng phát triển tổ hợp theo mô hình dịch vụ tích hợp, kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, thể thao, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, mua sắm và tổ chức sự kiện.

Phối cảnh dự án.

Đón đầu nhu cầu dịch vụ tại khu vực phía Bắc Hà Nội

Dự án nằm tại khu vực Cầu Đôi, xã Đông Anh, bên sông Hoàng Giang và trên trục Quốc lộ 3. Theo thông tin từ chủ đầu tư, công trình cách trung tâm Hà Nội khoảng 15-20 phút di chuyển qua trục Võ Nguyên Giáp – cầu Nhật Tân, cách Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) khoảng 10 phút và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 15-20 phút.

Vị trí này cũng tạo điều kiện kết nối tới các khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, Quang Minh, VSIP và Quế Võ, qua đó hướng đến nhóm khách có nhu cầu lưu trú phục vụ công việc, giao thương và các sự kiện kinh doanh.

Những năm gần đây, khu vực phía Bắc sông Hồng được định hướng phát triển cùng quá trình mở rộng không gian đô thị Hà Nội. Đông Anh có lợi thế kết nối với trung tâm thành phố, sân bay Nội Bài và các địa bàn công nghiệp lân cận. Sự phát triển của hạ tầng giao thông, thương mại và các công trình quy mô lớn cũng đặt ra nhu cầu bổ sung dịch vụ lưu trú, hội nghị và tiện ích chất lượng cao.

Theo TC Group, tổ hợp Cầu Đôi được kỳ vọng góp phần tăng năng lực cung cấp dịch vụ tại địa phương, kéo dài thời gian lưu trú của khách và tạo thêm cơ hội việc làm, kinh doanh cho cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh, cho biết địa phương kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm việc làm, mở ra cơ hội kinh doanh cho các hộ dân và cơ sở dịch vụ trong khu vực, giúp người dân tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

TC Group dự kiến phát triển thêm mô hình Outlet Village

Bên cạnh tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi, TC Group cho biết giai đoạn tiếp theo của khu vực này đã được tập đoàn đăng ký đầu tư theo định hướng phát triển dịch vụ thương mại dài hạn.

Một trong những mô hình được đề cập là Outlet Village, hướng đến hoạt động mua sắm và ẩm thực. Theo định hướng của tập đoàn, dự án này sẽ bổ sung một loại hình dịch vụ mới cho khu vực Đông Anh.

Tổ hợp Cầu Đôi cũng là một trong những dự án được TC Group phát triển tại Đông Anh, địa phương gắn với quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn. Doanh nghiệp hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp ô tô và du lịch nghỉ dưỡng với thương hiệu The Five.

Với kế hoạch vận hành vào cuối năm 2028 hoặc đầu năm 2029, hiệu quả khai thác của tổ hợp sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng thu hút đơn vị vận hành quốc tế và nhu cầu thực tế đối với dịch vụ lưu trú, văn phòng, hội nghị tại khu vực phía Bắc Hà Nội.