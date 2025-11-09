Gần 200 mũi thi công, hơn 1.600 công nhân và 1.400 máy móc đẩy nhanh tiến độ, quyết hoàn thành cao tốc 105km theo chỉ đạo của Thủ tướng

Đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đã hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Trên toàn tuyến, gần 200 mũi thi công, hơn 1.600 công nhân và 1.400 thiết bị máy móc đang hoạt động liên tục, nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Đoạn cao tốc đi qua địa phận tỉnh Tuyên Quang (cũ) hiện có 6 gói thầu, được triển khai đồng loạt 114 mũi thi công. Đến nay, giá trị giải ngân đạt 89,25% kế hoạch, khối lượng xây lắp hoàn thành trên 51% hợp đồng.

Đoạn cao tốc đi qua địa phận tỉnh Hà Giang (cũ) đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, với quy mô 4 làn xe. Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp, khối lượng hiện đã hoàn thành trên 70% hợp đồng.

Công trường dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang)

Tại gói thầu số 24 do Liên danh Tập đoàn Đèo Cả thực hiện, cọc khoan nhồi đã hoàn thành 96%, 81/81 mố trụ hoàn tất, 310/391 dầm cầu được đúc xong, 22/57 nhịp cầu đã được lao lắp hoàn chỉnh.

Tiến độ gói thầu số 19, do Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện duy trì vượt kế hoạch. Tại các đoạn Km0+00 - Km3+876 và Km10+256 - Km23+00, trung bình mỗi ngày có 17 mũi thi công, 141 thiết bị và 150 công nhân làm việc liên tục. Các hạng mục nền đường, cầu, cống, hầm chui dân sinh đều đạt tỷ lệ thi công cao, đảm bảo kỹ thuật, an toàn và mỹ quan công trình.

Về tiến độ gói thầu số 21 (Km43+00 – Km55+00) do Liên danh CTCP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 - Công ty TNHH Phúc Thành An - Công ty TNHH Hiệp Phú thi công, các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường nhân lực, phương tiện, vật tư để đẩy nhanh tiến độ.

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa mưa, một số hạng mục nền đường, cầu, hầm chui bị ảnh hưởng tiến độ. Trước tình hình đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh yêu cầu các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa máy móc, vật liệu, khắc phục tình trạng chậm tiến độ ở gói thầu số 20 và 24.

Đồng thời, đoạn tuyến mới 8,1km (Km2+715 - Km10+815) đang được triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, rà phá bom mìn, chuẩn bị mặt bằng, bảo đảm đủ điều kiện khởi công đúng ngày 19/12. Ban Quản lý Dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hoàn thiện kiểm kê, chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Tuyến cao tốc mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng Đông Bắc

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 có tổng chiều dài gần 105km (đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ là 27,5km, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ dài 77km). Giai đoạn 1 của dự án được khởi công từ tháng 10/2023, gồm 10 gói thầu xây lắp, đặt mục tiêu thông tuyến vào ngày 19/12.

Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang tại gói thầu số 21 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang)

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang nằm trong danh sách các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 1 giờ, kết nối đồng bộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng Đông Bắc.

Sau khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất, UBND tỉnh Tuyên Quang thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, nguồn vật liệu và mỏ đất đắp, bảo đảm mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Để sớm hoàn thiện toàn tuyến theo quy mô 4 làn xe tiêu chuẩn, UBND tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ 5.437 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Khi được đầu tư hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải tăng nhanh, thúc đẩy giao thương, du lịch, dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương dọc tuyến.



