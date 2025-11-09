Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gần 20.000 nhà đầu tư tham gia đợt IPO của Chứng khoán VPS

09-11-2025 - 15:53 PM | Thị trường chứng khoán

Tính đến 17 giờ ngày 6/11/2025, đã có 19.952 nhà đầu tư tham gia đăng ký mua cổ phiếu trong đợt IPO của VPS với giá chào bán 60.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) thông báo giá chào bán chính thức chính thức cho cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) là 60.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được xác định dựa trên kết quả tổng hợp lệnh đăng ký mua hợp lệ của Nhà đầu tư đến 17 giờ ngày 6/11/2025.

Đợt IPO của VPS ghi nhận 19.952 nhà đầu tư tham gia, tổng khối lượng cổ phiếu đăng ký mua hơn 220,42 triệu cổ phiếu (tổng lượng chào bán 202,31 triệu cổ phiếu).

Đáng chú ý, nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 98,11% tổng giá trị đăng ký mua, tiếp tục khẳng định vị thế bán lẻ nổi trội của VPS- nền tảng đã giúp công ty dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán trong 5 năm liên tiếp.

Gần 20.000 nhà đầu tư tham gia đợt IPO của Chứng khoán VPS- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu ở mức giá cao hơn giá chào bán, thì sẽ được phân bổ toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký mua. Các nhà đầu tư đặt mua tại mức giá bằng giá chào bán thì tỷ lệ phân bổ được xác định là 83,73%.

VPS sẽ thực hiện gửi thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu cho từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư thanh toán số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp từ ngày 10/11/2025 đến 17 giờ ngày 14/11/2025.

Theo kế hoạch, VPS dự kiến sẽ thu về 12.138,6 tỷ đồng. Trong đó, 10.9768,6 tỷ đồng được dùng để thực hiện cho vay margin; 900 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Thời gian giải ngân từ năm 2025 đến hết 2027.

Sau khi hoàn tất đợt IPO, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà VPS không đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, VPS sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Trước đợt IPO, VPS vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế 1.395 tỷ đồng, tăng 70%; lãi sau thuế 1.126 tỷ đồng, tăng 72%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.564 tỷ đồng, cùng tăng 52%.

HĐQT VPS mới đây đã điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, VPS đặt mục tiêu doanh thu cả năm 8.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, VPS điều chỉnh tăng 3,5% doanh thu và tăng 25% mục tiêu lợi nhuận.

Như vậy, VPS đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và đạt 73% kế hoạch lãi trước và sau thuế sau 9 tháng.


Từ Khóa:
ipo, VPS

