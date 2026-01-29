Gần 3 triệu tỷ đồng thực hiện các dự án giao thông chiến lược tái cấu trúc đô thị ở Hà Nội

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026- 2045 vừa được thông qua, Hà Nội sẽ triển khai các chương trình, dự án đầu tư về hạ tầng lớn về hạ tầng giao thông, để tái cấu trúc đô thị, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông...

Trong giai đoạn này, Hà Nội dự kiến sẽ triển khai 20 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, với hàng loạt tuyến đường được xây dựng, cải tạo hoặc mở rộng, với tổng nguồn vốn gần 3 triệu tỷ đồng.

Tuyến đường trục phía Nam chuẩn bị hoàn thành

Cụ thể, trong giai đoạn 2026-2035, TP Hà Nội sẽ triển khai 14 dự án lớn, tập trung vào hệ thống giao thông khung, gồm đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, trục hướng tâm và các công trình vượt sông.

Nổi bật là dự án đường sắt đô thị với 14 tuyến, tổng chiều dài gần 1.000km, tổng mức đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng, đóng vai trò xương sống cho hệ thống vận tải công cộng.

Cùng với đó, thành phố sẽ đầu tư xây dựng các tuyến Vành đai 4.5 dài khoảng 75km và Vành đai 5 dài khoảng 105km, với mặt cắt ngang từ 100m đến 120m, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục cải tạo, mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường huyết mạch. Ví như, Trục đường phía Nam sẽ mở rộng từ 40m lên thành 80m; mở rộng cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ lên đến 130m, từ 6 làn xe lên thành 10-12 làn xe (15.000 tỷ đồng); mở rộng Quốc lộ 1A lên từ 70m - 90m; mở rộng Quốc lộ 21, Quốc lộ 32 lên từ 50- 70m.

Thành phố cũng sẽ xây dựng 16 cầu qua sông Hồng, 4 cầu qua sông Đà với quy mô từ 4-8 làn xe.

Tổng số vốn đầu tư các dự án giai đoạn này là 2.682.997 tỷ đồng.

Giai đoạn 2036-2045, thành phố sẽ triển khai 6 dự án, trong đó, có 3 dự án về sân bay. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng sân bay thứ 2 với tổng mức đầu tư 150.000 tỷ đồng; đồng thời cải tạo, nâng cấp sân bay Hòa Lạc (36.000 tỷ đồng) và sân bay Gia Lâm (10.000 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng tuyến cao tốc Chợ Bến- Yên Mỹ với tổng mức đầu tư 16.000 tỷ đồng; Trục Đỗ Xá- Quan Sơn (chiều dài khoảng 15km, rộng 40m) với tổng mức đầu tư 1.140 tỷ đồng)...

Số vốn đầu tư giai đoạn này cần khoảng 288.140 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số vốn đầu tư các dự án hạ tầng giai đoạn 2026- 2045 là 2.971.137 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện các dự án trên gồm khu vực nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và khu vực FDI.