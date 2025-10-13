Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 336 triệu cổ phiếu chứng khoán đón tin vui

13-10-2025 - 11:31 AM | Thị trường chứng khoán

Trước đó, cổ phiếu đã ra khỏi diện cảnh báo của HOSE vào cuối tháng 8/2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, mã ORS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong đã chính thức được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE.

Trước đó, gần 336 triệu cổ phiếu ORS đã ra khỏi diện cảnh báo của HOSE kể từ ngày 28/08/2025. Nguyên nhân do kết luận soát xét tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của công ty là chấp nhận toàn phần, thuộc diện chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Trên thị trường, cổ phiếu ORS chốt phiên 10/10 đạt 14.500 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, HOSE đưa cổ phiếu CRV - CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV vào danh sách cắt margin do thời gian niêm yết dưới 06 tháng. Trước đó, hơn 672 triệu cổ phiếu CRV - CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV đã chính thức giao dịch trên sàn HOSE trong phiên 10/10.

Thị giá CRV nhanh chóng phi từ mức giá tham chiếu 26.000 đồng/cp lên giá trần 31.200 đồng/cp, tương ứng mức tăng tối đa 20%. Sang tới đầu phiên 13/10 tiếp tục tăng trần 6,9% lên 33.350 đồng/cp. Vốn hóa thị trường vượt 22.400 tỷ đồng, qua đó "vượt mặt" nhiều tên tuổi lớn của ngành bất động sản trên sàn như Phát Đạt, DIC Corp hay Đất Xanh.

CRV được biết tới là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoàng Huy của ông Đỗ Hữu Hạ. Hiện ông Hạ đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại CRV.

Tính đến hết ngày 10/10, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE gôm 63 mã.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia Dragon Capital: "Sóng" IPO chưa quá mạnh, thị trường chứng khoán vẫn chưa bước vào giai đoạn bùng nổ

Chuyên gia Dragon Capital: "Sóng" IPO chưa quá mạnh, thị trường chứng khoán vẫn chưa bước vào giai đoạn bùng nổ Nổi bật

70% nhà đầu tư thắc mắc: Chứng khoán còn rủi ro có “cú sập” như năm 2022?

70% nhà đầu tư thắc mắc: Chứng khoán còn rủi ro có “cú sập” như năm 2022? Nổi bật

AgriS tổ chức đối thoại chiến lược cùng các Định chế tài chính và Nhà Đầu tư chuyên nghiệp

AgriS tổ chức đối thoại chiến lược cùng các Định chế tài chính và Nhà Đầu tư chuyên nghiệp

08:00 , 13/10/2025
IPO VPBankS nóng ngay từ ngày mở bán: Các tổ chức gồm Dragon Capital và Chứng khoán VIX đăng ký mua hàng nghìn tỷ đồng

IPO VPBankS nóng ngay từ ngày mở bán: Các tổ chức gồm Dragon Capital và Chứng khoán VIX đăng ký mua hàng nghìn tỷ đồng

07:50 , 13/10/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/10/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/10/2025

05:00 , 13/10/2025
J.P. Morgan dự báo VN-Index lên 2.200 điểm, gọi tên 22 cổ phiếu hút tiền mạnh khi nâng hạng

J.P. Morgan dự báo VN-Index lên 2.200 điểm, gọi tên 22 cổ phiếu hút tiền mạnh khi nâng hạng

00:10 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên