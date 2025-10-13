Gần 336 triệu cổ phiếu chứng khoán đón tin vui

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, mã ORS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong đã chính thức được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE.

Trước đó, gần 336 triệu cổ phiếu ORS đã ra khỏi diện cảnh báo của HOSE kể từ ngày 28/08/2025. Nguyên nhân do kết luận soát xét tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của công ty là chấp nhận toàn phần, thuộc diện chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Trên thị trường, cổ phiếu ORS chốt phiên 10/10 đạt 14.500 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, HOSE đưa cổ phiếu CRV - CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV vào danh sách cắt margin do thời gian niêm yết dưới 06 tháng. Trước đó, hơn 672 triệu cổ phiếu CRV - CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV đã chính thức giao dịch trên sàn HOSE trong phiên 10/10.

Thị giá CRV nhanh chóng phi từ mức giá tham chiếu 26.000 đồng/cp lên giá trần 31.200 đồng/cp, tương ứng mức tăng tối đa 20%. Sang tới đầu phiên 13/10 tiếp tục tăng trần 6,9% lên 33.350 đồng/cp. Vốn hóa thị trường vượt 22.400 tỷ đồng, qua đó "vượt mặt" nhiều tên tuổi lớn của ngành bất động sản trên sàn như Phát Đạt, DIC Corp hay Đất Xanh.

CRV được biết tới là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoàng Huy của ông Đỗ Hữu Hạ. Hiện ông Hạ đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại CRV.

Tính đến hết ngày 10/10, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE gôm 63 mã.



