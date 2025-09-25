Gần 35 tuổi tôi mới thấm: Thân với kiểu người có thói quen tiêu tiền thế này, khó mà khá lên được!

Hồi còn trẻ, tôi từng nghĩ bạn bè chơi với nhau chân thành, vui vẻ là được, cần gì để ý chuyện tiền nong hay thói quen tiêu tiền của nhau. Nhưng khi bước sang tuổi 35, tôi mới nhận ra: Tôi bị ảnh hưởng bởi thái độ với tiền bạc của những người quanh, nhiều hơn tôi tưởng tượng. Có những người bạn, không phải là người xấu nhưng nếu chơi quá thân, giao thiệp quá nhiều, thói quen tiêu tiền của họ cũng có thể "truyền" sang mình.

Nếu đó là thói quen tốt thì không sao, còn đằng này...

1 - Những người bạn tiêu tiền như nước

Ngày mới ra trường, tôi từng có nhóm bạn "ăn chơi tới bến" theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi không phải những đứa lười làm ham chơi, mà là làm càng chăm thì tiêu càng nhiều, theo kiểu kiếm tiền chỉ để tiêu xài.

Lương vừa nhận ra í ới rủ nhau đi shopping, đặt mua đồ, lên kế hoạch du lịch. Tuyệt nhiên, không ai bảo ai nên tiết kiệm chút đi, cũng không ai gàn lại những kế hoạt khiến nửa tháng lương bay trong phút chốc.

Ảnh minh họa

Cái nguy hiểm của việc quá thân thiết với những người bạn "ăn chơi tới bến" thế này chính là họ không chỉ tiêu tiền cho bản thân họ, mà còn gieo vào người bên cạnh thói quen sống nay biết nay, mặc kệ ngày mai. Tiền kiếm bao nhiêu cũng hết, chẳng đọng lại gì, đến lúc có biến cố cũng không ai có đủ khả năng để giúp ai.

2 - Những người bạn luôn than không có tiền

Kiểu bạn bè này không hẳn lười biếng, nhưng họ luôn mang trong mình một tâm thế thiếu thốn. Dù có bao nhiêu đi nữa, họ vẫn than vãn, vẫn lo âu, vẫn kể lể về những nỗi khổ vì tiền. Tôi từng có một người bạn như vậy, mỗi lần gặp là một lần nghe về nỗi “không đủ sống”, “chán nản vì lương”, hay “áp lực vì chẳng có nhà, có xe”.

Ban đầu, tôi nghĩ chia sẻ với nhau cũng tốt, nhưng dần dần, tôi nhận ra tâm thế đó quả thực là một năng lượng quá tiêu cực. Ngồi với họ lâu, tôi cũng dễ trở nên bi quan, luôn thấy mình sao quá nghèo. Tôi đã từng có thời gian ám ảnh vì những lời than vãn như thế, đến mức luôn cảm thấy bất an dù thực ra thu nhập không hề tệ.

Chính lúc ấy tôi mới hiểu có những người bạn không kéo chúng ta đi xuống bằng hành động, mà bằng tư duy và cảm xúc của họ. Nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ mất niềm tin vào bản thân, mất cả niềm vui sống và động lực vươn lên. Làm sao mà vui, mà tích cực được khi trong đầu lúc nào cũng mòng mòng suy nghĩ "mình khổ quá, mình nghèo quá" cơ chứ?

3 - Những người bạn sống phô trương quá mức

Khác với kiểu ham chơi thời trẻ, kiểu bạn này thường xuất hiện khi bước vào tuổi trưởng thành. Họ có công việc, có thu nhập, có địa vị xã hội. Nhưng thay vì tích lũy, đầu tư hay hoạch định, họ dồn phần lớn tiền bạc để chải chuốt, trưng diện.

Ảnh minh họa

Chơi thân với họ, tôi cảm giác như mình dễ bị cuốn vào một lối sống phô trương, lúc nào cũng thấy mình phải chạy theo để không bị bỏ lại. Tôi từng có giai đoạn như thế: mỗi tháng lĩnh lương xong, gần như dành phân nửa để mua sắm cho bằng bạn bằng bè.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình mua đồ cho mình, cũng không đi đâu mà thiệt. Nhưng sau khi 1 biến cố khá lớn ập đến mà chẳng còn đồng nào trong người, tôi mới nhận ra mình đã bị cuốn vào những "phi vụ tiêu tiền" vô nghĩa.

Ngẫm lại, tôi thấy tuổi trẻ của mình đã mất khá nhiều năng lượng, tiền bạc và thời gian cho những tình bạn đủ vui nhưng không đủ động lực để kéo nhau đi lên. Bạn bè có thể là gương soi, là lực đẩy. Nếu gắn bó với người có chí tiến thủ, mình cũng sẽ học được tinh thần ấy. Nhưng nếu quanh mình chỉ toàn những kiểu người lười biếng, than thở, hay chi tiêu phóng túng quá mức, dù bản thân có kiếm tiền tốt đến đâu, cũng khó mà giữ hết được.

Giờ gần 40, tôi mới thật sự thấm tình bạn cũng cần chọn lọc. Giữ khoảng cách với những người có thể kéo mình đi xuống không có nghĩa là chối bỏ tình nghĩa. Quan trọng là phải luôn tỉnh táo để nhận ra mình đang dần trở thành ai trong những mối quan hệ ấy. Vì đôi khi, thứ hỏng hóc lớn nhất không nằm ở bạn bè, mà ở chính bản thân mình, nếu mình cứ để họ cuốn đi và chẳng còn nhớ bản thân là ai.