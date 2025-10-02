Gần 40 tuổi, đang nuôi 2 con, tháng cất được 58 nghìn đồng, bảng chi tiêu tiết lộ điều đáng buồn

Làm sao để biết mình đang chi tiêu - tiết kiệm có hiệu quả, hợp lý hay không? Với thắc mắc này, câu trả lời thực chất chỉ đơn giản là: Nhìn vào tỷ lệ tiết kiệm trên mức thu nhập! Đó mới là điều quan trọng nhất.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Người kiếm 10 triệu/tháng nhưng tiết kiệm được 4 triệu - tương đương 40% thu nhập, thì vẫn ổn hơn người kiếm được 20 triệu/tháng nhưng chỉ tiết kiệm được 5 triệu - tương đương 25% thu nhập. So sánh như vậy để thấy tỷ lệ tiết kiệm mới là thứ phản ánh rõ nhất nỗ lực tiết kiệm.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ khiến nhiều người vừa buồn, vừa sửng sốt vì tỷ lệ tiết kiệm ở mức không tưởng.

Không cất nổi 100 nghìn đồng

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết thu nhập trung bình hàng tháng của gia đình là 17,8 triệu đồng, trong đó lương vợ 8 triệu đồng và lương chồng 9,8 triệu đồng. Hiện tại vợ chồng cô có 2 con. Điều khiến cô đau đầu và lo lắng chính là dường như không có tháng nào để dành được quá 100 nghìn đồng…

Bảng chi tiêu do cô chia sẻ

“Mình sắp bước vào tuổi 40, lương chưa được 10 triệu nữa… Đây là thu - chi của nhà mình trong tháng 9 vừa qua. Mong mọi người cho mình lời khuyên xem nên cắt giảm chỗ nào, chứ tháng nào nhà mình cũng chỉ dư có mấy chục nghìn…” - Cô viết.

“Zoom” vào từng khoản chi, có người thở dài, có người lắc đầu, tất cả đều chung 1 quan điểm, 1 lời khuyên: Giờ chỉ có cách tăng thu nhập lên để tăng tỷ lệ tiết kiệm, chứ gia đình 4 người mà chi tiêu hết 17,8 triệu thì cũng không phải quá nhiều.

“Nếu có giảm thì cũng chỉ giảm được khoản 2 triệu biếu mẹ ngoại thôi, nhưng gần 40 tuổi rồi mà không cho mẹ được 2 triệu/tháng thì cũng không đành lòng. Mình nghĩ vậy, nên là cố tăng thu nhập thôi chứ chi tiêu thì có thừa chỗ nào đâu mà cắt nữa” - Một người chia sẻ.

“Nhìn mà thấy áp lực dùm mom luôn… Tính ra mỗi tháng tiết kiệm được có 0,3% thu nhập. Nói thế để hiểu vấn đề nó không nằm ở cách chi tiêu, mà ở thu nhập ấy” - Một người đồng tình.

“Không rõ vợ chồng bạn ở đâu, làm gì mà gần 40 tuổi lương mỗi người không nổi 10 triệu? Mình không có ý chê, vì công việc nào cũng đáng trân trọng cả nhưng ở quê mình đi làm công nhân lương cũng 12-15 triệu tùy thời gian, mức độ tăng ca rồi ấy. Nuôi 2 con nhỏ nữa thì cũng phải cố chọn công việc nào thu nhập ổn chút chứ thế này không dư là đúng rồi” - Một người thắc mắc.

“Chính ra mom này ghi chép chi tiêu chuẩn đến từng đồng luôn nể thật” - Một người chỉ ra.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu nhập, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không đến mức bất khả thi, nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Trau dồi, nâng cấp kỹ năng chuyên môn

Lao động trí óc mà muốn kiếm thêm tiền, cải thiện thu nhập thì yếu tố chuyên môn chắc chắn là thứ không thể xem nhẹ. Đặc biệt là với những người làm việc trong các lĩnh vực có tính đặc thù, cần liên tục trau dồi kiến thức, bằng cấp như Kế toán - Kiểm toán, Thuế, Tài chính,...

Việc chi tiền để đi học trong bối cảnh này cũng chính là một khoản đầu tư, có thể chưa thấy ngay "tiền lời" nhưng chắc chắn, về lâu về dài, khi kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã vững, thu nhập tự khắc sẽ nhích dần lên. Suy cho cùng, đầu tư cho kiến thức của bản thân là khoản đầu tư không bao giờ sợ lỗ chính là vì lẽ đó.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào.

Ảnh minh họa

Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.