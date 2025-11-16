Gần hết năm, Quảng Trị vẫn còn 14 dự án 'giải ngân 0 đồng'

"Ngủ quên” hơn 10 tháng

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị, đến ngày 28/10, 14 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước vẫn chưa thể giải ngân dù đã qua 10 tháng của năm kế hoạch. Đây là những dự án thuộc nhiều lĩnh vực, từ an ninh, đô thị, đến văn hóa - xã hội, phản ánh tình trạng trì trệ không chỉ đơn lẻ ở từng công trình mà lan rộng trên toàn hệ thống.

Đường tránh TP. Đông Hà cũ là điển hình về giải ngân đầu tư công chậm của tỉnh Quảng Trị.

Trong nhóm này có những dự án tưởng như phải được ưu tiên triển khai sớm, như đầu tư trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao, với kế hoạch vốn 15,5 tỷ đồng do công an tỉnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa giải ngân được khoản nào.

Tương tự, nhà thi đấu đa năng huyện Đakrông cũ (vốn 6,12 tỷ đồng), hạ tầng kỹ thuật đường số 2 khu đô thị Dinh Mười (vốn 9 tỷ đồng) hay các dự án hạ tầng đô thị và xã hội khác đều trong tình trạng “đứng im” trên giấy.

Không chỉ các công trình nhỏ, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh cũng đang trong tình trạng đáng báo động. Trong danh sách “giải ngân 0%” có đường tránh phía Đông TP Đông Hà, cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu, tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1, đều do các đơn vị đầu tư xây dựng của tỉnh quản lý.

Đáng chú ý nhất là dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, với kế hoạch vốn lên đến 1.600 tỷ đồng trong năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa giải ngân được đồng nào.

Hiện chủ đầu tư mới dừng ở việc mời thầu các gói tư vấn, còn gói thầu xây lắp hơn 1.334 tỷ đồng chưa thể khởi công vì vướng nhiều thủ tục. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết “chưa có khối lượng để giải ngân”, trong khi phần vốn năm 2025 đã được quyết định chuyển sang 2026.

Trong khi đó, nhiều dự án khác cũng nằm trong tình trạng giải ngân dưới 10% hoặc dưới 20%, kéo lùi toàn bộ tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh và khiến Thủ tướng phải phê bình.

Nỗ lực chấn chỉnh nhưng chuyển biến còn chậm

Trước tốc độ giải ngân thấp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các chủ đầu tư giải trình và khẩn trương khắc phục. Tỉnh yêu cầu tất cả đơn vị giải ngân từ 0-20% phải kiểm điểm trách nhiệm, làm rõ nguyên nhân và cam kết giải ngân lần đầu trước ngày 15/11. Những cơ quan không có chuyển biến sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong (áo quần đen) thường xuyên xuống hiện trường đốc thúc tiến độ của các dự án.

Đáng chú ý, sau khi có chỉ đạo siết trách nhiệm, dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật - vốn 53,7 tỷ đồng đã khởi công, được xem là tín hiệu tích cực ban đầu.

Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, việc chấn chỉnh chỉ mang tính “giải pháp cuối cùng” nếu các khâu chuẩn bị đầu tư, phối hợp giữa các sở ngành và năng lực của chủ đầu tư không được cải thiện căn bản, ách tắc trong giải phóng mặt bằng, chậm phê duyệt hồ sơ thiết kế, thiếu quyết liệt trong điều hành… vẫn là những nguyên nhân kéo dài nhiều năm chưa thể giải quyết triệt để.

Ở một tỉnh còn nhiều khó khăn như Quảng Trị, đầu tư công luôn được kỳ vọng là động lực quan trọng để phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. Thế nhưng, hàng nghìn tỷ đồng lại “ngủ quên”, trong khi nhiều công trình cấp thiết cho dân sinh và phát triển kinh tế lại giậm chân tại chỗ.