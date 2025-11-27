Gần nửa sắc tím HOSE đến từ nhóm cổ phiếu này, 3.000 tỷ "sang tay" chỉ trong 1 phiên

Phiên giao dịch ngày 26/11 chứng kiến diễn biến đáng chú ý trên sàn HOSE khi nhóm cổ phiếu thuộc "hệ sinh thái Gelex" đồng loạt tăng trần, trở thành tâm điểm dẫn dắt dòng tiền. Cụ thể, sàn HOSE có 8 mã kịch trần thì trong đó ba mã GEX, GEE và VIX đều tím lịm, lọt vào nhóm tăng mạnh nhất thị trường.

GEX tăng 7% và đóng cửa tại 48.250 đồng/cp, thanh khoản sôi động với hơn 26,2 triệu đơn vị được giao dịch, tương ứng 1.246 tỷ đồng.

VIX tăng hết biên độ lên 24.500 đồng/cp với gần 63 triệu cổ phiếu được sang tay, giá trị hơn 1.524 tỷ.

Mã GEE cũng đóng cửa tại mức giá trần 194.400 đồng/cp với giá trị giao dịch đạt hơn 219 tỷ đồng.

Tổng cộng giá trị giao dịch qua ba cổ phiếu xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.

Diễn biến hồi phục của nhóm Gelex phần nào giúp giải toả tâm lý cho cổ đông khi thị giá vừa có quãng lao dốc mạnh từ vùng đỉnh lịch sử hồi giữa tháng 10/2025. GEX đã mất 45% trước phiên kịch trần này, trong khi VIX cũng trượt dài gần 74% giá trị chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Dù vậy nếu so với đầu năm 2025, GEX hiện tăng gần 174%, VIX tăng 157% trong khi thị giá GEE tăng tới 641%.

"Họ" Gelex bất ngờ bứt phá trong bối cảnh tình hình kinh doanh nhóm này có nhiều điểm đáng chú ý.

Mới nhất, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX - công ty thuộc hệ sinh thái GELEX. Theo kế hoạch, công ty sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu ra công chúng và tiến tới đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE).

Nếu phát hành thành công, Hạ tầng GELEX dự kiến thu về 2.800 tỷ đồng. Vốn huy động được dùng cho mục đích tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện "Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương – Hoà Bình (Khu A) - Giai đoạn 1" và sử dụng cho mục đích tái cấu trúc tài chính Công ty.

Hạ tầng GELEX thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại HOSE.

Ở một diễn biến khác, Chứng khoán VIX sắp tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28/11 tại Hà Nội, danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 9/10.

Đại hội dự kiến tập trung vào hai nội dung chính gồm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo tờ trình, VIX dự kiến phát hành hơn 919 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 10:6 (mỗi 10 cổ phiếu hiện có được mua thêm 6 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của VIX sẽ tăng từ 15.314 tỷ đồng lên 24.502 tỷ đồng, đưa công ty vào nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Song song với kế hoạch tăng vốn, VIX cũng điều chỉnh mạnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2025. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu được nâng lên 6.500 tỷ đồng, cao hơn 1.500 tỷ đồng so với phương án trình tháng 9 và tăng 433% so với kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng lên 5.200 tỷ đồng.

Ghi nhận trong 9 tháng, VIX hiện là quán quân lợi nhuận ngành chứng khoán với lợi nhuận trước thuế và sau thuế 9 tháng lần lượt đạt 5.116 tỷ đồng và 4.123 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm trước.



