Gần nửa triệu sản phẩm kem đánh răng, dầu gội giả cua 'ba trùm' Phạm Thi Sáng: Có những hãng nào?

Tiến hành dừng, khám phương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát số 37C.441.xx do Nhữ Văn H. (sinh năm 1994), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là lái xe, điều khiển, công an phát hiện có gần 480.000 sản phẩm các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trong đó có hơn 400.000 gói dầu gội đầu nghi hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Clear, Xmen, Dove, Sunsilk, Romano, Pamolive, Rejoice, Head & Shoulders.