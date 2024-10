Gặp chàng kiến trúc sư miệt mài xây "ước mơ" cho người nghèo: "Tạo hóa cho chúng ta 2 bàn tay, 1 để giúp chính mình, 1 giúp người khác"

Anh Thắng và các thành viên trong nhóm "Xây ước mơ - Cùng em đến trường"

"Tham gia các hoạt động tình nguyện đã giúp thay đổi con người tôi"

Sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo ở tỉnh Bắc Giang, ngay từ nhỏ, anh Trịnh Văn Thắng (SN 1992, trú xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã hiểu được chỉ có việc học mới giúp cuộc đời anh thay đổi. Bởi vậy, ngay từ nhỏ, chàng trai 9x đã luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập và trở thành một trong những học sinh giỏi của trường, được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Anh Trịnh Văn Thắng - Trưởng nhóm thiện nguyện "Xây ước mơ - Cùng em đến trường"

Sau những năm tháng nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, anh Thắng đã đạt được ước mơ của mình là bước chân vào cánh cửa Đại học. Năm 2010, anh Thắng trở thành tân sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Khi mới đặt chân lên Hà Nội, chàng trai 9X được các anh chị trong Hội đồng hương sinh viên Bắc Giang giúp đỡ. Sau đó, anh dần làm quen rồi bén duyên với việc làm tình nguyện và tham gia Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội.

Anh Thắng nói: "Khi đi thi đại học, tôi rất ngưỡng mộ các anh chị sinh viên nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ mình và những người khác, và tôi ước tuổi trẻ của mình cũng sẽ đầy nhiệt huyết và làm được nhiều việc ý nghĩa như các anh chị. Bởi vậy, ngay khi bước chân vào cánh cửa đại học, tôi đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của trường và của Hội đồng hương Tân Yên Bắc Giang.

Tham gia các hoạt động tình nguyện đã giúp thay đổi hoàn toàn con người của tôi, từ một con người nhút nhát đã trở nên năng nổ trong mọi công việc, luôn đặt ra những thử thách mới cho bản thân. Tôi vẫn nhớ mãi khi mới tham gia Hội đồng hương Tân Yên, tôi và các tình nguyện viên nhận được nhiệm vụ đi tìm chỗ ăn, ngủ nghỉ miễn phí cho các bạn sinh viên đi thi ở Hà Nội.

Khi đó, anh chị có hỏi tôi có thể tìm được bao nhiêu nhà trọ miễn phí, tôi đã mạnh dạn trả lời là 20 nhà trọ. Hôm đầu tiên, tôi đi cả buổi chiều bên khu vực Hà Đông nhưng chỉ tìm được 2 nhà trọ miễn phí, thực sự khi ấy bản thân mình cảm thấy rất nản.

Nhưng vì đã hứa với các anh chị trong nhóm nên tôi không từ bỏ. Cứ như vậy, khoảng hơn 1 tuần, tôi hoàn thành đủ chỉ tiêu. Đến khi kết thúc chương trình, tôi đã tìm được 35 nhà trọ miễn phí, có hỗ trợ cả bữa ăn miễn phí".

Sau lần đó, anh Thắng tích cực, sôi nổi tham gia các hoạt động của Hội đồng hương sinh viên Tân Yên tại Hà Nội. Chàng trai 9X cùng các bạn trẻ thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện như: Mùa hè xanh, Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Em tôi đi thi,…

Trước sự tích cực, sôi nổi trong nhóm, trong 2 năm, anh Thắng được bầu vào nhiều vị trí khác nhau. Đến năm học 2012-2013, anh Thắng được bầu làm phó trưởng nhóm Hội đồng hương sinh viên Tân Yên tại Hà Nội.

Thời điểm bấy giờ, ngoài đi học và tham gia các hoạt động tình nguyện, anh cũng đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

"Khi còn là sinh viên năm 3, trong chiến dịch Mùa Hè Xanh, chúng tôi triển khai các hoạt động để giúp đỡ những gia đình khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thời gian này, tôi được tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh éo le, trong đó có 1 hoàn cảnh mà ai trong chúng tôi tham gia tình nguyện mùa hè năm ấy cũng đều trăn trở.

Đó là gia đình hai mẹ con đơn thân, sống trong một căn nhà đất lụp xụp. Khó khăn chồng chất khó khăn khi người mẹ mắc bệnh tim nhiều năm, nay người con lại mắc bệnh ung thư.

Sau nhiều ngày chữa trị ở viện, đến khi gia đình không còn khả năng chi trả và bệnh của con chuyển nặng thì gia đình chuyển về quê. Những ngày cuối cùng đó, tôi và những người bạn trong nhóm của mình đã chứng kiến được sự đau đớn của bệnh tật và sự bất lực của người mẹ không thể làm gì cho con.

Và chính chúng tôi cũng cảm thấy hổ thẹn vì không giúp đỡ được gì nhiều. Hoàn cảnh đó đã thôi thúc và nung nấu trong tôi một khát khao mãnh liệt là trở thành một người thành công để có thể giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn", anh Thắng chia sẻ.

Sau bao khó khăn trong hành trình khởi nghiệp, năm 2012, anh Thắng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư ADF (Xây dựng ADF). Cùng với đó, anh Thắng vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện cá nhân của mình với các hoạt động chính là trao Bò giống sinh sản và Học Bổng cho các em học sinh nghèo.

Năm 2014, anh Thắng hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo và trao bò giống cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2014, anh Thắng thành lập lên dự án "Xây ước mơ – cùng em đến trường" với nguồn tài chính ban đầu từ Công ty Cổ Phần Đầu Tư ADF (trích lập 3% lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện).

Nói về ý nghĩa của tên dự án, anh Thắng cho hay: "Đã có nhiều người hỏi tôi vì sao lại đặt tên dự án là "Xây ước mơ – cùng em đến trường". Có thể hiểu đơn giản, vì hầu hết các hoạt động thiện nguyện của chúng tôi tập trung vào trẻ em bởi trẻ em là bộ phận non nớt cần được bảo vệ nhất, và mọi sự thay đổi bền vững nhất đến từ giáo dục.

Bởi vậy, dự án chúng tôi hướng tới đều mong muốn đồng hành cùng các em học sinh đến trường. Hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để cho các em ấy có thêm động lực, thêm niềm tin trong cuộc sống để sau này các em trở thành người có ích cho xã hội".

"Tạo hóa cho chúng ta 2 bàn tay, vậy 1 bàn tay để giúp đỡ chính mình và 1 bàn tay để giúp đỡ người khác"

Nói về cách hoạt động thiện nguyện của mình, anh Thắng bảo: "Với phương châm sống "Tạo hóa cho chúng ta 2 bàn tay, vậy 1 bàn tay để giúp đỡ chính mình và 1 bàn tay để giúp đỡ người khác". Tôi quan niệm, mình có thể giúp sức người khác không chỉ bằng vật chất mà còn bằng sức lực và trí tuệ.

Những điểm trường được anh Thắng lựa chọn xây dựng dường như đều nằm ở vùng sâu, vùng xa

Bởi vậy, ngoài việc trích lập quỹ thiện nguyện từ công ty sở hữu, tôi còn lan tỏa yêu thương và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ các hoànn cảnh khó khăn để ngày càng nhiều mảnh đời được giúp đỡ

Ngoài ra, tận dụng thế mạnh của công ty mình về kiến trúc và xây dựng, các dự án xây nhà tình nghĩa và xây trường vùng cao được chúng tôi tối ưu hóa chi phí thông qua khảo sát thực tế, thiết kế bản vẽ, sử dụng nguồn nhân lực sẵn có... từ đó có thể xây thêm nhiều trường hơn".

Chàng trai 9X tâm sự, mỗi dự án điểm trường được thực hiện là một câu chuyện và những khó khăn, vất vả khác nhau. Khó khăn nhất là việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng từ ngoài vào đến điểm trường.

"Thường các dự án điểm trường mà chúng tôi thực hiện đều là những điểm nằm ở vùng sâu vùng xa, các phương tiện rất khó đi lại. Có lần, đường vào điểm tập kết rất khó khăn, xe ô tô không thể vào được.

Vì vậy, chúng tôi phải chở nguyên vật liệu bằng xe máy đi đường đèo. Lúc đó, đường lầy lội, để vào được đến điểm tập kết, chúng tôi đã không nhớ nổi mình đã ngã bao nhiêu lần", anh Thắng kể.

Hình ảnh Lễ khởi công điểm trường Mầm non Cốc Xa

Theo đó, sau khi nhà thầu thi công hoàn thiện. Anh Thắng và cộng sự của mình tiếp tục vận chuyển những thùng sơn đến điểm trường để thực hiện nốt phần thi công còn lại.

"Nhóm Xây Ước Mơ có sự tham gia của 200 bạn trẻ tình nguyện viên, các bạn không ngại khó, ngại vất vả và sẵn sàng tham gia mọi hoạt động thiện nguyện của nhóm. Sơn trường là một trong rất nhiều công việc mà anh em trong nhóm tự tay thực hiện. Chúng tôi không thuê nhà thầu vì một phần tiết kiệm chi phí, và một phần khác nhóm muốn tạo nên những điểm trường đầy màu sắc cho các em.

Đối tượng của mình là các em học sinh. Các em thì rất thích màu sắc, hình vẽ đẹp và sinh động. Các hình khối, màu sắc ấy không chỉ để trang trí cho đẹp mà con giúp các em tăng khả năng sáng tạo của mình và gìn giữ hơn.





Thường, các ngôi trường chỉ sơn một màu, các em nhỏ có thể dùng tay bẩn bôi lên tường hay dùng bút vẽ lên tường. Nhưng điểm trường mình thực hiện, thực sự rất đẹp, mặc dù các em còn nhỏ nhưng nhìn lên đó có thể nhận thức được phải gìn giữ, các em sẽ không lấy bút để vẽ lên tường. Điều này tôi được nghe từ chính những cô giáo trên bản kể lại, khiến tôi cảm thấy rất xúc động", anh Thắng chia sẻ.

Bên cạnh việc xây trường, anh Thắng còn hỗ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây nhà mới và trao hàng trăm suất học bổng học cho những em học sinh nghèo vượt khó.

Tiêu biểu như hoàn cảnh của em Tạ Minh Tâm (SN 2009, trú xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Tâm được chị Tạ Thị Huy nhận nuôi từ nhỏ. Thế nhưng, do hoàn cảnh khó khăn nên những năm qua, hai mẹ chị Huy con vẫn sống trong căn nhà cấp 4 dột nát, xuống cấp nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Tâm bị mắc bệnh đái tháo đường từ khi học lớp 5, hàng ngày phải tiêm thuốc để điều trị bệnh. Để có tiền lo chi phí thuốc men, sinh hoạt hằng ngày, chị Huy phải đi làm từ tờ mờ sáng đến tối muộn mới về đến nhà.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng thu nhập mỗi tháng của chị Huy chẳng được bao nhiêu, chị thường phải đi vay mượn người thân để lo chi phí thuốc men cho con. Trước hoàn cảnh đó, Tâm luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập và luôn trở thành một trong những học sinh có thành tích xuất sắc.

Sau khi nắm được thông tin về hoàn cảnh của em Tâm, anh Thắng cùng nhóm của mình đã hỗ trợ xây tặng gia đình một căn nhà 3 gian. Bên cạnh đó, anh Thắng còn tặng gia đình 1 con bò giống sinh sản làm vốn và hỗ trợ em Tâm 1 triệu đồng/tháng đến năm 18 tuổi.

Gia đình chị Trúc được nhóm thiện nguyện của anh Thắng xây tặng căn nhà tình thương

Cũng giống như hoàn cảnh của em Tâm, chị Hoàng Thị Chúc (trú huyện Lạng Giang, Bắc Giang) được nhóm thiện nguyện của anh Thắng xây tặng căn nhà tình thương.

Nói về hoàn cảnh của chị Chúc, anh Thắng cho biết, gia đình chị thuộc hộ nghèo, chồng mất sớm. Một mình chị phải nuôi 2 đứa con. Vài năm trở lại đây bản thân chị thường xuyên bị ốm đau, con gái út 7 tuổi bị tim bẩm sinh, niềm hy vọng duy nhất lúc bấy giờ là con trai cả.

Tuy nhiên, con trai chị năm ngoái không may qua đời do tai nạn. Mất đi niềm hi vọng duy nhất, mẹ con chị chỉ biết sống dựa vào sự giúp đỡ của mọi người trong căn nhà dột nát.

Biết được thông tin hoàn cảnh chị Chúc, anh Thắng cùng một vài cộng sự đến tận nơi khảo sát và lên kế hoạch. Sau gần 3 tháng, ngôi nhà đã được hoàn thiện trong niềm hân hoan, hạnh phúc của mẹ con chị Chúc.

Hay hoàn cảnh của gia đình anh Thảo ở xã Tiên Lục (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cũng vậy, rất éo le. Gia đình có anh có 4 người, nhưng anh và con trai lớn đều bị khuyết tật, cô con gái út còn quá nhỏ, mọi công việc, chi phí sinh hoạt đều do vợ anh gánh vác.

Năm 2020, vợ anh Thảo bị ung thư, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn lại càng trở lên khó khăn hơn. Trước tình cảnh éo le, người phụ nữ ấy không quản ngại khó khăn, một mình chống chọi với bệnh tật và đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống cho gia đình.

Đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, điều vợ anh Thảo lo lắng nhất lúc bấy giờ là khi bản thân ra đi, ai sẽ là người thay chị chăm sóc người chồng khuyết tật và hai đứa con thơ.

Bên cạnh đó, vợ anh Thảo cũng có một tâm nguyện lớn nhất là cải tạo nguồn nước uống, sinh hoạt cho sạch sẽ, sửa mái nhà vì trời mưa là nhà bị dột nặng và làm khu vệ sinh cho 3 bố con. Thế nhưng, tâm nguyện chưa thực hiện được thì người phụ nữ ấy đã ra đi mãi mãi.

Từ khi biết hoàn cảnh của gia đình anh Thảo, anh Thắng cùng nhóm "Xây Ước Mơ- Cùng em đến trường" đã lên kế hoạch để thực hiện những tâm nguyện của vợ anh. Với sự góp sức của chính quyền địa phương, bà con hàng xóm, trong 3 tháng ngôi nhà của anh Thảo đã được xây mới hoàn toàn với khu vệ sinh mới, nguồn nước sạch được dẫn vào nhà.

Chương trình "Chuyến xe 0 đồng" được thực lại trong những ngày miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi

Ngoài xây nhà, xây điểm trường và trao học bổng cho những em học sinh nghèo vượt khó, nhóm thiện nguyện của anh còn thực hiện lại chương trình "Chuyến xe 0 đồng" trong những ngày miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Theo đó, nhóm của anh Thắng vận chuyển lương thực, thực phẩm đến Yên Bài, Lào Cai,… để hỗ trợ bà con vùng ngập lụt.

Hơn 10 năm qua, anh Thắng cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện "Xây ước mơ – Cùng em đến trường" đã xây được 54 điểm trường và hơn 70 ngôi nhà tình nghĩa; trao tặng hơn 80 con bò giống cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hơn 75 suất học bổng tặng cho những em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

