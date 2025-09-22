Gặp Chủ tịch nước, lãnh đạo siêu thị thu 240 tỷ USD/năm muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle (Mỹ), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris.

Trong cuộc gặp, ông Ron Vachris chia sẻ Costco là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Mỹ, đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu, nên rất chú trọng đa dạng hóa nguồn hàng và mở rộng mạng lưới cung ứng quốc tế.

Lãnh đạo Costco kế đó bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam.

Ước tính giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỉ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê,...

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ông Vachris nhấn mạnh Costco quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược để phát triển năng lực sản xuất và cung ứng. Tập đoàn này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (viết tắt của môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp).

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả kinh doanh cũng như nhu cầu tăng cường thu mua hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối của Costco.

Sáng kiến của Tập đoàn Costco trong việc xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược, theo Chủ tịch nước, là định hướng phù hợp với ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong chuyển giao công nghệ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cải tiến quy trình sản xuất, giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái tạo cũng như nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa.

Ông đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam, khẳng định với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư từ trung tâm thu mua, hệ thống kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực.

Costco Wholesale Corporation là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, nổi tiếng với mô hình “membership warehouse club” – khách hàng phải trả phí thành viên để mua hàng với giá sỉ. Thành lập tại Mỹ, Costco hiện xếp thứ hai toàn cầu về doanh thu bán lẻ, chỉ sau Walmart.

Đến cuối năm tài chính 2024, tập đoàn sở hữu gần 880 kho hàng tại hơn 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thị trường chủ lực là Mỹ và Canada, bên cạnh sự hiện diện ngày càng mạnh ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Úc và các nước châu Âu. Costco có hơn 130 triệu thành viên trên toàn cầu, và chính nguồn thu ổn định từ phí thành viên (trên 5 tỷ USD/năm) giúp doanh nghiệp duy trì biên lợi nhuận mỏng nhưng bền vững.

Năm 2024, doanh thu ròng của Costco đạt khoảng 242 tỷ USD, lợi nhuận ròng vượt 6 tỷ USD, vốn hóa thị trường vào đầu 2025 hơn 400 tỷ USD, đưa hãng trở thành một trong những tập đoàn bán lẻ giá trị nhất thế giới. Với khoảng 333.000 nhân viên, Costco là biểu tượng của mô hình bán lẻ quy mô lớn, chi phí thấp, tập trung vào chất lượng và sự trung thành của khách hàng.

(Tổng hợp)