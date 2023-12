Gặp Hà Lê trước thềm gala Human Act Prize: Trước khi có khái niệm "âm nhạc tử tế" thì bản thân mình phải là người tử tế

Hà Lê bắt đầu con đường nghệ thuật từ nhiều năm trước với tư cách là một vũ công, biên đạo và rapper. Năm 2008 và khoảng 10 năm sau đó, khi trở về Việt Nam sau thời gian du học tại Anh, Hà Lê thành công xây dựng cho mình chỗ đứng trong cộng đồng Hip-hop Việt. Anh bắt đầu kết nối với cộng đồng Hip-hop trong và ngoài nước, tham gia làm giám khảo nhiều cuộc thi, chương trình truyền hình nổi tiếng như Bước nhảy hoàn vũ nhí, So you think you can dance, Nhóm nhảy siêu Việt...

Năm 31 tuổi chính xác là một cú rẽ, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của Hà Lê khi anh quyết định chuyển mình làm ca sĩ. Những năm qua, Hà Lê không ngừng tìm kiếm, hiểu và khẳng định "cái tôi" cũng như sự sáng tạo của mình trong âm nhạc, nghệ thuật.

Dự án "Trịnh Contemporary" - đưa cảm hứng đương đại vào sáng tạo âm nhạc Trịnh Công Sơn của Hà Lê được ra mắt vào năm 2019 đã gây tiếng vang trong giới. Cho đến thời điểm hiện tại, danh xưng "ca sĩ Hà Lê" đã đạt được sự công nhận của cả giới chuyên môn và khán giả.

Và tới đây, vào ngày 11/12/2023, chàng ca sĩ cá tính, đa tài sẽ góp mặt tại đêm Gala Human Act Prize 2023 - Giải thưởng hành động vì cộng đồng với những sáng tác mới trong sản phẩm âm nhạc mà anh ấp ủ suốt năm qua. Đêm Gala của Human Act Prize là nơi quy tụ các sáng kiến về CSR và phát triển bền vững nổi bật năm 2023 của các doanh nghiệp, tổ chức lớn trong nước như Tập đoàn TH, Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk…

Đêm Gala cũng nhận được sự đồng hành và cổ vũ từ những tập đoàn lớn trong nước như Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)..."

Xin chào Hà Lê, Được biết sắp tới Hà Lê sẽ góp mặt tại Lễ trao giải Human Act Prize 2023. Cảm xúc của anh thế nào?

Hà Lê cảm thấy rất vui và vinh dự khi được mời góp mặt tại sự kiện Human Act Prize 2023. Hy vọng tại sự kiện Hà Lê có thể được hát ca khúc mới dành tặng cho tất cả quý vị khán giả.

Chủ đề của Human Act Prize 2023 là “Dấu ấn tiên phong”, vậy trở thành một trong những người tiên phong, sáng tạo những giá trị mới trong nghệ thuật và mang đến khán giả có phải là mục tiêu mà Hà Lê hướng tới?

Chính xác là như vậy, Hà Lê luôn muốn đổi mới mình, tìm tòi nhiều hơn để có thể cống hiến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất. Hà Lê đang trong giai đoạn sản xuất album mới rất quan trọng. Album mới của Hà Lê có tên gọi là "Đơn Sơ" gồm 8 sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng (một người bạn, người em thân thiết của Hà Lê nhưng lại không tham gia hoạt động nghệ thuật) viết về những giá trị thân thương trong cuộc sống: Giá trị về gia đình, về tình thân và hành trình tìm về cái tâm ở bên trong mỗi người.

Ca khúc đầu tiên trong album có tên gọi là "I Will Call It Love/ Nơi gọi là yêu thương" đã được Hà Lê ra mắt vào ngày 5/12 vừa qua. Mọi người hãy cùng chờ đợi ca khúc thứ 2 có tên là "Món Quà" sẽ được ra mắt vào 10/1/2024 và album "Đơn Sơ" sẽ được lên kệ không lâu sau đó nhé!

Tháng 12 thường là lúc chúng ta nhìn nhận lại hành trình của mình trong một năm qua, vậy 2023 của Hà Lê đã diễn ra như thế nào?

Năm 2023 của Hà Lê được mở đầu bằng đám cưới với người bạn gái lâu năm, đã có rất đông anh em bạn bè và người thân đến chung vui cùng bọn mình. Đám cưới thực sự rất vui và mình cảm thấy sao mọi thứ trôi qua nhanh quá, còn chưa kịp chụp ảnh được hết với mọi người luôn.

Sau đó thì Hà Lê có cùng vợ qua Thái để đi xem 1 festival (lễ hội âm nhạc - pv) nhạc Hip-hop, đó chắc là lần duy nhất 2 vợ chồng được đi chơi trong năm nay. Từ tháng 4 đến thời điểm này thì Hà Lê tập trung toàn lực vào sản xuất album "Đơn Sơ" và đây sẽ là dự án trọng điểm của Hà Lê vào dịp cuối năm 2023 đến năm 2024.

Hà Lê là nghệ sĩ đã thử sức ở khá nhiều lĩnh vực từ rap, nhảy, làm MC rồi giờ đi hát. Việc thử sức ở đa dạng các lĩnh vực của nghệ thuật mang lại cho anh trải nghiệm thế nào? Nghệ sĩ Hà Lê đã thay đổi ra sao qua từng giai đoạn đó?

Hà Lê cảm thấy mình rất may mắn khi được thử sức ở khá nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật. Ở mỗi một lĩnh vực, Hà Lê đều cố gắng hết mình để học hỏi các kỹ năng và kiến thức của lĩnh vực đó. Việc được trải nghiệm nhiều đều rất có ích cho sự phát triển của Hà Lê, mình có thể chắt lọc được những gì tốt nhất để đưa vào trong các sáng tạo của mình.

Trong những năm tháng làm nghề, đã bao giờ anh rơi vào tình trạng hoang mang, nghi ngờ về con đường mình đi, hay thậm chí không biết phải tiếp tục như thế nào?

Chắc chắn là đã có những khoảnh khắc đó, và điều đó Hà Lê nghĩ là ko chỉ xảy ra với riêng mình mà với tất cả những ai đang theo đuổi đam mê của họ. Sẽ có nhiều lúc mình cảm thấy mất phương hướng, sẽ có những lúc mình hoài nghi chính mình cũng như con đường của mình, và ta phải để cho nó xảy ra. Nó phải xảy ra để rèn luyện cho mình bản lĩnh đương đầu với những khó khăn nghịch cảnh bởi vì cuộc sống thì không phải màu hồng, và để đi đến thành công, làm được điều mình đam mê thì ta cần phải kiên trì và không có con đường dễ dàng để đi tới đó.

Anh làm gì để vượt qua những giai đoạn đó?

Hà Lê chọn cách đối mặt và tiếp tục cố gắng. Và khi ta vượt qua được, ta sẽ đi đến một đẳng cấp khác, ta sẽ bản lĩnh và vững vàng hơn.

Đã có những thời điểm sản phẩm của Hà Lê vấp phải một số nhận xét trái chiều từ khán giả, anh có nghĩ rằng âm nhạc của mình khá "kén" người nghe không?

Hà Lê chỉ đơn giản là muốn âm nhạc của mình mang một màu sắc khác biệt, có nhiều cá tính của mình trong đó. Mình cũng nghĩ rằng, mỗi một người nghệ sĩ đều có vị trí và giá trị của riêng mình, có tệp khán giả riêng và Hà Lê cũng vậy. Những ý kiến trái chiều thực ra chính là động lực cho Hà Lê và ekip của mình cố gắng hơn khi tạo ra những sản phẩm mới để có thể chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

Nếu như có ai đó nói rằng “Tôi không biết Hà Lê là ai”, anh có buồn không?

Thực ra điều đó cũng hết sức bình thường thôi, khi mà thị trường âm nhạc của chúng ta đang rất sôi động và có rất nhiều nghệ sĩ tham gia hoạt động. Hà Lê sẽ phản ứng bằng cách hát cho họ nghe và cố gắng chinh phục họ để họ có thể biết đến mình.

Hà Lê có phải kiểu người thích tìm kiếm lối đi riêng, làm những thứ chưa ai làm hoặc ít người làm?

Hà Lê luôn muốn mình trở nên khác biệt và cũng tin rằng mỗi người chúng ta đều có những ưu điểm đặc biệt của riêng mình, chỉ cần hiểu rõ mình là ai thì bạn sẽ thấy mình đặc biệt như thế nào!

Khi ta nhận thức được điều đó thì con đường của ta đi sẽ là một lối riêng, những thứ khác xảy ra sẽ là hội tụ của nhiều yếu tố trong đó có chữ "duyên". Những thứ mà Hà Lê làm đều bắt đầu từ chữ "duyên" đó!

Anh có cố gắng cân bằng "cái tôi" trong âm nhạc của người nghệ sĩ với thị hiếu khán giả không?

Chắc chắn rồi, và đó là bài học mà cho đến tận bây giờ Hà Lê vẫn đang phải cố gắng để hiểu. Hiểu "cái tôi" của mình, hiểu "cái tôi" của những người nghe nhạc và tìm cách để cho các "cái tôi" được hoà hợp trò chuyện với nhau.

Thời gian gần đây, cụm từ "âm nhạc tử tế" được nhắc đến khá nhiều. Hà Lê nghĩ sao về khái niệm "âm nhạc tử tế"? Anh định nghĩa thế nào là sự tử tế trong âm nhạc?

Hà Lê thực sự không biết phải nghĩ sao về khái niệm này. Đối với Hà Lê, trước khi có khái niệm "âm nhạc tử tế" thì bản thân mình phải là người tử tế trước đã.

"Tử" là kỹ lưỡng, cẩn thận. "Tế" là nhỏ, kỹ càng, tỉ mỉ. Nếu chúng ta đảm bảo được những điều này trong cách chúng ta sống với mọi người, trong cách chúng ta làm việc và sáng tạo thì chúng ta là người tử tế.

Và đối với Hà Lê thì việc trở thành 1 người tử tế mới là điều quan trọng nhất. Âm nhạc là để diễn đạt tâm hồn, nếu chúng ta là người tốt, có một cái tâm tốt, là người tử tế thì âm nhạc của chúng ta khi làm ra cũng sẽ thể hiện điều đó một cách tự nhiên. Việc đặt cho nó một danh hiệu hay cách gọi sẽ không bao giờ đủ để che lấp đi bản chất. Bản chất phải là sự tử tế đến từ chính bên trong chúng ta.

"Sự tử tế" của Hà Lê được thể hiện ra sao trong âm nhạc và cả trong cuộc sống?

Hà Lê luôn muốn đối đãi tốt với mọi người xung quanh, dành cho họ những điều tốt lành, những năng lượng tích cực, hạnh phúc khi những người xung quanh mình thành công và ở bên cạnh chia sẻ với họ mỗi khi họ gặp chuyện vui buồn.

Trong âm nhạc, Hà Lê luôn nỗ lực hết mình để làm ra những sản phẩm chất lượng, được đầu tư tỉ mỉ và cẩn thận, có nhiều thông điệp ý nghĩa được gửi gắm, trau dồi bản thân để trở nên tốt hơn trong mắt khán giả, đồng nghiệp. Ai cũng có mầm mống của "sự tử tế" bên trong mình, chúng ta chỉ cần cố gắng thực hành điều đó từng ngày, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Xin cảm ơn Hà Lê về những chia sẻ!

"Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize" do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần VCCorp và nhà tài trợ Kim cương Bắc Á Bank. Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững. Không chỉ tôn vinh và lan tỏa, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize còn ra đời với mục tiêu đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ. Trong khuôn khổ vòng chung kết của Giải thưởng, Triển lãm Hành động vì cộng đồng 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 24/11 - 3/12 Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội, và Gala trao giải sẽ được diễn ra vào 11/12 tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng! Website chính thức: https://humanactprize.org Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize