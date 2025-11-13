Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gặp lãnh đạo DN dẫn đầu phố Wall, Phó Thủ tướng đề nghị sớm xây cao tốc kết nối sân bay 16 tỷ USD của VN

13-11-2025 - 14:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tập đoàn này đã đầu tư hơn 115 tỷ USD vào hơn 1.000 công ty trên toàn thế giới.

Chiều qua (12/11), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Warburg Pincus Fan Li đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đồng hành và đầu tư bền vững của Tập đoàn Warburg Pincus tại Việt Nam trong suốt 12 năm qua, với tổng giá trị đầu tư cam kết đạt trên 2 tỷ USD.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các dự án tiêu biểu như Vincom Retail, BW Industrial, Techcombank, MoMo và gần đây nhất là The Grand Hồ Tràm và Bệnh viện Xuyên Á đã thể hiện rõ cam kết lâu dài của Warburg Pincus trong việc góp phần vào phát triển hạ tầng, tài chính, thương mại và y tế tại Việt Nam.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Tập đoàn Warburg Pincus về việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc kết nối sân bay quốc tế Long Thành (siêu dự án có tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD) với Hồ Tràm. Phó Thủ tướng đề nghị Warburg Pincus sớm triển khai dự án để thu hút nhiều hơn nữa khách quốc tế đến với Hồ Tràm.

Gặp lãnh đạo DN dẫn đầu phố Wall, Phó Thủ tướng đề nghị sớm xây cao tốc kết nối sân bay 16 tỷ USD của VN- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng đề nghị Warburg Pincus sớm triển khai dự án tuyến cao tốc kết nối sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Warburg Pincus hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn; đồng thời thúc đẩy Chính phủ Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu công nghệ cao sang Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ".

Trước đó, ngày 18/4, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN – Mỹ (USABC), chia sẻ Warburg Pincus và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ, nay thuộc TP HCM) đề xuất đầu tư xây dựng tuyến cao tốc kết nối sân bay quốc tế Long Thành với Hồ Tràm.

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (thành viên trong hệ sinh thái đầu tư chiến lược của Warburg Pincus) cho biết, tổng mức đầu tư dự kiến trên khoảng 17.300 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dẫn đầu phố Wall đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam

Gặp lãnh đạo DN dẫn đầu phố Wall, Phó Thủ tướng đề nghị sớm xây cao tốc kết nối sân bay 16 tỷ USD của VN- Ảnh 2.

Warburg Pincus đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam. Ảnh: Warburg Pincus

Warburg Pincus là quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại New York, Mỹ, là công ty dẫn đầu Phố Wall.

Warburg hiện đầu tư hơn 115 tỷ USD vào hơn 1.000 công ty trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới, và trở thành một nhân tố chủ chốt trong việc định hình tương lai của các ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Warburg Pincus đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam (từ năm 2013 đến nay), giúp tạo ra hơn 40.000 việc làm. Đây cũng là thị trường đầu tư lớn thứ 3 ở châu Á sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, những dự án tiêu biểu của Tập đoàn Warburg Pincus như Vincom Retail, BW Industrial, Techcombank, MoMo và gần đây nhất là The Grand Hồ Tràm và Bệnh viện Xuyên Á. Trong đó, Hồ Tràm là dự án tổng hợp dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí, với tổng vốn đầu tư là 4,23 tỷ USD, đã giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD. Dự án đã tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động và đóng góp ngân sách trên 2.200 tỷ đồng trong 5 năm qua.

Theo Minh Hằng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc hội 'chốt' tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Quốc hội 'chốt' tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD Nổi bật

Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc sẽ có thay đổi quan trọng từ 1/1/2026, người lao động lưu ý!

Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc sẽ có thay đổi quan trọng từ 1/1/2026, người lao động lưu ý! Nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án Sân bay Long Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án Sân bay Long Thành

14:05 , 13/11/2025
GS.TS Vũ Minh Khương: Nếu Hà Nội và TP.HCM phát triển hệ thống tàu điện ngầm như Trung Quốc thì chỉ 10-15 năm tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ

GS.TS Vũ Minh Khương: Nếu Hà Nội và TP.HCM phát triển hệ thống tàu điện ngầm như Trung Quốc thì chỉ 10-15 năm tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ

14:02 , 13/11/2025
Bộ Nội vụ cảnh báo việc áp dụng hệ số lương đặc thù cho nhà giáo

Bộ Nội vụ cảnh báo việc áp dụng hệ số lương đặc thù cho nhà giáo

14:00 , 13/11/2025
Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

13:38 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên