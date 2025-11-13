Gặp lãnh đạo DN dẫn đầu phố Wall, Phó Thủ tướng đề nghị sớm xây cao tốc kết nối sân bay 16 tỷ USD của VN

Chiều qua (12/11), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Warburg Pincus Fan Li đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đồng hành và đầu tư bền vững của Tập đoàn Warburg Pincus tại Việt Nam trong suốt 12 năm qua, với tổng giá trị đầu tư cam kết đạt trên 2 tỷ USD.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các dự án tiêu biểu như Vincom Retail, BW Industrial, Techcombank, MoMo và gần đây nhất là The Grand Hồ Tràm và Bệnh viện Xuyên Á đã thể hiện rõ cam kết lâu dài của Warburg Pincus trong việc góp phần vào phát triển hạ tầng, tài chính, thương mại và y tế tại Việt Nam.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Tập đoàn Warburg Pincus về việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc kết nối sân bay quốc tế Long Thành (siêu dự án có tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD) với Hồ Tràm. Phó Thủ tướng đề nghị Warburg Pincus sớm triển khai dự án để thu hút nhiều hơn nữa khách quốc tế đến với Hồ Tràm.

Phó Thủ tướng đề nghị Warburg Pincus sớm triển khai dự án tuyến cao tốc kết nối sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Warburg Pincus hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn; đồng thời thúc đẩy Chính phủ Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu công nghệ cao sang Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ".

Trước đó, ngày 18/4, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN – Mỹ (USABC), chia sẻ Warburg Pincus và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ, nay thuộc TP HCM) đề xuất đầu tư xây dựng tuyến cao tốc kết nối sân bay quốc tế Long Thành với Hồ Tràm.

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (thành viên trong hệ sinh thái đầu tư chiến lược của Warburg Pincus) cho biết, tổng mức đầu tư dự kiến trên khoảng 17.300 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dẫn đầu phố Wall đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam

Warburg Pincus đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam. Ảnh: Warburg Pincus

Warburg Pincus là quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại New York, Mỹ, là công ty dẫn đầu Phố Wall.

Warburg hiện đầu tư hơn 115 tỷ USD vào hơn 1.000 công ty trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới, và trở thành một nhân tố chủ chốt trong việc định hình tương lai của các ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Warburg Pincus đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam (từ năm 2013 đến nay), giúp tạo ra hơn 40.000 việc làm. Đây cũng là thị trường đầu tư lớn thứ 3 ở châu Á sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, những dự án tiêu biểu của Tập đoàn Warburg Pincus như Vincom Retail, BW Industrial, Techcombank, MoMo và gần đây nhất là The Grand Hồ Tràm và Bệnh viện Xuyên Á. Trong đó, Hồ Tràm là dự án tổng hợp dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí, với tổng vốn đầu tư là 4,23 tỷ USD, đã giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD. Dự án đã tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động và đóng góp ngân sách trên 2.200 tỷ đồng trong 5 năm qua.