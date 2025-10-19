Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gấp rút hoãn concert toàn Anh Trai - Anh Tài

19-10-2025 - 21:27 PM | Lifestyle

Thông tin về đêm concert quy tụ nhiều Anh Trai và Anh Tài nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Theo kế hoạch, Hoài Phố Concert sẽ diễn ra vào tối 18/10 tại Hội An, quy tụ dàn line-up gồm SOOBIN, Tăng Duy Tân, Quốc Thiên, OgeNus, Captain Boy và Hùng Huỳnh. Tuy nhiên, BTC Hoài Phố Concert đã ra thông báo tạm hoãn chương trình do ảnh hưởng của bão Fengsheng vào sáng cùng ngày. Điều kiện thời tiết bất lợi gồm mưa lớn, giông lốc và ngập sâu tại nhiều khu vực Đà Nẵng đã khiến công tác triển khai không thể đảm bảo an toàn.

Gấp rút hoãn concert toàn Anh Trai - Anh Tài- Ảnh 1.

Hoài Phố Concert tạm hoãn chương trình do ảnh hưởng của bão Fengsheng

BTC cho biết quyết định này được đưa ra với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho khán giả, nghệ sĩ cùng toàn bộ ekip. Dù tiếc nuối, họ khẳng định đây là lựa chọn cần thiết trong tình huống bất khả kháng.

Vì thông báo quá gấp nên không ít người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng, nhắn tin trực tiếp đến fanpage. Theo thông tin từ BTC, UBND phường Hội An đã ban hành công văn lúc 8h sáng ngày 18/10, đề nghị tạm hoãn toàn bộ các chương trình ngoài trời do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengsheng). Ngay sau đó, ekip đã khẩn trương họp và đưa ra thông báo hoãn vào khoảng 10h kém cùng ngày để đảm bảo an toàn cho khán giả, nghệ sĩ và toàn bộ nhân sự tham gia.

Gấp rút hoãn concert toàn Anh Trai - Anh Tài- Ảnh 2.

UBND phường Hội An đã ban hành công văn lúc 8h sáng ngày 18/10

Thời gian tổ chức mới sẽ được thông báo sau khi thời tiết ổn định. Toàn bộ vé vẫn giữ nguyên giá trị, và mọi quyền lợi của khán giả sẽ được bảo lưu đầy đủ.

Nguyên văn bản thông báo của BTC Hoài Phố Concert:

THÔNG BÁO TẠM HOÃN CHƯƠNG TRÌNH HOÀI PHỐ CONCERT- HỘI AN!

Kính gửi quý khán giả !

Chúng tôi đã chuẩn bị cho Hoài Phố Concert bằng tất cả sự háo hức và tâm huyết. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Fengsheng, gây mưa lớn, giông lốc và sấm sét theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc Gia.

Từ nửa đêm, rạng sáng ngày 18/10, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều khu vực và tuyến đường tại Đà Nẵng bị ngập sâu, giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro..

Vì sự an toàn tuyệt đối của khán giả, nghệ sĩ và toàn bộ ê-kíp, Ban Tổ Chức buộc phải đưa ra quyết định tạm hoãn chương trình dự kiến diễn ra vào tối nay. Dù rất tiếc nuối, nhưng chúng tôi tin rằng sức khỏe và bình an của mọi người phải được đặt lên trên hết.

Thời gian tổ chức mới sẽ được thông báo ngay sau khi thời tiết ổn định và mọi điều kiện được đảm bảo. Toàn bộ vé vẫn giữ nguyên giá trị, mọi quyền lợi của khán giả sẽ được bảo lưu đầy đủ.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự thay đổi ngoài mong muốn này, và rất mong nhận được sự thấu hiểu và sẻ chia từ quý khán giả. Khi phố cổ trở lại an toàn và bình yên, Hoài Phố Concert sẽ quay lại – rực rỡ và trọn vẹn hơn, như tình cảm mà khán giả đã dành cho chương trình.

Kính chúc mọi người bình an trong cơn bão.

Trân trọng,

Ban Tổ Chức Hoài Phố Concert

Theo Bạch Khởi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ tiến sĩ biến nhà cũ thành biệt thự hơn 1.000m2 cho bố nghỉ hưu: “Kinh phí hết 1,4 tỷ đồng nhưng tương lai không tốn tiền điện”

Nữ tiến sĩ biến nhà cũ thành biệt thự hơn 1.000m2 cho bố nghỉ hưu: “Kinh phí hết 1,4 tỷ đồng nhưng tương lai không tốn tiền điện” Nổi bật

CLIP: Bất chấp nắng gắt, nhiều người chụp ảnh trước dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen

CLIP: Bất chấp nắng gắt, nhiều người chụp ảnh trước dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen Nổi bật

Nữ đại gia showbiz sở hữu biệt thự trăm tỷ dát vàng ở TP.HCM, 43 tuổi có người yêu mới

Nữ đại gia showbiz sở hữu biệt thự trăm tỷ dát vàng ở TP.HCM, 43 tuổi có người yêu mới

21:22 , 19/10/2025
Cảnh tượng không ngờ bên trong đám hỏi của Đỗ Hà và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

Cảnh tượng không ngờ bên trong đám hỏi của Đỗ Hà và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

21:00 , 19/10/2025
Ảnh cưới đẹp nhất showbiz Việt 2025: Cô dâu Á hậu quá xinh, chồng chủ tịch không chê vào đâu được!

Ảnh cưới đẹp nhất showbiz Việt 2025: Cô dâu Á hậu quá xinh, chồng chủ tịch không chê vào đâu được!

20:49 , 19/10/2025
Nữ ca sĩ vừa nhận chức Giám đốc: Làm lại cuộc đời, tìm thấy an yên ở tuổi 41 sau biến cố hôn nhân, nợ nần

Nữ ca sĩ vừa nhận chức Giám đốc: Làm lại cuộc đời, tìm thấy an yên ở tuổi 41 sau biến cố hôn nhân, nợ nần

20:48 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên