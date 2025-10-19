Gấp rút hoãn concert toàn Anh Trai - Anh Tài

Theo kế hoạch, Hoài Phố Concert sẽ diễn ra vào tối 18/10 tại Hội An, quy tụ dàn line-up gồm SOOBIN, Tăng Duy Tân, Quốc Thiên, OgeNus, Captain Boy và Hùng Huỳnh. Tuy nhiên, BTC Hoài Phố Concert đã ra thông báo tạm hoãn chương trình do ảnh hưởng của bão Fengsheng vào sáng cùng ngày. Điều kiện thời tiết bất lợi gồm mưa lớn, giông lốc và ngập sâu tại nhiều khu vực Đà Nẵng đã khiến công tác triển khai không thể đảm bảo an toàn.

BTC cho biết quyết định này được đưa ra với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho khán giả, nghệ sĩ cùng toàn bộ ekip. Dù tiếc nuối, họ khẳng định đây là lựa chọn cần thiết trong tình huống bất khả kháng.

Vì thông báo quá gấp nên không ít người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng, nhắn tin trực tiếp đến fanpage. Theo thông tin từ BTC, UBND phường Hội An đã ban hành công văn lúc 8h sáng ngày 18/10, đề nghị tạm hoãn toàn bộ các chương trình ngoài trời do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengsheng). Ngay sau đó, ekip đã khẩn trương họp và đưa ra thông báo hoãn vào khoảng 10h kém cùng ngày để đảm bảo an toàn cho khán giả, nghệ sĩ và toàn bộ nhân sự tham gia.

Thời gian tổ chức mới sẽ được thông báo sau khi thời tiết ổn định. Toàn bộ vé vẫn giữ nguyên giá trị, và mọi quyền lợi của khán giả sẽ được bảo lưu đầy đủ.

Nguyên văn bản thông báo của BTC Hoài Phố Concert:

THÔNG BÁO TẠM HOÃN CHƯƠNG TRÌNH HOÀI PHỐ CONCERT- HỘI AN!

Kính gửi quý khán giả !

Chúng tôi đã chuẩn bị cho Hoài Phố Concert bằng tất cả sự háo hức và tâm huyết. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Fengsheng, gây mưa lớn, giông lốc và sấm sét theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc Gia.

Từ nửa đêm, rạng sáng ngày 18/10, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều khu vực và tuyến đường tại Đà Nẵng bị ngập sâu, giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro..

Vì sự an toàn tuyệt đối của khán giả, nghệ sĩ và toàn bộ ê-kíp, Ban Tổ Chức buộc phải đưa ra quyết định tạm hoãn chương trình dự kiến diễn ra vào tối nay. Dù rất tiếc nuối, nhưng chúng tôi tin rằng sức khỏe và bình an của mọi người phải được đặt lên trên hết.

Thời gian tổ chức mới sẽ được thông báo ngay sau khi thời tiết ổn định và mọi điều kiện được đảm bảo. Toàn bộ vé vẫn giữ nguyên giá trị, mọi quyền lợi của khán giả sẽ được bảo lưu đầy đủ.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự thay đổi ngoài mong muốn này, và rất mong nhận được sự thấu hiểu và sẻ chia từ quý khán giả. Khi phố cổ trở lại an toàn và bình yên, Hoài Phố Concert sẽ quay lại – rực rỡ và trọn vẹn hơn, như tình cảm mà khán giả đã dành cho chương trình.

Kính chúc mọi người bình an trong cơn bão.

Trân trọng,

Ban Tổ Chức Hoài Phố Concert