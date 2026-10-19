GDP Trung Quốc tăng vượt dự báo

Theo số liệu công bố ngày 19/10, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5% trong quý 3 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 4,4% của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Con số này cũng đánh dấu sự phục hồi so với mức tăng 4,3% trong quý 2 - mức thấp nhất trong ba năm.

Trong 9 tháng đầu năm, GDP Trung Quốc tăng bình quân 4,6%, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng 4,5% – 5% mà Bắc Kinh đặt ra cho cả năm 2026.

Động lực chính đến từ hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ, khi nhu cầu từ thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đáng chú ý, thặng dư thương mại hàng tháng của Trung Quốc đã lập kỷ lục 133,5 tỷ USD, cho thấy vai trò ngày càng lớn của xuất khẩu trong việc hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Tianchen Xu tại Economist Intelligence Unit nhận định sự phục hồi trong tháng 9 đã bù đắp cho hoạt động kinh tế tương đối yếu trong tháng 7 và tháng 8. Ông dự báo tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt 4,7%, nhờ xuất khẩu vững vàng và đầu tư của chính phủ cải thiện.

Tuy nhiên, các số liệu khác cho thấy đà phục hồi của Trung Quốc vẫn thiếu đồng đều.

Doanh số bán lẻ tháng 9 chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ, dù cao hơn dự báo 0,6%. Sản lượng công nghiệp tăng 5,5%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị ở mức 5,2%.

Đáng lo ngại hơn, đầu tư tài sản cố định tại khu vực thành thị giảm 7,2% trong 9 tháng đầu năm. Riêng đầu tư phát triển bất động sản lao dốc 20,6%, sâu hơn mức giảm 19,9% ghi nhận trong 8 tháng đầu năm.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Sheana Yue tại Oxford Economics cho rằng cuộc khủng hoảng nhà ở kéo dài tiếp tục hạn chế khả năng lan tỏa của hoạt động sản xuất công nghiệp sang các lĩnh vực khác. Giá trị tài sản nhà ở suy giảm khiến các hộ gia đình thận trọng hơn trong chi tiêu.

Theo bà Yue, doanh số bán nhà, số dự án khởi công và giá bất động sản hiện chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng thị trường đã chạm đáy.

Một vấn đề khác là sự mất cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. Giá sản xuất tại Trung Quốc tăng 5% trong tháng 9, mức nhanh nhất trong hơn bốn năm, chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng. Trong khi đó, lạm phát tiêu dùng vẫn dưới 1%, phản ánh nhu cầu nội địa yếu.

Giáo sư kinh tế Eswar Prasad tại Đại học Cornell cảnh báo sự mất cân đối giữa cung và cầu trong nước đang tiếp tục gia tăng. Ông lo ngại kết quả tăng trưởng tương đối tích cực có thể khiến Bắc Kinh giảm áp lực triển khai các biện pháp kích thích cần thiết.

Theo CNBC