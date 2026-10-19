Huy động 360.000 tấn thép cùng 3,2 triệu mét khối bê tông để xây đường hầm dài 18km dưới đáy biển, một doanh nghiệp Việt cũng tham gia

Phối cảnh dự án đường hầm Fehmarnbelt Fixed Link.

Fehmarnbelt Fixed Link được xây dựng xuyên qua eo biển Fehmarn Belt, nối Rødbyhavn trên đảo Lolland của Đan Mạch với Puttgarden trên đảo Fehmarn của Đức. Dự án này ban đầu dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029, song hiện đã chậm khoảng 2 năm và chủ đầu tư chưa công bố thời điểm hoàn thành mới.

Với chiều dài khoảng 18 km, công trình khi hoàn thành sẽ trở thành đường hầm ống chìm dài nhất thế giới. Khác với những đường hầm được khoan xuyên qua lòng đất hoặc đá, Fehmarnbelt được ghép từ những cấu kiện bê tông khổng lồ chế tạo trên bờ rồi đưa ra biển và hạ xuống một rãnh đã đào sẵn dưới đáy biển.

Để chuẩn bị “chiếc giường” cho đường hầm, các tàu chuyên dụng đã đào một rãnh dài 18 km, sâu trung bình khoảng 12 mét và rộng trung bình khoảng 100 mét. Khoảng 15 triệu m3 cát, đá và đất được nạo vét. Công đoạn này bắt đầu năm 2021 và hoàn thành năm 2024.

Toàn tuyến được ghép từ 89 đốt hầm, gồm 79 đốt tiêu chuẩn và 10 đốt đặc biệt. Mỗi đốt tiêu chuẩn dài 217 m, nặng khoảng 73.000-73.500 tấn. Các đốt đặc biệt có tầng dưới dùng để bố trí thiết bị điện và được đặt cách nhau khoảng 2 km.

Bên trong hầm có 2 đường ray điện khí hóa và đường cao tốc 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn cùng làn dừng khẩn cấp. Một hệ thống kỹ thuật và thoát hiểm cũng chạy dọc công trình.

Chủ đầu tư Femern cho biết khoảng 3 triệu m3 bê tông và 360.000 tấn thép được sử dụng để tạo nên đường hầm. Một số số liệu từ liên danh xây dựng FLC cho biết tổng lượng bê tông đạt khoảng 3,2 triệu m3, tương đương khoảng 7,7 triệu tấn.

Thay vì sản xuất cấu kiện tại nhiều địa điểm, một nhà máy khổng lồ được xây dựng tại Rødbyhavn để đúc 89 đốt hầm.

Đại công trường này có diện tích tương đương khoảng 300 sân bóng đá và được Femern mô tả là công trường xây dựng lớn nhất châu Âu. Hơn 2.000 người đến từ trên 40 quốc gia đang làm việc tại đây.

Hai trạm trộn bê tông đặt ngay cạnh các dây chuyền sản xuất có tổng công suất hơn 600 m3/giờ. Trong khi đó, một nhà máy riêng được dành để gia công lượng thép cốt khổng lồ trước khi đưa vào các đốt hầm.

Ở giai đoạn sản xuất cao điểm, khoảng 1.500 tấn thép cốt có thể được gia công mỗi tuần. Các robot hàn đảm nhiệm hơn 70% khối lượng công việc tại dây chuyền này.

Sau khi hoàn thành, mỗi đốt hầm được đưa khỏi nhà máy, bổ sung bê tông ballast để tăng trọng lượng, rồi được tàu kéo đưa ra biển. Các hệ thống chuyên dụng sau đó hạ cấu kiện xuống rãnh dưới đáy biển với độ chính xác chỉ vài milimet.

Riêng đốt đầu tiên được đưa ra biển tháng 5/2026 dài 217 m và nặng khoảng 73.500 tấn. Trước khi hạ xuống đáy biển, khoảng 4.500 tấn bê tông ballast được bổ sung.

Chủ đầu tư của dự án cũng cho biết Tập đoàn Đại Dũng công bố, doanh nghiệp cơ khí - kết cấu thép của Việt Nam, đã tham gia cung ứng các cấu kiện thép quan trọng cho Fehmarnbelt.

Các cấu kiện sử dụng trong công trình phải đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của châu Âu do môi trường làm việc đặc biệt dưới biển và yêu cầu tuổi thọ dài của dự án.

Fehmarnbelt được thiết kế với tuổi thọ ít nhất 120 năm. Công trình vì thế không chỉ đặt yêu cầu về khả năng chịu lực mà còn về độ bền, chống ăn mòn và độ chính xác của từng cấu kiện.

Tổng khung tài chính dành cho tuyến kết nối Fehmarnbelt được Đan Mạch xác định ở mức 55,1 tỷ krone Đan Mạch (khoảng 228.000 tỷ đồng). Trong khi đó, EU đã cam kết hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ euro cho giai đoạn xây dựng.

Dự án được tài trợ chủ yếu bằng vốn vay và sẽ hoàn trả bằng phí thu từ người sử dụng sau khi đi vào hoạt động.

Khi hoàn thành, hành trình vượt eo biển hiện mất khoảng 45 phút bằng phà sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 10 phút bằng ô tô và 7 phút bằng tàu hỏa. Thời gian đường sắt giữa Copenhagen và Hamburg cũng được rút ngắn đáng kể.

Theo Euronews, Femern.com