GELEX Electric có tân Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Việt Hà – Tân Phó Tổng Giám đốc GELEX Electric. Ảnh: GEE

Thông tin từ Công ty CP Điện lực GELEX (GELEX Electric, MCK: GEE, sàn HoSE) vừa có công bố thông tin liên quan đến công tác nhân sự.

Cụ thể, GELEX Electric bổ nhiệm bà Lê Việt Hà giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc bắt đầu từ ngày 14/11/2025.

Theo giới thiệu, bà Lê Việt Hà tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh, bà Lê Việt Hà hiện là Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ kiêm Giám đốc Ban Quản trị rủi ro của Công ty CP Tập đoàn GELEX.

Bà Hà được đánh giá là một trong những gương mặt lãnh đạo trẻ, có chuyên môn, năng động, đóng góp vào việc thực thi hiệu quả chiến lược phát triển của Tập đoàn GELEX trong thời gian qua. Với những kinh nghiệm thực tiễn đã triển khai tại Tập đoàn GELEX, việc bổ sung Lãnh đạo cấp Ban điều hành cho Công ty thành viên GELEX Electric hướng đến mục tiêu đồng bộ tiêu chuẩn vận hành với mô hình quản trị của Tập đoàn.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, doanh thu thuần trong kỳ hơn 6.444 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.069 tỷ đồng, tăng 30,8%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính gần 1.563 tỷ đồng, gấp 22,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ gần 158 tỷ đồng xuống còn hơn 104 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng ghi nhận hơn 134 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64,5%, lên mức hơn 169 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Gelex Electric báo lãi ròng đạt gần 1.792 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Gelex Electric ghi nhận doanh thu thuần gần 18.235 tỷ đồng, tăng 24,5% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 2.845 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.



