GELEX Electric mở rộng vai trò trong chiến lược công nghiệp của GELEX

Theo nội dung được thông qua, Công ty sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghiệp GELEX, tên tiếng Anh là GELEX Industries Joint Stock Company. Việc thay đổi tên gọi nhằm phản ánh đầy đủ hơn phạm vi hoạt động và định hướng phát triển của doanh nghiệp, từ nền tảng thiết bị điện sang các lĩnh vực công nghiệp, nguyên vật liệu và công nghệ.

Từ nền tảng thiết bị điện đến không gian phát triển rộng hơn

Trong nhiều năm, GEE đã xây dựng nền tảng hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện với hệ sinh thái các doanh nghiệp và thương hiệu có vị thế trên thị trường.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, Công ty xác định mở rộng các năng lực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh hiện có trong ngành điện.

Cùng với việc thay đổi tên gọi, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh liên quan đến công nghệ thông tin, phần mềm, nghiên cứu và phát triển công nghệ, IoT, cảm biến, tự động hóa, tư vấn và chuyển giao công nghệ, thiết kế công nghiệp và hạ tầng công nghệ thông tin.

Những thay đổi này tạo cơ sở để doanh nghiệp từng bước phát triển các năng lực mới phù hợp với chiến lược dài hạn.

Ông Lê Tuấn Anh vào HĐQT GEE, tăng cường kết nối chiến lược với Tập đoàn GELEX

Đại hội đồng cổ đông đồng thời thực hiện kiện toàn Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX, được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty.

Việc ông Lê Tuấn Anh tham gia HĐQT GEE góp phần tăng cường kết nối giữa chiến lược cấp Tập đoàn với quản trị và triển khai tại GEE, trong bối cảnh doanh nghiệp đang mở rộng phạm vi hoạt động và đảm nhận vai trò lớn hơn trong nền tảng công nghiệp của GELEX. Từ đó, hỗ trợ GEE tăng khả năng phối hợp nguồn lực, phát triển các cơ hội đầu tư và khai thác hiệu quả hơn sức mạnh của hệ sinh thái GELEX.

Một tên gọi mới cho một vai trò rộng hơn

Việc đổi tên không phải điểm bắt đầu của quá trình chuyển đổi, mà là một dấu mốc phản ánh những thay đổi đã và đang được chuẩn bị về chiến lược, năng lực và phạm vi hoạt động. Trong thời gian qua, GEE và các doanh nghiệp thành viên đã từng bước đầu tư vào R&D, công nghệ sản xuất, số hóa quản trị, tự động hóa, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường.

Trong giai đoạn tới, Công ty sẽ tập trung phát triển năng lực công nghiệp, công nghệ và các sản phẩm, giải pháp có giá trị gia tăng cao hơn; đồng thời tiếp tục củng cố hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh và vị thế của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

GEE bước sang một vai trò rộng hơn trong chiến lược công nghiệp của GELEX – phát triển từ nền tảng đã có, xây dựng thêm những năng lực mới và tạo dư địa tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.