Gemini của Google vượt ChatGPT, trở công cụ AI hot nhất nhờ một thứ

Theo thống kê từ ngày 15/9 cho đến hiện tại, Google Gemini đã chễm chệ ở vị trí đầu bảng các ứng dụng miễn phí được tải về nhiều nhất trên App Store Việt Nam, ChatGPT và nhiều ứng dụng khác xuống các vị trí tiếp theo. Điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn đồng loạt diễn ra tại các thị trường lớn như Mỹ, Anh, Canada, Đức, Pháp...

"Thủ phạm" đằng sau cú bứt tốc ngoạn mục này là một công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI mang tên Nano Banana, ra mắt vào cuối tháng 8. Tính năng này đã nhanh chóng tạo ra một trào lưu (trend) khổng lồ trên mạng xã hội, có sức lan tỏa tương tự như hiện tượng "biến ảnh thành phong cách Ghibli" từng giúp ChatGPT bùng nổ trước đây.

Google Gemini đang là ứng dụng miễn phí top 1 trên App Store (Ảnh chụp màn hình)

Xu hướng nổi bật nhất hiện nay là người dùng sử dụng Nano Banana để biến ảnh chụp cá nhân thành các mô hình 3D siêu thực, tạo ảnh polaroid với người nổi tiếng... Chỉ với một vài thao tác đơn giản, những hình ảnh ấn tượng này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Trend tạo ảnh polaroid với người nổi tiếng đang được nhiều bạn trẻ thích thú (Ảnh tạo bởi AI Gemini)

Theo thống kê, chỉ trong hai tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9, Gemini đã ghi nhận 23 triệu người dùng mới và Nano Banana được dùng để tạo ra hơn 500 triệu hình ảnh.

Tại Việt Nam, đã có hơn 5,1 triệu hình ảnh được tạo ra bởi công cụ AI này tính đến ngày 5/9.

Ngoài ra, không chỉ xâm chiếm vị trí số 1 của Apple Store ở Việt Nam, Gemini cũng có lượt tìm kiếm tăng mạnh theo dữ liệu từ Google Trends. Sự tăng trưởng này thể hiện rõ nhất kể từ khi công cụ Nano Banana ra mắt.

Lượt tìm kiếm từ khóa "Gemini" cũng tăng chóng mặt sau khi công cụ Nano Banana ra mắt (Ảnh chụp màn hình)

Thành công của Gemini không chỉ là một sự thay đổi thứ hạng đơn thuần. Nó cho thấy một sự chuyển dịch quan trọng trong chiến lược chinh phục người dùng của các ông lớn công nghệ.

Trong khi ChatGPT của OpenAI tập trung vào việc hoàn thiện AI đàm thoại và các tác vụ văn bản, Google lại tìm thấy "mỏ vàng" ở mảng sáng tạo và chỉnh sửa hình ảnh. Sức hút của Nano Banana chứng minh rằng, đối với người dùng phổ thông, một công cụ AI vui vẻ, dễ tạo trend và mang tính giải trí cao có thể có sức hấp dẫn tức thì lớn hơn cả một chatbot thông minh.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: Liệu Gemini có thể duy trì vị trí số một sau khi trào lưu Nano Banana hạ nhiệt, hay đây chỉ là một "cú hích nhất thời"? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào khả năng biến sự hứng thú ban đầu của người dùng thành thói quen sử dụng lâu dài, và đó chính là mặt trận tiếp theo trong cuộc chiến AI chưa có hồi kết.