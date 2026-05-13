Gemini trên Android đã có thể làm việc thay bạn

Google vừa công bố hàng loạt tính năng AI thế hệ mới mang thương hiệu Gemini Intelligence tại sự kiện "Android Show: I/O Edition" tổ chức hôm thứ Ba. Các tính năng mới bao gồm khả năng hoàn thành tác vụ xuyên suốt nhiều ứng dụng, duyệt web tự động, điền biểu mẫu, ghi âm chuyển văn bản và thậm chí cho phép người dùng tự tạo widget Android chỉ bằng cách mô tả bằng ngôn ngữ thông thường.

Gemini làm việc thay bạn trên điện thoại

Thực ra, Google đã giới thiệu một số khả năng hoạt động tự động của Gemini, như đặt đồ ăn hay gọi xe, tại sự kiện ra mắt Samsung Galaxy S26 hồi đầu năm. Lần đó, công ty thông báo Gemini sẽ sớm có thể xử lý những tác vụ phức tạp hơn, chẳng hạn đặt chỗ xe đạp hàng đầu trong lớp tập thể dục, tìm danh sách tài liệu trong Gmail, rồi tìm kiếm sách liên quan đến chủ đề đó.

Lần này, trợ lý AI sẽ xử lý được các tác vụ nhiều bước liên tiếp, ví dụ sao chép danh sách mua sắm từ ứng dụng ghi chú, rồi tự động thêm các món đó vào giỏ hàng trong ứng dụng mua sắm. Để dùng tính năng này, người dùng nhấn nút nguồn trên điện thoại và mô tả tác vụ muốn thực hiện. Nội dung đang hiển thị trên màn hình sẽ được Gemini dùng làm ngữ cảnh để hiểu đúng yêu cầu. Google nhấn mạnh Gemini sẽ luôn chờ người dùng xác nhận lần cuối trước khi hoàn tất thanh toán.

Duyệt web tự động và Gemini trong Chrome

Một tính năng khác được giới thiệu hồi tháng Giêng, cho phép Gemini tự duyệt web và thực hiện các tác vụ như đặt lịch hẹn, cũng sẽ chính thức có mặt trên Android. Tính năng này trước đây chỉ được thử nghiệm giới hạn, nay sẽ được mở rộng cho người dùng Android nói chung.

Vào cuối tháng Sáu, các thiết bị Android cũng sẽ nhận được tính năng Gemini tích hợp trong Chrome. Tương tự phiên bản trên máy tính, Gemini sẽ giúp người dùng tóm tắt nội dung trang web hoặc đặt câu hỏi về những gì đang hiển thị trên trang, một tính năng hữu ích khi đọc bài dài hoặc tìm kiếm thông tin nhanh.

Điền biểu mẫu và bàn phím thông minh hơn

Gemini cũng sẽ có khả năng tự điền vào các biểu mẫu trực tuyến dựa trên thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp thông qua tính năng lưu trữ thông tin cá nhân của Google. Công ty nhấn mạnh đây là tính năng tự chọn, người dùng có thể tắt hoàn toàn trong phần cài đặt bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, Gemini sẽ được tích hợp vào bàn phím Gboard trên Android. Google giới thiệu tính năng mới có tên Rambler, hoạt động tương tự các ứng dụng ghi âm bằng AI khác trên thị trường. Người dùng chỉ cần nói theo giọng văn của mình, Rambler sẽ chuyển giọng nói thành văn bản và tự động chỉnh lý, loại bỏ các từ lắp, từ đệm thừa, để cho ra đoạn văn gọn gàng, mạch lạc hơn.

Tự tạo widget bằng cách mô tả

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là khả năng tạo widget Android bằng ngôn ngữ thông thường. Người dùng có thể mô tả widget mong muốn, chẳng hạn nhập yêu cầu "Gợi ý ba công thức nấu ăn giàu đạm mỗi tuần", và Gemini sẽ tự tạo ra widget hiển thị thông tin đó ngay trên màn hình chính.

Ý tưởng tạo widget theo cách này không hoàn toàn mới, công ty khởi nghiệp phần cứng Nothing cũng từng ra mắt công cụ tương tự vào năm ngoái.

Lịch phát hành

Google cho biết các tính năng Gemini Intelligence sẽ tuân theo ngôn ngữ thiết kế Material 3 Expressive, phong cách trực quan, hiện đại mà công ty đang áp dụng xuyên suốt hệ sinh thái Android. Về lịch triển khai, các tính năng AI mới sẽ ra mắt trước trên các dòng Samsung Galaxy và Google Pixel mới nhất trong mùa hè này, sau đó mở rộng sang các thiết bị Android khác trong những tháng cuối năm.