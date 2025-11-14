Gen Z chán việc văn phòng, đổ xô làm giúp việc cho giới siêu giàu

Nhìn ra làn nước trong xanh như pha lê ở Maldives vào một ngày tháng 12/2024, Cassidy O'Hagan, cô gái 28 tuổi cảm thấy mình đang có cuộc sống thành công. Cô đang ở trong một khu nghỉ dưỡng siêu sang, trong biệt thự riêng của mình.

Việc trông trẻ cho các gia đình siêu giàu đưa cô gái gốc Colorado này đến những nơi mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến: mùa đông ở Aspen, mùa hè ở Hamptons, những chuyến đi đến Puerto Rico, Ấn Độ và Dubai, những chuyến du ngoạn khắp vùng biển châu Âu trên chiếc du thuyền mà cô gọi là "siêu du thuyền".

O'Hagan hiện có quỹ tiết kiệm khi về hưu, phúc lợi chăm sóc sức khỏe, PTO (thời gian nghỉ phép có lương) và mức lương sáu con số (cô từ chối tiết lộ chi tiết theo thỏa thuận bảo mật, nhưng cho biết con số này dao động từ 150.000 đến 250.000 USD/năm). Đó là chưa kể đến các đặc quyền khác như bữa ăn do đầu bếp riêng nấu, "tủ quần áo bảo mẫu" riêng, có tài xế riêng và được chu du khắp thế giới bằng máy bay riêng.

Nhiều người thuộc thế hệ Gen Z hướng đến giới siêu giàu và quyết định rằng nếu không thể đánh bại hay trở thành họ, hãy chiều chuộng họ. (Ảnh minh họa)

Mạng lưới chuyên nghiệp

Khi Brian Daniel thành lập công ty cung cấp nhân sự Celebrity Personal Assistant Network, năm 2007, anh là một trong số ít chuyên gia cung cấp nhân sự dành cho giới siêu giàu. Ngày nay, anh ước tính có khoảng 1.000 công ty cung cấp nhân sự tư nhân trên toàn cầu, trong đó khoảng 500 công ty ở Mỹ. "Nhu cầu vẫn vô tận. Mức độ và phạm vi của sự giàu có thật đáng kinh ngạc”.

Trong kỷ nguyên tư bản "kẻ thắng được tất", các công ty công nghệ đang chào mời những khoản đầu tư hàng trăm triệu USD cho các nhà nghiên cứu AI hàng đầu, trong khi Elon Musk đang trên đà trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới. Cùng lúc đó, con đường sự nghiệp thông thường sụp đổ, hàng loạt đợt sa thải nhân viên diễn ra.

Trước bối cảnh này, nhiều người thuộc thế hệ Gen Z hướng đến giới siêu giàu và quyết định rằng nếu không thể đánh bại hay trở thành họ, hãy chiều chuộng họ.

Năm 2000, có 322 người trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Ngày nay con số này tăng lên tới hơn 3.000. Báo cáo gần đây của UBS còn gọi tên một hiện tượng gọi là "sự trỗi dậy của những triệu phú bình thường" - khi số lượng người trên toàn cầu sở hữu tài sản đầu tư từ 1 đến 5 triệu USD tăng gấp bốn lần, lên 52 triệu người trong 25 năm qua.

Số lượng người siêu giàu tăng lên, đồng nghĩa với việc biệt thự, máy bay và du thuyền của họ cũng cần được quản lý.

"Có rất nhiều người giàu có, họ không chỉ mua một bất động sản. Chưa từng có cơ hội nào tốt hơn trong lịch sử để tham gia vào ngành dịch vụ tư nhân, bởi vì mỗi tỷ phú này đều thuê một đội ngũ nhân viên nhỏ để phục vụ mọi ý thích của họ", Daniel nói.

Nhu cầu nhân sự tư nhân hậu đại dịch cũng tạo ra những cuộc cạnh tranh trong ngành, đẩy lương và phúc lợi lên cao. "Nhân sự cao cấp trong ngành thiếu hụt nghiêm trọng. Nên nếu bạn cần một nơi để ở? Họ cho bạn nhà. Bạn cần xe để làm việc? Có luôn. Bảo hiểm hưu trí? Có. Đủ giờ làm việc để được trả lương? Có - ý tôi là, họ sẵn sàng chi tiền”, Daniel nói.

Các vị trí tuyển dụng đang mở trên trang web của công ty Tiger Recruitment gần đây minh họa rõ điều này. Cả danh sách dài tuyển người giúp việc với mức lương lên đến 120.000 USD, và vị trí bảo mẫu với mức lương lên đến 150.000 USD. Có "trưởng phòng trợ lý cá nhân" với mức lương từ 250.000 đến 280.000 USD và một "giám đốc quản lý nhà ở" di chuyển giữa các bất động sản ở New York, East Hampton, Aspen và Bel Air với mức lương từ 200.000 đến 250.000 USD.

Cả danh sách dài tuyển người giúp việc với mức lương lên đến 120.000 USD, và vị trí bảo mẫu với mức lương lên đến 150.000 USD. (Ảnh minh họa)

Khi Thế hệ Z từ bỏ cuộc sống công sở

Khi O'Hagan bắt đầu tìm việc trong một gia đình giàu có vào năm 2019, cô mới 22 tuổi và đang kiếm thêm thu nhập trong khi chuẩn bị cho kỳ thi MCAT (dành cho sinh viên y). Ngay sau khi có được công việc đầu tiên, cô nói: "Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình bước vào một thế giới hoàn toàn khác".

Thông tin chi tiết trong cuộc phỏng vấn rất ít ỏi, nhưng khi đến biệt thự của gia đình này ở California, cô được biết rằng phúc lợi "bao ăn" trong mô tả công việc hóa ra lại bao gồm một đầu bếp tại chỗ, không chỉ nấu ăn cho gia đình mà còn cho toàn bộ đội ngũ giúp việc.

Hagan là một trong bốn bảo mẫu trong "đội chăm sóc trẻ em", làm việc cho một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi, xuất thân từ gia đình kinh doanh danh tiếng. Họ có trợ lý cá nhân, danh sách quản gia, nhân viên quản lý nhà, và thậm chí còn có cả người chỉ chuyên sắp xếp đồ đạc trong nhà.

Mặc dù công việc khá ổn, cô vẫn dự định xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. "Tôi thấm nhuần tư tưởng rằng dù công việc có chuyên nghiệp, đòi hỏi cao hay ý nghĩa đến đâu thì làm bảo mẫu vẫn là chưa đủ. Vì vậy, tôi tự ép mình vào cuộc sống công sở" , cô nói.

Năm 2021, cô chuyển đến New York làm việc trong bộ phận bán hàng y tế tại một công ty lớn. Cô dành nhiều giờ liền trong các phòng khám và bệnh viện. Trong môi trường mà O'Hagan nói là "nam giới thống trị", mức lương khởi điểm 65.000 USD của cô chẳng giúp ích gì nhiều ở thành phố này. Chẳng mấy chốc, cô cảm thấy kiệt sức và vô hình.

"Tôi nhận ra mình đã bỏ công việc thực sự phù hợp với con người mình - một người biết chăm sóc, dễ gần, trực giác nhạy bén và luôn tận tâm phục vụ”.

Sau chưa đầy một năm, cô nghỉ việc và quay lại làm bảo mẫu - lần này với ý định xây dựng sự nghiệp và làm việc cho những gia đình giàu có hơn. "Ở New York, tôi biết ở đây có nhiều tỷ phú, có những gia đình siêu giàu. Tôi thực sự muốn vươn lên vị trí cao hơn”.

Cô bắt đầu làm việc với các công ty cung cấp nhân sự tư nhân và được nhận vào làm bảo mẫu luân phiên cho một gia đình nổi tiếng ở New York. Thu nhập của cô tăng thêm 40.000 USD ngay lập tức. Cô cũng được đầu bếp nấu ăn cho, cả tủ quần áo được gia đình chủ cung cấp, và không phải đi tàu điện ngầm nhờ có Uber đưa đón tận nơi. Đó là một sự thay đổi "chóng mặt" so với công việc văn phòng vất vả - và cô chưa bao giờ hối hận.

Khi Thế hệ Z ngày càng chán nản với cuộc sống công sở, O'Hagan không phải là người duy nhất chuyển hướng.

Khảo sát của Deloitte năm 2025 cho thấy chỉ 6% Thế hệ Z cho biết mục tiêu nghề nghiệp chính của họ là đạt được vị trí lãnh đạo tại nơi làm việc. Một số người thậm chí còn tránh đảm nhận các vai trò quản lý để ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đồng thời, họ cũng mong đợi kiếm được nhiều tiền hơn, nhiều hơn rất nhiều so với các thế hệ trước.

Theo một khảo sát gần đây của Empower, Thế hệ Z định nghĩa thành công về mặt tài chính là mức lương gần 600.000 USD/năm, cao hơn khoảng sáu lần so với thế hệ trước. Tuy nhiên, những người tốt nghiệp đại học lại phải đối mặt với tình trạng không thể tìm được việc làm khi tình hình tuyển dụng trên khắp nước Mỹ chững lại trong những tháng gần đây, và AI tiếp tục len lỏi vào chiến lược của các công ty.

Daniel cho biết, tuyển dụng nhân sự tư nhân là nghề có từ lâu. Điều khác biệt ngày nay là "những người mới vào nghề không chỉ trẻ hơn mà còn có trình độ đại học", anh nói. "Tôi nhận được email từ những người có bằng tiến sĩ, luật sư, chủ doanh nghiệp, và cả những người làm trong lĩnh vực bất động sản”.

Áp lực trong ngành này có thể còn lớn hơn cả ở Phố Wall, khi đòi hỏi nhân viên luôn sẵn sàng, kín đáo và ký thỏa thuận bảo mật. Nhưng những người như Daniel và O’Hagan cho thấy nghề này có thể mở ra cơ hội thăng tiến lớn, trong khi đó vẫn mang lại ý nghĩa và sự ổn định.