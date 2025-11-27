Gen Z rủ nhau lên núi săn mây, ngắm hoa tam giác mạch
Tháng 11, Hà Giang (cũ) tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn khi hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về cao nguyên đá để ngắm hoa tam giác mạch nở rộ, săn mây và trải nghiệm đời sống bản làng độc đáo. Cung đường uốn lượn, thời tiết nắng vàng và không khí mát trong khiến nơi đây trở nên “đắt khách”.
