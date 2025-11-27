Gen Z rủ nhau lên núi săn mây, ngắm hoa tam giác mạch

Trong “biển người” tìm đến Hà Giang, mỗi bạn trẻ đều có những trải nghiệm khác lạ. ﻿Kim Ngân (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ hành trình của mình: “Nhóm mình đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu nhưng giờ cuối mùa rồi mới đi được. Cảnh sắc nơi đây thật sự hút hồn. Gió núi quện mùi cỏ cây, dưới chân là cả thung lũng hoa đang chuyển sắc. Khi chạm vào vẻ đẹp ấy, mình cảm giác mọi mệt mỏi trên đường đi đều tan biến”.