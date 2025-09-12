Gen Z và bước chuyển từ áp lực tài chính đến năng lực tài chính

Gen Z và hành trình trưởng thành sau mỗi lần "trượt ví"

Không ít người trẻ bắt đầu cuộc sống độc lập với tư duy "kiếm được bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu". Thế nhưng, khi khoản chi liên tục phát sinh, thu nhập không đủ đáp ứng, cảm giác căng thẳng tài chính nhanh chóng xuất hiện. Việc tài khoản chỉ còn vài chục nghìn vào giữa tháng, hay không xoay kịp tiền trả góp đúng hạn, khiến Gen Z buộc phải nhìn lại cách mình sử dụng tiền mỗi ngày.

Với TikToker Trinh Trong Trắng, trải nghiệm sống tại Hà Nội 8 năm nhưng không tích lũy được đồng nào trở thành một cảnh báo cá nhân đáng nhớ. Trinh Trong Trắng thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân không phải vì thu nhập quá thấp, mà vì thói quen chi tiêu cảm tính và thiếu kế hoạch.

Mỗi trải nghiệm là một góc nhìn, mỗi sai lầm tài chính cũng có thể là một bước ngoặt tư duy. Và điều đáng nói là: thay vì giấu đi, nhiều người trẻ lựa chọn chia sẻ công khai, không phải để than thở, mà để soi chiếu, học hỏi và cùng trưởng thành. Kinh nghiệm sau mỗi cú "trượt ví" không phải là công thức chung nhưng đủ giá trị với ai đang đối mặt với những lựa chọn tương tự, mang cùng tâm lý và mục tiêu.

The Money Manifest: Gen Z hiểu rõ mình hơn qua câu chuyện về tiền

The Money Manifest là chuỗi podcast do BIDV đồng hành sản xuất chính là nơi để các khách mời là những người trẻ chia sẻ những trải nghiệm tài chính thật, cả những sai lầm lẫn cách vượt qua.

Cách tiếp cận của chương trình bám sát tinh thần Gen Z: gần gũi, truyền cảm hứng và thực tế, không né tránh những khía cạnh nhạy cảm liên quan đến tiền bạc. Bên cạnh đó, chương trình còn có minigame, quiz tài chính, giúp người xem tự nhận diện hành vi chi tiêu, mức độ kiểm soát tài chính của bản thân theo cách vừa học vừa chơi.

Trưởng thành tài chính không đồng nghĩa với việc luôn đưa ra quyết định đúng. Đó là hành trình mỗi người hiểu rõ mình muốn gì, cần gì và làm thế nào để đạt được điều đó bằng cách sử dụng tiền như một phương tiện mà không để nó trở thành gánh nặng.

Từ những chia sẻ cá nhân trong The Money Manifest, có thể thấy rõ: Gen Z không chỉ cần lời khuyên tài chính, mà cần cả công cụ thực hành rõ ràng, hiệu quả và phù hợp với nhịp sống của mình. Đáp ứng nhu cầu đó, BIDV không chỉ là đơn vị đồng hành nội dung cùng The Money Manifest, mà còn là một ngân hàng phát triển sản phẩm – dịch vụ tài chính theo hướng cá nhân hóa, lấy khách hàng làm trung tâm.

Từ tài khoản thanh toán online, ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking, đến thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng tích hợp hoàn tiền, ưu đãi chi tiêu, mọi sản phẩm của BIDV đều có nhiều ưu điểm và tính năng vượt trội.

Hành trình trưởng thành không chỉ bắt đầu từ công việc đầu tiên hay mức lương đầu tiên, mà từ khoảnh khắc chủ động nhìn vào ví tiền, suy nghĩ về nó và thay đổi hành vi. Hãy cùng The Money Manifest tìm ra giải pháp tài chính phù hợp, bắt đầu hành trình của riêng bạn bằng sự thấu hiểu bản thân, kiểm soát túi tiền, và "manifest" thành công mục tiêu cuộc sống.