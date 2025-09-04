Gerard Pique lại vướng "lùm xùm": Huyền thoại bóng đá sở hữu IQ "cao hơn cả Einstein", bị tố không chung thủy trong tình cảm

Trung vệ hàng đầu của làng túc cầu

Trong lịch sử bóng đá hiện đại, khi nhắc đến những trung vệ hàng đầu, Gerard Piqué luôn là cái tên được xướng lên. Cầu thủ người Tây Ban Nha, tên đầy đủ Gerard Piqué Bernabeu, sinh ngày 2/2/1987, đã trở thành một biểu tượng không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn bởi nền tảng đặc biệt phía sau.

Piqué trưởng thành trong một gia đình giàu truyền thống và có điều kiện sung túc tại xứ Catalonia. Cha anh là một doanh nhân thành đạt, mẹ giữ vị trí giám đốc bệnh viện danh tiếng, còn ông ngoại – Amador Bernabeu – từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại CLB Barcelona. Dù sinh ra trong nhung lụa, niềm đam mê bóng đá vẫn dẫn dắt Piqué đến với con đường cầu thủ chuyên nghiệp.

Điểm đặc biệt khiến trung vệ này được nhắc đến nhiều không chỉ là sự nghiệp thi đấu mà còn ở trí tuệ hiếm có. Theo La Vanguardia, vào năm 2015, chỉ số IQ của anh được tiết lộ đạt mức 170 – vượt cả mức 160 của thiên tài Albert Einstein.

Không ít người cho rằng, chính khả năng tư duy sắc bén ấy giúp Piqué luôn biết cách đọc trận đấu, trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thời đại, bất chấp việc các con số thống kê chưa hẳn vượt trội so với đồng nghiệp.

Gerard Pique gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ảnh: Getty

Sau gần hai thập kỷ chinh chiến, Piqué bất ngờ tuyên bố giải nghệ khi mùa giải 2022-2023 mới đi được một phần ba chặng đường. Quyết định ấy khép lại sự nghiệp huy hoàng với hàng loạt danh hiệu cùng Barcelona: 8 chức vô địch La Liga, 7 Cúp Nhà Vua, 3 Champions League, cùng tổng cộng 30 danh hiệu lớn nhỏ. Trên phương diện đội tuyển quốc gia, anh cũng là nhân tố góp công lớn trong kỳ World Cup 2010 và EURO 2012 – những đỉnh cao vinh quang của bóng đá Tây Ban Nha.

Khép lại sự nghiệp ở tuổi 35, Gerard Piqué để lại dấu ấn như một trung vệ thông minh, bản lĩnh và đầy cá tính – một hình mẫu hiếm có trong thế giới túc cầu.

Chuyện đời tư ồn ào

Tháng 3/2011, Pique và Shakira chính thức công khai mối quan hệ với truyền thông. Nữ ca sĩ nổi tiếng từng thừa nhận "cảm nắng" Pique ngay từ lần đầu gặp mặt khi trung vệ Barca góp mặt trong MV đình đám "Waka Waka", ca khúc chủ đề của World Cup diễn ra trên đất Nam Phi vào năm 2010. Gerard Pique vốn nổi tiếng là cầu thủ đẹp nhất nhì xứ sở đấu bò với vẻ điển trai đầy nam tính cùng cặp chân dài miên man và chiều cao lý tưởng 1m94.

Dù Pique kém Shakira đến 10 tuổi, song tại thời điểm đó, cặp đôi vẫn được ngưỡng mộ vì ngoại hình đẹp đôi. Đặc biệt, Shakira cũng sở hữu IQ cao 141, điều này càng khiến họ "xứng đôi vừa lứa" hơn bao giờ hết, được kỳ vọng trở thành cặp đôi cầu thủ - ca sĩ nổi tiếng như Beckham và Victoria thuở nào.

Thế nhưng, vào mùa hè năm 2022, Gerard Piqué và nữ ca sĩ Shakira chính thức thông báo chia tay sau gần 12 năm gắn bó, khép lại một trong những chuyện tình nổi tiếng bậc nhất làng giải trí – thể thao thế giới. Cả hai có với nhau hai người con là Milan và Sasha. Trước đó, truyền thông quốc tế đã nhiều lần đồn đoán về sự rạn nứt do Piqué vướng tin ngoại tình.

Đầu năm 2023, Shakira công khai bày tỏ sự tức giận qua âm nhạc. Bản hit Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 kết hợp với nhà sản xuất Bizarrap nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, đạt hơn 803 triệu lượt xem trên YouTube. Trong ca khúc, nữ ca sĩ Colombia không ngần ngại dùng những lời lẽ châm biếm nhắm thẳng vào bạn trai cũ.

Cuối tháng 3 cùng năm, Shakira tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi đưa bảo mẫu Lili Melgar – người từng chăm sóc hai con Milan và Sasha – xuất hiện trên sân khấu chuyến lưu diễn Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tại sân vận động Akron (Mexico). Theo truyền thông, bảo mẫu này chính là người phát hiện mối quan hệ vụng trộm của Piqué trong lúc Shakira đi công tác.

Không lâu sau khi chia tay, cựu trung vệ Barcelona công khai hẹn hò với Clara Chia Marti – một cựu sinh viên ngành quan hệ công chúng, đang làm việc tại công ty Kosmos của anh. Nhiều nguồn tin cho rằng mối quan hệ này đã bắt đầu từ năm 2021, khi Piqué và Shakira vẫn còn bên nhau.

Hiện, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Piqué và Clara Chia đã chia tay sau 3 năm gắn bó, song nguyên nhân thực sự chưa được xác nhận. Một số đồn đoán tiếp tục xoay quanh khả năng có người thứ ba, khiến đời sống cá nhân của Piqué vẫn luôn là đề tài ồn ào sau khi anh giã từ sân cỏ.