Ghi nhận doanh thu từ bán đất nền, Phát Đạt (PDR) báo lãi sau thuế quý 1 đạt 251 tỷ đồng

CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 586 tỷ đồng, giảm 6,9% so với quý 1/2020. Trong khi đó chi phí vốn bỏ ra lại giảm đến 47% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 385 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ.



Trong quý 1 vừa qua công ty ghi nhận khoản chi phí tài chính 21,5 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận chi phí tài chính bằng 0. Chi phí bán hàng hơn 4,2 tỷ đồng, giảm 23,7 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do quý 1 năm ngoái Phát Đạt ghi nhận hơn 25,4 tỷ đồng vào chi phí môi giới. BCTC quý 1/2021 ghi nhận tổng nợ phải trả đến cuối quý gần 10.500 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.303 tỷ đồng (giảm 110 tỷ đồng so với đầu kỳ) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 875 tỷ đồng (tăng 390 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên hơn 43 tỷ đồng chủ yếu do gia tăng mạnh chi phí tiền lương và dịch vụ mua ngoài.

Kết quả, quý 1/2021 Phát Đạt báo lãi sau thuế 251 tỷ đồng, tăng 59% so với lợi nhuận đạt được trong quý 1/2020.

Giải trình về kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ, Phát Đạt cho biết trong quý 1 vừa qua công ty đã bàn giao một số sản phẩm đất nền của dự án phân khu số 2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định cho khách hàng làm gia tăng lợi nhuận trong quý. Doanh thu từ chuyển nhượng đất nền trong quý đạt gần 583 tỷ đồng. Và quý 1 năm nay không ghi nhận doanh thu từ mảng chuyển nhượng bất động sản. Riêng bán đất nền đã mang về 384 tỷ đồng lợi nhuận gộp cho công ty.