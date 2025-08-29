Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-08-2025 - 18:00 PM | Doanh nghiệp

GHTK tại Triển lãm 80 năm – Khởi nghiệp kiến quốc

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" là dấu ấn trọng đại để nhìn lạichặng đường vẻ vang, tôn vinh văn hóa, kinh tế, xã hội và khát vọng dân tộc.

Tự hào góp mặt cùng hơn 230 gian hàng các cơ quan bộ, ngành, tỉnh thành, doanh nghiệp và đặc biệt hơn 100 doanh nghiệp "Khởi nghiệp kiến quốc", GHTK ghi dấu ấn với tinh thần logistics Việt "Nối Việt Nam - Giao Ngày Mới".

Với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", triển lãm diễn ra trong 9 ngày từ 28/8 – 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, là sự kiện quy mô quốc gia, điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển lãm không chỉ là nơi tái hiện hành trình vẻ vang của dân tộc, mà còn là dịp tôn vinh những thành tựu kinh tế - xã hội, khẳng định tầm vóc, vị thế và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Hơn một thập kỷ bền bỉ kết nối

Trong suốt hơn 12 năm phát triển, GHTK kiên định theo đuổi tầm nhìn "Bán hàng ở mọi nơi, được hậu cần bởi GHTK", là kim chỉ nam cho mọi bước đi. Từ mục tiêu ấy, GHTK đã từng bước kiến tạo một nền tảng hậu cần vững chắc với mạng lưới phủ khắp 34 tỉnh thành, hơn 3.300 phường xã, kết nối con người – hàng hóa – công nghệ trong một vận hành liền mạch.

Từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, GHTK đã mang hàng tỷ sản phẩm của hơn 4 triệu nhà bán đến với hơn 30 triệu hộ gia đình. Không chỉ hậu cần toàn diện cho thương mại, GHTK còn đồng hành trong nhiều hoạt động xã hội, bền bỉ gắn kết thành thị với nông thôn bằng những hỗ trợ thiết thực.

Kiến tạo từng thay đổi nhỏ, chạm tới những giá trị lớn lao

GHTK đã ghi dấu hành trình kiến tạo trong hơn một thập kỷ qua bằng hơn 2 tỷ giao dịch, thúc đẩy luân chuyển trên 900 nghìn tỷ đồng hàng hóa, góp phần vào dòng chảy kinh tế của đất nước. Không chỉ tập trung vào vận hành, GHTK đã đồng hành chuyển đổi số sâu rộng đến hơn 1,2 triệu nhà bán ở nông thôn và 55.000 doanh nghiệp truyền thống nuôi ước mơ tự doanh, tự chủ kinh tế. Cùng với đó, 250.000 việc làm đã được tạo ra mang lại sinh kế và nâng cao thu nhập cho người lao động trên khắp cả nước.

GHTK tại Triển lãm 80 năm – Khởi nghiệp kiến quốc - Ảnh 1.

Khách tham quan tại gian hàng GHTK

Hành trình nỗ lực kết nối ấy không chỉ dừng lại những chuyến hàng – mà còn là kết nối yêu thương, sẻ chia để cùng xây dựng một xã hội bền vững. GHTK luôn nỗ lực chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội: đồng hành cùng Chính phủ và các tổ chức trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, cứu trợ thiên tai; dựng cầu; xây lớp học; trao hàng nghìn phần quà Tết đến tận tay các hộ gia đình nhằm góp phần nối dài giá trị của sự sẻ chia, đi lên cùng mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

GHTK tại Triển lãm 80 năm – Khởi nghiệp kiến quốc - Ảnh 2.

Khách tham quan tại gian hàng GHTK

Nối Việt Nam – Giao ngày mới

Tại Triển lãm trong Khối "Khởi nghiệp kiến quốc", GHTK là một trong những doanh nghiệp logistics gắn bó với sự phát triển của thương mại Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Với thông điệp "Nối Việt Nam – Giao Ngày Mới", doanh nghiệp mang đến hình ảnh về một nền tảng hậu cần toàn diện, bền bỉ kết nối và kiến tạo giá trị, góp phần vào chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển đất nước và hướng tới những bước tăng tốc ấn tượng hơn trong những thập kỷ tới.

Ánh Dương

Nhịp Sống Thị Trường

