GI Realty chính thức phân phối Vinhomes Green City – Đại đô thị xanh, tâm điểm phía Tây TP.HCM

Vị trí chiến lược – tâm điểm kết nối liên vùng

Tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa và một phần các xã Tân Mỹ, Tân Phú của huyện Đức Hòa, Vinhomes Green City sở hữu vị trí trung tâm hiện hữu của Long An – một trong những vùng đất được quy hoạch trở thành đô thị vệ tinh của TP.HCM trong tương lai gần. Đây cũng là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, dân số trẻ và nhu cầu nhà ở thực lớn, dồi dào tiềm năng phát triển.

Dự án nằm ngay bên Quốc lộ N2 – tuyến giao thông huyết mạch kết nối Tây Ninh – Long An – TP.HCM, gần cao tốc Hồ Chí Minh – Mộc Bài và tương lai sẽ được kết nối trực tiếp với Vành đai 4 khi tuyến đường này hoàn thành. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển về quận Bình Tân, Tân Phú, quận 12 hay trung tâm TP.HCM chỉ trong 30–45 phút.

Quy mô và quy hoạch đồng bộ

Vinhomes Green City được định vị là một đại đô thị thông minh – xanh – hiện đại, với tổng quy mô gần 200 ha và tổng vốn đầu tư trên 28.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm nhiều loại hình sản phẩm: biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố liền kề, căn hộ cao tầng, shophouse và khu nhà ở xã hội.

Các phân khu sẽ được xây dựng theo mô hình không gian sống khác biệt, tạo nên bản sắc riêng cho mỗi cụm nhà. Nổi bật nhất là hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" bao gồm:

Trường liên cấp Vinschool

Trung tâm thương mại Vincom

Công viên sinh thái, hồ điều hòa, sân vận động, khu thể thao ngoài trời

Hệ thống giao thông nội khu kết nối thông suốt, an toàn cho người đi bộ

GI Realty – Đối tác phân phối uy tín và chuyên nghiệp

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tư vấn – phân phối bất động sản, GI Realty đã tạo lập được hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, chuẩn mực, luôn đồng hành cùng những dự án chất lượng và uy tín trên thị trường.

Từng ghi dấu ấn tại các dự án The Privé (TP. Thủ Đức), The Gió Riverside (TP. Thuận An), The Opus One – Vinhomes Grand Park (Quận 9), The Global City (Quận 2). GI Realty không chỉ là nhà phân phối mà còn đồng hành cùng chủ đầu tư trong chiến lược phát triển bán hàng và xây dựng thương hiệu.

Đội ngũ tư vấn của GI Realty được đào tạo chuyên sâu, am hiểu thị trường và có khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới. Cùng với hệ sinh thái marketing, bán hàng, hậu mãi và dịch vụ sau bán hàng toàn diện, GI Realty đảm bảo mang đến trải nghiệm xứng tầm cho mọi khách hàng, từ người mua để ở, cho tới nhà đầu tư trung hạn – dài hạn.

Cơ hội đầu tư – an cư song song

Đức Hòa – Long An đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ từ vùng ven thành khu đô thị vệ tinh. Nhanh chóng, gần TP.HCM nhưng chi phí sở hữu cực kì tốt, khu vực này đang thu hút lượng lớn dân cư di dời từ trung tâm ra ngoại thành. Cùng với đó là nhu cầu nhà ở tăng cao và giá trị bất động sản hướng tâm tăng.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green City không chỉ là nơi an cư đáng mơ ước mà còn là cơ hội đầu tư "vàng" khi vừa sở hữu môi trường sống xanh, loại hình đa dạng, vừa nằm trong khu vực có sức tăng trưởng mạnh về giá trị trong tương lai.

Khi được phân phối bởi GI Realty, dự án càng trở nên hấp dẫn hơn với hệ thống thông tin minh bạch, chính sách bán hàng rõ ràng, chương trình hỗ trợ tài chính linh hoạt và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn chi tiết từng bước, từ đặt cọc, ký kết cho đến bàn giao và khai thác giá trị đầu tư.

Từ góc nhìn thị trường: Vinhomes Green City sẽ là "cực nam châm" mới

Theo nhiều chuyên gia, năm 2025 là năm của các dự án thực – sản phẩm thật – pháp lý rõ ràng. Vinhomes Green City với tiêu chuẩn của một đại đô thị Vinhomes sẽ là điểm đến an toàn cho dòng tiền. Không chỉ là "nơi ở", đây sẽ là nơi cư dân xây dựng một phong cách sống mới – cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và không gian sống khỏe, sống xanh.

Với sự tham gia của GI Realty – một thương hiệu đã đồng hành với nhiều dự án thành công – khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và trình độ phục vụ xứng tầm.

Kết nối với GI Realty ngay để nắm bắt cơ hội

Đây chính là giai đoạn vàng để sở hữu những căn nhà đầu tiên tại Vinhomes Green City – khi giá bán đang ở mức ưu đãi và chi phí cơ hội cực kỳ cạnh tranh.

Để tìm hiểu chi tiết và đặt chỗ, quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 0988 333 678

Website: girealty.vn

Email: info@girealty.vn