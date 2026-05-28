Giá bạc đang đối mặt với những áp lực nào?

Áp lực từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất...

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, cả giá tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ đều tiếp tục tăng trong tháng trước, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cũng dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao hơn mục tiêu 2% của cơ quan này.

“Để đáp ứng với cuộc xung đột ở Trung Đông và sự gia tăng giá cả sau đó, thị trường đã chuyển từ kỳ vọng 1-2 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026 sang kỳ vọng 1 lần tăng lãi suất”, các nhà phân tích cảnh báo. “Mặc dù ngôn ngữ và lập trường của Fed vẫn không thay đổi. Với việc Kevin Warsh được xác nhận sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch tại cuộc họp ngày 17/6, các lựa chọn của ông vẫn còn hạn chế”.

Đồng quan điểm này, David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cũng cho biết, ông dự đoán giá kim loại quý có thể gặp khó khăn khi thị trường bắt đầu định giá mạnh mẽ các đợt tăng lãi suất. “Công cụ FedWatch của CME hiện cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trước cuối năm (42%) cao hơn so với việc giữ nguyên lãi suất (30%). Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong năm nay đã tăng từ 0% cách đây một tháng lên 22%”, ông nói.

Trên thực tế, lợi suất trái phiếu đang tăng mạnh trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Theo các chuyên gia, lợi suất trái phiếu cao hơn là những trở ngại đáng kể đối với bạc trong ngắn hạn, bởi lợi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời.

Cùng với vàng, giá bạc cũng đã giảm khá mạnh trong ngày thứ Ba (26/5), đóng cửa ở mức 76,96 USD/oz sau khi rơi xuống mức thấp nhất là 75,493 USD/oz vào đầu phiên. Mặc dù giá bạc đã phục hồi trở lại trong sáng thứ Tư (27/5) lên quanh 77,40 USD/oz, song chủ yếu do sự suy yếu của đồng USD. Giá bạc hiện vẫn đang loay hoay trong vùng giá 75 – 85USD/oz.

... và thuế nhập khẩu mới của Ấn Độ

Các nhà phân tích quý tại Heraeus cũng xem xét tác động của quyết định gần đây của chính phủ Ấn Độ về việc tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc lên 15% từ mức 6% kể từ ngày 13/5.

“Ấn Độ nhập khẩu một lượng lớn dầu, vàng và bạc. Khi giá cả hàng hóa tăng, đồng rupee có thể chịu áp lực”, các nhà phân tích cho biết và nói thêm. “Trong lịch sử, Ấn Độ đã từng củng cố đồng tiền của mình bằng cách tăng thuế nhập khẩu để hạn chế nhập khẩu và cải thiện cán cân thanh toán”.

“Sau thông báo này, nhiều nhà đầu tư vàng thỏi Ấn Độ đã bán ra thị trường”, họ lưu ý. “Điều này diễn ra sau một tháng tạm dừng vận chuyển, kết hợp với việc tăng thuế vào ngày 13 tháng 5, có thể làm giảm đáng kể nhập khẩu vàng và bạc của Ấn Độ trong quý 2 năm 2026”. Các nhà phân tích cũng nói thêm rằng: “Ấn Độ đã nhập khẩu 0,66 triệu ounce vàng trong tháng 4, giảm 47% so với mức trung bình hàng tháng trong 5 năm là 1,25 triệu ounce”.

Riêng với bạc, các nhà phân tích của Heraeus lưu ý rằng, kim loại quý này cũng đang bị ảnh hưởng bởi sự biến động thuế quan của Ấn Độ, với thuế nhập khẩu tăng mạnh để giúp củng cố tiền tệ của nước này.

“Chính phủ Ấn Độ đã đưa việc nhập khẩu bạc thỏi có độ tinh khiết 999 và các dạng bán thành phẩm khác vào danh mục hạn chế”, họ cho biết. “Hai loại này chiếm khoảng 90% lượng bạc nhập khẩu của Ấn Độ. Tổng cục Ngoại thương đã chuyển việc nhập khẩu bạc từ ‘tự do’ sang ‘hạn chế’. Điều này nhằm mục đích bịt một kẽ hở mà các thương nhân đã khai báo kim loại quý là đồ trang sức để tránh thuế nhập khẩu cao hơn đối với vàng và bạc thô”.

“Nhu cầu bạc của Ấn Độ giảm có thể gây áp lực giảm giá đối với giá bạc toàn cầu”, họ cảnh báo. “Nhập khẩu của Ấn Độ đạt tổng cộng 210 triệu ounce vào năm 2025, chiếm khoảng 18% nhu cầu bạc toàn cầu”.

Nhu cầu công nghiệp sụt giảm

Ngoài ra, nhiều chuyên gia còn chỉ ra thêm một áp lực lớn nữa đối với bạc đó chính là sự sụt giảm của nhu cầu công nghiệp khi mà tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang gặp trở ngại lớn khi giá năng lượng tăng cao, kéo theo đó là lãi suất cũng được dự báo sẽ được nâng lên.

Theo khảo sát của Metal Focus vừa được công bố mới đây, nhu cầu công nghiệp dự kiến sẽ giảm 3% trong năm nay, dẫn đầu bởi dự báo giảm 19% lượng tiêu thụ bạc trong các tấm pin mặt trời quang điện.

Trong khi đó, trong một báo cáo trước đây của Heraeus, các nhà phân tích cho biết, “nguồn cung bạc khai thác toàn cầu đã tăng lên 846,6 triệu ounce vào năm 2025, tăng 3% so với năm 2024. “Sự mở rộng này được dẫn đầu bởi Trung và Nam Mỹ, nơi các mỏ có hàm lượng cao hơn và các mỏ ở giai đoạn đầu đã kết hợp để nâng nguồn cung từ khu vực này lên 5% so với năm 2024..."

Trong báo cáo mới nhất về bạc, Mike McGlone - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence đã nhắc lại triển vọng tương đối thận trọng của mình đối với kim loại quý này, cho rằng giá bạc có thể “dao động trong khoảng từ 50 đến 100 đô la trong nhiều năm”.