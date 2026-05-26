Giá bạc đối mặt với nỗi lo mang tên lãi suất

Lình xình trong vùng tích luỹ

Giá bạc tiếp tục giảm gần 3% trong tuần trước trong bối cảnh đồng USD mạnh lên khi đàm phán hoà bình Mỹ - Iran vẫn bế tắc. Song giá bạc vẫn giữ vững các mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn và kim loại quý này đã khép lại tuần qua ở mức 75,5 USD/oz.

Nhìn chung giá bạc chỉ dao động trong biên độ khá hẹp giữa 75 – 85 USD/oz trong thời gian gần đây. Mặc dù phục hồi nhẹ trở lại lên trên 78,2 USD/oz trong sáng thứ Hai (25/5), song theo các nhà phân tích, lợi suất trái phiếu cao hơn là những trở ngại đáng kể đối với kim loại quý này trong ngắn hạn.

Theo đó lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm duy trì trên 5% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm trên 4,5% trong tuần trước. Lợi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng 76,00 USD/oz đến 76,50 USD/oz, với mục tiêu vượt qua vùng đó là 78,00 USD/oz và sau đó là 79,00 USD/oz. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe gấu là phá vỡ mức 75,00 USD/oz, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 74,68 USD/oz và sau đó là 74,00 USD/oz. Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở mức 76,00 USD/oz và sau đó là 76,50 USD/oz. Mức hỗ trợ tiếp theo được thấy ở mức 75,00 USD/oz và sau đó là 74,68 USD/oz.

Áp lực từ lợi suất tăng

Theo các nhà phân tích, lợi suất trái phiếu cao hơn là những trở ngại đáng kể đối với bạc trong ngắn hạn. Bởi lợi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời, và thị trường ngày càng xem xét khả năng Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong thời gian dài hơn, hoặc thậm chí tăng lãi suất một lần nữa.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation cho biết, ông dự đoán giá kim loại quý có thể gặp khó khăn khi thị trường bắt đầu định giá mạnh mẽ các đợt tăng lãi suất. “Công cụ FedWatch của CME hiện cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trước cuối năm (42%) cao hơn so với việc giữ nguyên lãi suất (30%). Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong năm nay đã tăng từ 0% cách đây một tháng lên 22%. Điều đó có vẻ sẽ gây áp lực giảm giá vàng”, ông nói.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, có một ranh giới mong manh giữa lợi suất trái phiếu cao hơn do lạm phát gia tăng và một cuộc khủng hoảng trái phiếu tiềm tàng mà điều đó có thể hỗ trợ kim loại quý như một công cụ bảo toàn tài sản.

Cụ thể nếu các nhà đầu tư chỉ đơn thuần yêu cầu mức bồi thường cao hơn vì lạm phát vẫn dai dẳng, thì kim loại quý có thể tiếp tục chịu áp lực. Tuy nhiên, nếu phần cuối của đường cong lợi suất trở nên hỗn loạn và các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu trái phiếu chính phủ có còn mang lại sự an toàn thực sự hay không, thì vai trò của vàng và bạc sẽ thay đổi đáng kể.

Theo Naeem Aslam - Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, “tín hiệu cần theo dõi rất đơn giản: nếu lợi suất trái phiếu dài hạn tăng nhưng giá vàng ngừng giảm, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư không còn coi lợi suất cao hơn là lý do để tránh vàng nữa — họ đang coi đó là lý do để sở hữu vàng. Đó là lúc nhu cầu bảo toàn tài sản có thể quay trở lại mạnh mẽ”.

Tuy nhiên không phải ai cũng lo ngại về một cuộc khủng hoảng trái phiếu. Chẳng hạn các chiến lược gia về trái phiếu tại TD Securities cho rằng, sự gia tăng lợi suất trái phiếu dài hạn phù hợp với kỳ vọng lạm phát gia tăng.

“Dựa trên phân tích của chúng tôi, việc định giá lại kỳ vọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là động lực chính thúc đẩy lãi suất tăng cao. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát gia tăng và đà tăng trưởng vẫn mạnh mẽ cũng góp phần tạo áp lực tăng lên”, các nhà phân tích cho biết trong một báo cáo.

“Chúng tôi không tin rằng việc tăng lãi suất hiện nay đang bị thúc đẩy bởi những lo ngại mới về thâm hụt ngân sách của Mỹ hoặc thiếu nhu cầu nước ngoài. Mặc dù chúng tôi không tin rằng Fed muốn tăng lãi suất, nhưng thị trường có thể tiếp tục định giá thêm các đợt tăng lãi suất, dẫn đến nguy cơ lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn tiếp tục tăng cao”.

Điều đó cũng có nghĩa, lợi suất trái phiếu tăng cao và kỳ vọng Fed tăng lãi suất vẫn là áp lực lớn đối với bạc trong ngắn hạn.