Tài khoản đuôi 8888 ở MB bất ngờ nhận được 329 triệu chuyển nhầm

Ngày 20/5/2026, Công an xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết đã kịp thời hỗ trợ một người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhận lại số tiền gần 330 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Theo đó, vào ngày 12/05/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng, anh Hoàng Văn Nam, sinh năm 1990, trú tại Thôn Giả Thượng, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình do sơ suất đã thực hiện chuyển nhầm số tiền 329.400.000 đồng (Ba trăm hai mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng) từ số tài khoản cá nhân (****6688) đến một tài khoản tại ngân hàng Quân đội MB mang tên “TRAN THI NHUNG” (*****8888).

Qua tìm hiểu, tài khoản ngân hàng trên là của một người dân trên địa bàn xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên nên ngày 19/5/2026, anh Nam đã đến Công an xã Đồng Châu trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan để liên hệ, làm rõ vụ việc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau 01 ngày xác minh, đến ngày 20/5/2026, Công an xã Đồng Châu đã hỗ trợ công dân nhận lại đầy đủ số tiền 329.400.000 đồng từ chị Trần Thị Nhung trú tại Thôn Đồng Châu Nội, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên. Xúc động khi nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, anh Nam đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Châu cũng như lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên vì đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. ﻿